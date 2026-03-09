Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Έχει δημιουργηθεί σιωπηλά μια νέα, μοντέρνα τάση στο Χόλιγουντ, η οποία λέγεται «σοβαρή ταινία για τα UFO». Μια πληθώρα έργων, τόσο μυθοπλαστικών όσο και ντοκιμαντέρ, εξερευνά το θέμα των Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών του Στίβεν Σπίλμπεργκ και του σκηνοθέτη του Top Gun: Maverick, Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Ενώ οι ταινίες για διαστημόπλοια και εξωγήινους είναι τόσο παλιές όσο και η κινηματογραφική τέχνη, αυτή η νέα τάση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από πρόσφατα γεγονότα του πραγματικού κόσμου -ένα ίσως άνευ προηγουμένου επίπεδο ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης, τους νομοθέτες και το κοινό για βίντεο και συζητήσεις σχετικά με τα UFO, που περιλαμβάνει ακροάσεις στο Κογκρέσο, την εμφάνιση κυβερνητικών πληροφοριοδοτών και την κυκλοφορία πολυσυζητημένων βίντεο του Ναυτικού με αντικείμενα που, σύμφωνα με ορισμένους, αψηφούν τους νόμους της φυσικής.

Με άλλα λόγια, η αλήθεια έχει πάψει να είναι «κάπου εκεί έξω» και τώρα φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας.

Περιστατικό του Ρόσγουελ του 1947

Το τελευταίο έργο σε αυτή τη σειρά: Ο παραγωγός και podcaster Bryce Zabel (Dark Skies, Taken) μόλις ολοκλήρωσε μια ταινία με UFO που χαρακτηρίζεται ως η «πιο ρεαλιστική και ιστορικά τεκμηριωμένη» ματιά στο περιστατικό του Ρόσγουελ του 1947. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Sylvain White (The Boys, Fargo).

Με τίτλο Unidentified, η βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ιστορία κινείται σε τρεις χρονικές περιόδους: το διαβόητο περιστατικό του 1947, όπου η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε -και στη συνέχεια ανακάλεσε γρήγορα- ότι είχε ανακτήσει έναν «ιπτάμενο δίσκο», μια αφήγηση της δεκαετίας του 1990 που επικεντρώνεται στους ερευνητές του Ρόσγουελ που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν μαρτυρίες από ανθρώπους που ήταν παρόντες και ένα σύγχρονο μυστήριο δολοφονίας που εξετάζει μυστηριώδεις θανάτους που σχετίζονται με το περιστατικό.

Η ταινία επικεντρώνεται στον πυρηνικό φυσικό Stanton Friedman και τον συγγραφέα Donald Schmitt, οι οποίοι προσπάθησαν να ανακαλύψουν «την αλήθεια» πίσω από την ιστορία. Η ταινία βασίζεται εν μέρει στο Witness to Roswell, το οποίο έγραψε ο Schmitt μαζί με τον Thomas Carey.

O Σπίλμπεργκ έχει την ταινία του για την Universal, Disclosure Day, που αφορά τον παγκόσμιο πανικό και την κοινωνική αναταραχή όταν η ανθρωπότητα λαμβάνει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων

Μικρά, πράσινα ανθρωπάκια

«Το Ρόσγουελ δεν μοιάζει πλέον με λαϊκή παράδοση — μοιάζει με μια εκκρεμότητα», λέει ο Zabel, ο οποίος μόλις ξεκίνησε ένα podcast στο iHeart με θέμα το UAP, με τίτλο Sound, Light & Frequency. «Αντί να βλέπουμε το Ρόσγουελ ως ποπ κουλτούρα, το σύνολο του πακέτου μας -σενάριο, σκηνοθεσία, πνευματική ιδιοκτησία- το αντιμετωπίζει ως σκηνή εγκλήματος. Αυτή δεν είναι μια ταινία για μικρά, πράσινα ανθρωπάκια. Αφορά το τι συμβαίνει σε απλούς ανθρώπους όταν το αδύνατο εισβάλλει στη ζωή τους. Αυτοί οι δύο ερευνητές είναι Αμερικανοί ήρωες που δεν εγκατέλειψαν ποτέ και βρήκαν εκατοντάδες μάρτυρες αυτού του γεγονότος».

Και μετά υπάρχουν και οι μεγάλοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι: ο Σπίλμπεργκ έχει την ταινία του για την Universal, Disclosure Day, που αφορά τον παγκόσμιο πανικό και την κοινωνική αναταραχή όταν η ανθρωπότητα λαμβάνει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων.

Ενώ ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ παράγει ένα θρίλερ για την αποκάλυψη των UFO για την Apple Original Films, σε σκηνοθεσία του Κοσίνσκι (Top Gun: Maverick), που έχει περιγραφεί ως «All the President’s Men με θέμα τα UFO». Ο David Grusch, ο πληροφοριοδότης του Κογκρέσου για τα Α.Τ.Ι.Α., συμμετέχει ως σύμβουλος στην ταινία του Κοσίνσκι.

Υπάρχει ακόμη και μια νέα επανεκκίνηση του The X-Files σε εξέλιξη για το Hulu με τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη του Sinners, Ράιαν Κούγκλερ.

Μπέρδεμα

«Αυτό το θέμα είναι συναρπαστικό και ήταν διασκεδαστικό να βρω ανθρώπους που πραγματικά το αγαπούν, γιατί είναι ένα κενό στο οποίο μπορείς να χαθείς όταν μιλάς με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρό του», λέει ο Kosinski στο The Hollywood Reporter. «Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα για διάφορα θέματα. Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει τον κόσμο».

Σε κάποιο βαθμό, τα μυαλά έχουν ήδη ταραχτεί -ή τουλάχιστον μπερδευτεί- από τα πραγματικά γεγονότα. Πέρυσι, ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ, το The Age of Disclosure του σκηνοθέτη Dan Farah, περιείχε συνεντεύξεις με 34 νυν και πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους που συζητούσαν για τα UAP. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία έσπασε το ρεκόρ VOD του Prime Video για το ντοκιμαντέρ με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, όταν κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο.

«Το πνεύμα της εποχής μας αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της πραγματικότητας των UFO και των εξωγήινων. Νομίζω ότι βλέπουμε όλο και περισσότερα έργα να προχωρούν επειδή οι άνθρωποι συνειδητοποιούν για πρώτη φορά ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν είναι τρελό»

Η δήλωση του Ομπάμα

Και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Μπαράκ Ομπάμα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο όταν είπε με άνεση ότι οι εξωγήινοι «υπάρχουν» -πριν διευκρινίσει ότι εννοούσε ότι οι εξωγήινοι πιθανώς υπάρχουν κάπου στο σύμπαν.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ομπάμα είχε αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες, και ο πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια στις 20 Φεβρουαρίου ότι θα αποχαρακτηρίσει και θα δημοσιοποιήσει αρχεία που σχετίζονται με τα UFO.

«Το πνεύμα της εποχής μας αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της πραγματικότητας των UFO και των εξωγήινων», λέει ο Zabel. «Νομίζω ότι βλέπουμε όλο και περισσότερα έργα να προχωρούν επειδή οι άνθρωποι συνειδητοποιούν για πρώτη φορά ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν είναι τρελό.

»Δε θα μπορούσατε να έχετε δύο προέδρους πιο διαφορετικούς από τον Ομπάμα και τον Τραμπ, και όμως και οι δύο εξετάζουν την πιθανότητα ότι αυτό είναι πραγματικό. Και με τον Ομπάμα, είναι πολύ παρόμοιο με το θέμα του Ρόσγουελ -λες την αλήθεια και μετά πρέπει να την πάρεις πίσω».

Είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε μόνοι;

Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια όπου συζητά για το Disclosure Day, ο Σπίλμπεργκ λέει: «Οι ερωτήσεις των ανθρώπων για το τι συμβαίνει όχι μόνο στους ουρανούς μας, αλλά και στον κόσμο μας, στην πραγματικότητά μας, έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο που έχει γοητεύσει εντελώς τους ανθρώπους: Είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε μόνοι; Και αν κάποιος ξέρει ότι δεν είμαστε μόνοι, γιατί δεν μας το έχουν πει;

Η ταινία του Σπίλμπεργκ έχει προκαλέσει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, λόγω του σλόγκαν της («Όλα θα αποκαλυφθούν») και της ομοιότητας του τίτλου της με το ντοκιμαντέρ The Age of the Disclosure. Με απλά λόγια: Κάποιοι πιστεύουν ότι το ντοκιμαντέρ και η Ημέρα Αποκάλυψης είναι μέρος μιας συντονισμένης κίνησης της κυβέρνησης και του Χόλιγουντ για να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα για την επικείμενη αποκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com