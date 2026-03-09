magazin
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
Culture Live 09 Μαρτίου 2026, 11:33

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Έχει δημιουργηθεί σιωπηλά μια νέα, μοντέρνα τάση στο Χόλιγουντ, η οποία λέγεται «σοβαρή ταινία για τα UFO». Μια πληθώρα έργων, τόσο μυθοπλαστικών όσο και ντοκιμαντέρ, εξερευνά το θέμα των Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών του Στίβεν Σπίλμπεργκ και του σκηνοθέτη του Top Gun: Maverick, Τζόζεφ Κοσίνσκι.

Ενώ οι ταινίες για διαστημόπλοια και εξωγήινους είναι τόσο παλιές όσο και η κινηματογραφική τέχνη, αυτή η νέα τάση επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από πρόσφατα γεγονότα του πραγματικού κόσμου -ένα ίσως άνευ προηγουμένου επίπεδο ενδιαφέροντος από τα μέσα ενημέρωσης, τους νομοθέτες και το κοινό για βίντεο και συζητήσεις σχετικά με τα UFO, που περιλαμβάνει ακροάσεις στο Κογκρέσο, την εμφάνιση κυβερνητικών πληροφοριοδοτών και την κυκλοφορία πολυσυζητημένων βίντεο του Ναυτικού με αντικείμενα που, σύμφωνα με ορισμένους, αψηφούν τους νόμους της φυσικής.

Με άλλα λόγια, η αλήθεια έχει πάψει να είναι «κάπου εκεί έξω» και τώρα φαίνεται να βρίσκεται ακριβώς δίπλα μας.

Περιστατικό του Ρόσγουελ του 1947

Το τελευταίο έργο σε αυτή τη σειρά: Ο παραγωγός και podcaster Bryce Zabel (Dark Skies, Taken) μόλις ολοκλήρωσε μια ταινία με UFO που χαρακτηρίζεται ως η «πιο ρεαλιστική και ιστορικά τεκμηριωμένη» ματιά στο περιστατικό του Ρόσγουελ του 1947. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Sylvain White (The Boys, Fargo).

Με τίτλο Unidentified, η βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα ιστορία κινείται σε τρεις χρονικές περιόδους: το διαβόητο περιστατικό του 1947, όπου η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε -και στη συνέχεια ανακάλεσε γρήγορα- ότι είχε ανακτήσει έναν «ιπτάμενο δίσκο», μια αφήγηση της δεκαετίας του 1990 που επικεντρώνεται στους ερευνητές του Ρόσγουελ που αγωνίζονται να εξασφαλίσουν μαρτυρίες από ανθρώπους που ήταν παρόντες και ένα σύγχρονο μυστήριο δολοφονίας που εξετάζει μυστηριώδεις θανάτους που σχετίζονται με το περιστατικό.

Η ταινία επικεντρώνεται στον πυρηνικό φυσικό Stanton Friedman και τον συγγραφέα Donald Schmitt, οι οποίοι προσπάθησαν να ανακαλύψουν «την αλήθεια» πίσω από την ιστορία. Η ταινία βασίζεται εν μέρει στο Witness to Roswell, το οποίο έγραψε ο Schmitt μαζί με τον Thomas Carey.

O Σπίλμπεργκ έχει την ταινία του για την Universal, Disclosure Day, που αφορά τον παγκόσμιο πανικό και την κοινωνική αναταραχή όταν η ανθρωπότητα λαμβάνει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων

YouTube thumbnail

Μικρά, πράσινα ανθρωπάκια

«Το Ρόσγουελ δεν μοιάζει πλέον με λαϊκή παράδοση — μοιάζει με μια εκκρεμότητα», λέει ο Zabel, ο οποίος μόλις ξεκίνησε ένα podcast στο iHeart με θέμα το UAP, με τίτλο Sound, Light & Frequency. «Αντί να βλέπουμε το Ρόσγουελ ως ποπ κουλτούρα, το σύνολο του πακέτου μας  -σενάριο, σκηνοθεσία, πνευματική ιδιοκτησία- το αντιμετωπίζει ως σκηνή εγκλήματος. Αυτή δεν είναι μια ταινία για μικρά, πράσινα ανθρωπάκια. Αφορά το τι συμβαίνει σε απλούς ανθρώπους όταν το αδύνατο εισβάλλει στη ζωή τους. Αυτοί οι δύο ερευνητές είναι Αμερικανοί ήρωες που δεν εγκατέλειψαν ποτέ και βρήκαν εκατοντάδες μάρτυρες αυτού του γεγονότος».

Και μετά υπάρχουν και οι μεγάλοι παίκτες που μπαίνουν στο παιχνίδι: ο Σπίλμπεργκ έχει την ταινία του για την Universal, Disclosure Day, που αφορά τον παγκόσμιο πανικό και την κοινωνική αναταραχή όταν η ανθρωπότητα λαμβάνει αδιαμφισβήτητες αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων.

Ενώ ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ παράγει ένα θρίλερ για την αποκάλυψη των UFO για την Apple Original Films, σε σκηνοθεσία του Κοσίνσκι (Top Gun: Maverick), που έχει περιγραφεί ως «All the President’s Men με θέμα τα UFO». Ο David Grusch, ο πληροφοριοδότης του Κογκρέσου για τα Α.Τ.Ι.Α., συμμετέχει ως σύμβουλος στην ταινία του Κοσίνσκι.

Υπάρχει ακόμη και μια νέα επανεκκίνηση του The X-Files σε εξέλιξη για το Hulu με τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη του Sinners, Ράιαν Κούγκλερ.

Μπέρδεμα

«Αυτό το θέμα είναι συναρπαστικό και ήταν διασκεδαστικό να βρω ανθρώπους που πραγματικά το αγαπούν, γιατί είναι ένα κενό στο οποίο μπορείς να χαθείς όταν μιλάς με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρό του», λέει ο Kosinski στο The Hollywood Reporter. «Υπάρχουν τόσες πολλές πληροφορίες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα για διάφορα θέματα. Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει τον κόσμο».

Σε κάποιο βαθμό, τα μυαλά έχουν ήδη ταραχτεί -ή τουλάχιστον μπερδευτεί- από τα πραγματικά γεγονότα. Πέρυσι, ένα πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ, το The Age of Disclosure του σκηνοθέτη Dan Farah, περιείχε συνεντεύξεις με 34 νυν και πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους που συζητούσαν για τα UAP. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ταινία έσπασε το ρεκόρ VOD του Prime Video για το ντοκιμαντέρ με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, όταν κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο.

«Το πνεύμα της εποχής μας αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της πραγματικότητας των UFO και των εξωγήινων. Νομίζω ότι βλέπουμε όλο και περισσότερα έργα να προχωρούν επειδή οι άνθρωποι συνειδητοποιούν για πρώτη φορά ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν είναι τρελό»

YouTube thumbnail

Η δήλωση του Ομπάμα

Και τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Μπαράκ Ομπάμα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο όταν είπε με άνεση ότι οι εξωγήινοι «υπάρχουν» -πριν διευκρινίσει ότι εννοούσε ότι οι εξωγήινοι πιθανώς υπάρχουν κάπου στο σύμπαν.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ομπάμα είχε αποκαλύψει απόρρητες πληροφορίες, και ο πρόεδρος ανακοίνωσε στη συνέχεια στις 20 Φεβρουαρίου ότι θα αποχαρακτηρίσει και θα δημοσιοποιήσει αρχεία που σχετίζονται με τα UFO.

«Το πνεύμα της εποχής μας αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της πραγματικότητας των UFO και των εξωγήινων», λέει ο Zabel. «Νομίζω ότι βλέπουμε όλο και περισσότερα έργα να προχωρούν επειδή οι άνθρωποι συνειδητοποιούν για πρώτη φορά ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα και δεν είναι τρελό.

»Δε θα μπορούσατε να έχετε δύο προέδρους πιο διαφορετικούς από τον Ομπάμα και τον Τραμπ, και όμως και οι δύο εξετάζουν την πιθανότητα ότι αυτό είναι πραγματικό. Και με τον Ομπάμα, είναι πολύ παρόμοιο με το θέμα του Ρόσγουελ -λες την αλήθεια και μετά πρέπει να την πάρεις πίσω».

Είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε μόνοι;

Σε ένα βίντεο από τα παρασκήνια όπου συζητά για το Disclosure Day, ο Σπίλμπεργκ λέει: «Οι ερωτήσεις των ανθρώπων για το τι συμβαίνει όχι μόνο στους ουρανούς μας, αλλά και στον κόσμο μας, στην πραγματικότητά μας, έχουν φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο που έχει γοητεύσει εντελώς τους ανθρώπους: Είμαστε μόνοι ή δεν είμαστε μόνοι; Και αν κάποιος ξέρει ότι δεν είμαστε μόνοι, γιατί δεν μας το έχουν πει;

Η ταινία του Σπίλμπεργκ έχει προκαλέσει κάποιες θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, λόγω του σλόγκαν της («Όλα θα αποκαλυφθούν») και της ομοιότητας του τίτλου της με το ντοκιμαντέρ The Age of the Disclosure. Με απλά λόγια: Κάποιοι πιστεύουν ότι το ντοκιμαντέρ και η Ημέρα Αποκάλυψης είναι μέρος μιας συντονισμένης κίνησης της κυβέρνησης και του Χόλιγουντ για να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα για την επικείμενη αποκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι
Φεμινιστική κραυγή 08.03.26

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Το σπαρακτικό δράμα της Μάσα Σιλίνσκι, Ο Ήχος της Πτώσης, είναι ένα εξαιρετικό έπος που θα σας συγκλονίσει, σύμφωνα με τον σινεκριτικό των Times, Kevin Maher.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα
Πόσα αστέρια βάζεις; 07.03.26

Η Νύφη! - Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ αφήνουν τα τέρατά τους να ξεδιπλωθούν στην ταινία Η Νύφη!, μια σκοτεινή κωμική και ευχάριστα παράξενη επανέκδοση της ταινίας του 1935 από τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Ωστόσο, οι γνώμες των σινεκριτικών διίστανται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» – Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ
«Σαν ένας ανέμελος φαύνος» 07.03.26

«Φίλα με και θα δεις πόσο σημαντική είμαι» - Το τέλος του έρωτα της Σύλβια Πλαθ με τον Τεντ Χιουζ

Το πιο διαβόητο, πολιτικοποιημένο και καταδικασμένο λογοτεχνικό ζευγάρι στην ιστορία μέσα από το νέο βιβλίο «The Daffodil Days» της Έλεν Μπέιν είναι ένα αριστοτεχνικό πορτρέτο του τελευταίου έτους της ζωής της Σίλβια Πλαθ και του Τεντ Χιουζ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»
«Jailbroken» 07.03.26

«Γύρισα μια ταινία εξ ολοκλήρου μέσα σε ένα κελί φυλακής»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Λάρκιν μιλά για την απαιτητική εμπειρία των γυρισμάτων της ταινίας «Jailbroken», η οποία γυρίστηκε ολόκληρη μέσα σε ένα κελί φυλακής, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»
Βίντεο 07.03.26

Πώς μπορεί ένα 14χρονο να ξέρει πώς μοιάζουν τα γεννητικά του όργανα; – Η ερώτηση που έκανε τον Έπσταϊν να «παγώσει»

Μια αποκαλυπτική ένορκη κατάθεση φέρνει στο φως το ντοκιμαντέρ για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, με τον δικηγόρο Σπένσερ Κούβιν να περιγράφει την ερώτηση που προκάλεσε ένταση και οδήγησε στη λήξη της διαδικασίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Απόρρητο