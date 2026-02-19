Πολιτικός στις ΗΠΑ «βλέπει» UFO κρυμμένο σε κοινή θέα και το διαδίκτυο ζει εποχές Men in Black

Είναι μια από τις αγαπημένες θεωρίες των ανθρώπων. Δεκαετίες τώρα η εμφάνιση UFO στη Γη, οι απαγωγές ανθρώπων για μελέτη, αλλά και τα στρατιωτικά πειράματα πάνω σε εξωγήινους και την τεχνολογία τους που είχαν «πέσει» στον πλανήτη μας, δίνουν και παίρνουν σε πηγαδάκια και forum συνωμοσιολόγων.

Βέβαια, την ίδια ώρα, καμία κυβέρνηση και υπηρεσία δεν έχει παραδεχτεί την ύπαρξη Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων και εξωγήινων, ούτε κάποια επαφή μαζί τους. Και κάπως έτσι η συζήτηση συνεχίζεται με πολλές υποθέσεις, πάρα πολλές θεωρίες και καμία χειροπιαστή απόδειξη.

Το δικό του λιθαράκι σε όλη αυτή την κατάσταση αποφάσισε να βάλει ο Έρικ Μπέρλισον, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Finnerty την Δευτέρα. Το Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ αποκάλυψε, χωρίς ουσιαστικά να αποκαλύψει κάτι, ότι υπάρχει στη Γη ένα UFO κρυμμένο σε κοινή θέα.

«Το αντικείμενο είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Έχει χτιστεί ένα ολόκληρο κτίριο γύρω του και φυλάσσεται σαν να είναι ένα είδος εμπορεύματος» είπε ο Έρικ Μπέρλισον.

Μάλιστα τόνισε ότι αυτή η εγκατάσταση βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ, ωστόσο δεν θέλησε να αποκαλύψει τη χώρα, καθώς «αυτό το έχω ακούσει σε μια κλειστή συζήτηση που έγινε» και ξεκαθάρισε ότι το άγνωστο και μυστήριο αντικείμενο «δεν βρίσκεται σε καμία από τις εγκαταστάσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί στον Τύπο».

Συμπλήρωσε ότι έχει ζητήσει άδεια να επισκεφθεί τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ωστόσο είναι δύσκολο καθώς βρίσκεται σε ξένο έδαφος «ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσω να προσπαθώ».

«Πάντως αν έρθει στην κατοχή μου κάποιο αδιάσειστο αποδεικτικό στοιχείο, θα κάνω ότι μπορώ για να προστατεύσω την εθνική μας ασφάλεια αλλά δεν θα το αποκρύψω από τον αμερικανικό λαό» ολοκλήρωσε τη (μη) αποκάλυψή του ο Έρικ Μπέρλισον.

Και αφού έκανε μια αποκάλυψη χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ήταν θέμα χρόνου πότε τα UFO forums θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους για να ανακαλύψουν σε ποια χώρα υπάρχει αυτό το άγνωστο αντικείμενο που κρύβεται σε κοινή θέα.

Νικήτρια έως τώρα βγαίνει μια μικρή πόλη στην επαρχία Γκιόνγκι στη Νότια Κορέα, όπου μια κυκλική κατασκευή δείχνει ικανή να κρύψει ένα UFO που συνετρίβη στον πλανήτη μας – έστω κι αν ένας νοτιοκορεάτης ερευνητής υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο κτίριο βρίσκεται εκεί από τη δεκεατία του ’70 και δεν έχει καμία σχέση με εξωγήινους.

// Κεντρική φωτογραφία: Το πάρκο Φλάσινγκ Μέντοους που φιλοξένησε την Παγκόσμιο Έκθεση της Νέας Υόρκης το 1964 και οι δημιουργοί του Men in Black είχαν επιλέξει να τοποθετήσουν εκεί τα δικά τους UFO κρυμμένα σε κοινή θέα