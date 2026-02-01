«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Πριν λίγες μέρες ειδικός αναλυτής της Τράπεζας της Αγγλίας προειδοποίησε τον διοικητή της τράπεζας να ετοιμάσει σχέδιο για μια οικονομική κρίση αν τελικά υπάρχουν εξωγήινοι. Η παραίνεση έρχεται καθώς στις ΗΠΑ παρατηρείται κινητικότητα για τον έλεγχο αγνώστων αντικειμένων (UFΟ) και «αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα» (UAPs). Είναι όμως αυτά τα άγνωστα φαινόμενα απειλητικά;

Στις 13 Ιανουαρίου, ο Αμερικανός βουλευτής της πολιτείας του Βερμόντ Τρόι Χέντρικ (Ανεξ.) πρότεινε τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας που θα διερευνούσε σε βάθος τα (UAPs), τα οποία φέρονται να κινούνται γύρω από αμερικανικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

Με παρέμβασή του στη Washington Post, ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, έρχεται να καθησυχάσει.

«Από τη δική του -και όχι μόνο- έρευνα σχετικά με την υπαρξιακή λειτουργία που εξυπηρετεί η πίστη στους εξωγήινους, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι εξωγήινοι είναι θεοί του ουρανού για τους σκεπτικιστές, θεότητες για τους άθεους και μια κοσμική εναλλακτική που έρχεται να αντικαταστήσει τη ραγδαία υποχώρηση της θρησκευτικότητας στη Δύση — ιδίως στις ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο, όπου, όχι τυχαία, καταγράφεται και η πλειονότητα των θεάσεων UAP» σημειώνει ο ειδικός.

Τρείς ταξινομήσεις

Για να εξηγήσει τους λόγους που κατέληξε σε αυτή τη διαπίστωση προσφέρει το δικό του σύστημα ταξινόμησης των αναφερόμενων θεάσεων UFO και UAP: Τις διακρίνει στις συνηθισμένες γήινες (μπαλόνια, φαινόμενα κάμερας ή φακού, οπτικές ψευδαισθήσεις κ.λπ.), στις ασυνήθιστες γήινες (ρωσικά ή κινεζικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη ή drones) και στις ασυνήθιστες εξωγήινες (εξωγήινη παρουσία).

Ο ίδιος πιστεύει ότι όλες οι θεάσεις UAP μέχρι σήμερα εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, ωστόσο πολλοί τις κατατάσσουν στη δεύτερη κατηγορία υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν ρωσικά ή κινεζικά μέσα που χρησιμοποιούν τεχνολογία ακόμη άγνωστη στους Αμερικανούς επιστήμονες, ικανή για ταχύτητες και ελιγμούς που φαίνεται να αψηφούν τη γνωστή φυσική και την αεροδυναμική.

Ωστόσο το θεωρεί απίθανο. «Είναι απλώς αδύνατο κάποιο κράτος, εταιρεία ή μεμονωμένο άτομο -όσο ευφυές και δημιουργικό κι αν είναι- να έχει δημιουργήσει ένα αεροσκάφος οποιουδήποτε είδους που να βρίσκεται αιώνες μπροστά από τις σημερινές δυτικές τεχνολογίες» σημειώνει.

Για τον ίδιο θα ήταν σαν να πετούσαν οι ΗΠΑ με διπλάνα, ενώ οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι πετούσαν με μαχητικά stealth, ή σαν να πειραματιζόμασταν ακόμη με αιχμαλωτισμένους γερμανικούς πυραύλους V-2, ενώ εκείνοι δοκίμαζαν πυραυλική τεχνολογία επιπέδου SpaceX. «Αδύνατον. Θα γνωρίζαμε όλα τα ενδιάμεσα βήματα που οδηγούν σε μια τέτοια τεχνολογική μαγεία» σημειώνει.

Θρησκεία και η ανάγκη να πιστέψουν

Τέλος δεν αποκλείει να είναι πράγματι εξωγήινα τα UAP, καθότι, όπως λέει, η νοήμων ζωή πιθανότατα υπάρχει κάπου εκεί έξω. Ωστόσο, το θεωρεί εξαιρετικά απίθανο. «Οι αποστάσεις ανάμεσα στα άστρα είναι τόσο τεράστιες, ώστε είναι εξαιρετικά απίθανο κάποιοι να έχουν φτάσει έως εδώ. Και τα ελάχιστα στοιχεία που προσφέρουν οι πιστοί των UAP παίρνουν τη μορφή εξαιρετικά αμφίβολων φωτογραφιών, θολών βίντεο και αφηγήσεων για παράξενα φώτα στον νυχτερινό ουρανό».

Έτσι ο ίδιος φτάνει στο συμπέρασμα ότι στην πραγματικότητα «είναι μια βαθιά, σχεδόν θρησκευτική, παρόρμηση να πιστεύουμε πως υπάρχει εκεί έξω μια θεϊκή, παντοδύναμη νοημοσύνη που: γνωρίζει ότι υπάρχουμε, μας παρακολουθεί και ενδιαφέρεται για την ευημερία μας και θα μας σώσει αν είμαστε καλοί».

Έρευνες έχουν δείξει, για παράδειγμα, μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στη θρησκευτικότητα, το νόημα και την πίστη στους εξωγήινους, συνεχίζει «Δηλαδή, όσοι δηλώνουν χαμηλά επίπεδα θρησκευτικής πίστης αλλά υψηλή ανάγκη για νόημα, τείνουν να πιστεύουν περισσότερο σε εξωγήινη νοημοσύνη. Διαπίστωσαν επίσης ότι άτομα που αυτοπροσδιορίζονταν ως άθεοι ή αγνωστικιστές ήταν πιο πιθανό να δηλώσουν ότι πιστεύουν σε εξωγήινη νοημοσύνη από όσους δήλωναν θρησκευόμενοι (κυρίως χριστιανοί)».