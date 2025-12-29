Αναχαιτίσεις UFO στον ουρανό της Ουάσινγκτον – Το μεγάλο μυστήριο που παραμένει άλυτο για πάνω από 70 χρόνια

Ήταν μια ζεστή νύχτα του Ιουλίου του 1952, εξιστορείται στο CNN, όταν τα ραντάρ στο Εθνικό Αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον άρχισαν να καταγράφουν κάτι αδύνατο: μια ομάδα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων (UFO) που κινούνταν με ταχύτητες που κανένα γνωστό αεροσκάφος της εποχής δεν μπορούσε να φτάσει.

Τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη εκείνα τα καλοκαιρινά βράδια παραμένουν αναπάντητα

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι θεάσεις επιβεβαιώθηκαν από τον πύργο ελέγχου της Αεροπορικής Βάσης Andrews στο Μέριλαντ. Σύντομα, κάτοικοι και αστυνομικοί στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ κοίταζαν προς τον ουρανό, περιγράφοντας απόκοσμα φώτα που αιωρούνταν πάνω από τον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο.

Ήταν η αρχή μιας σειράς γεγονότων που θα έμεναν στην ιστορία ως η «Εισβολή στην Ουάσιγκτον» (Washington Invasion) — μια από τις πιο τεκμηριωμένες και ανησυχητικές συναντήσεις με UFO στην αμερικανική ιστορία, η οποία ανάγκασε την Πολεμική Αεροπορία να δώσει την μεγαλύτερη συνέντευξη Τύπου από την εποχή του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Εκεί είναι! Καταδιώξτε τα!»

Καθώς τα αντικείμενα συνέχιζαν να εμφανίζονται στα ραντάρ, η Πολεμική Αεροπορία έστειλε μαχητικά αεροσκάφη F-94 Starfire για να αναχαιτίσουν τους εισβολείς.

Ένας από τους πιλότους, ο υποσμηναγός William Patterson, ανέφερε ότι είδε τέσσερα λευκά φώτα που σχημάτιζαν μια διάταξη. «Προσπάθησα να τα πλησιάσω, αλλά κινούνταν με τέτοια ταχύτητα που ήταν αδύνατο να τα προλάβω», δήλωσε αργότερα στους ερευνητές. Όταν ρώτησε τον πύργο ελέγχου αν έπρεπε να ανοίξει πυρ, τα φώτα ξαφνικά τον κύκλωσαν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν με αστραπιαία ταχύτητα.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Οι εφημερίδες σε όλη τη χώρα είχαν πρωτοσέλιδα με τίτλους όπως «Ιπτάμενοι Δίσκοι πάνω από την Πρωτεύουσα».

Ο πανικός άρχισε να εξαπλώνεται, ωθώντας τον Πρόεδρο Χάρι Τρούμαν να ζητήσει προσωπικά εξηγήσεις.

Η επίσημη εξήγηση: Αντικατοπτρισμοί;

Υπό την πίεση της κοινής γνώμης, η Πολεμική Αεροπορία συγκάλεσε μια τεράστια συνέντευξη Τύπου στις 29 Ιουλίου 1952. Ο υποστράτηγος John Samford εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι οι θεάσεις στα ραντάρ οφείλονταν σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «θερμοκρασιακή αναστροφή».

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ένα στρώμα θερμού αέρα παγίδευσε ψυχρότερο αέρα από κάτω, προκαλώντας την κάμψη των σημάτων των ραντάρ και δημιουργώντας «ψευδή είδωλα» από αντικείμενα στο έδαφος. Όσο για τα φώτα που είδαν οι πιλότοι και οι πολίτες; Η Αεροπορία τα απέδωσε σε μετέωρα ή μακρινά φώτα πόλεων που διαθλάστηκαν μέσα από την ατμόσφαιρα.

Αμφιβολίες που παραμένουν

Ωστόσο, πολλοί από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τους πιλότους που συμμετείχαν δεν πείστηκαν ποτέ.

«Γνωρίζαμε τη διαφορά μεταξύ ενός καιρικού φαινομένου και ενός στερεού αντικειμένου στο ραντάρ», δήλωσε δεκαετίες αργότερα ο Harry Barnes, ο επικεφαλής ελεγκτής εκείνης της νύχτας. «Αυτά τα πράγματα άλλαζαν κατεύθυνση ακαριαία και σταματούσαν απότομα. Ο αέρας δεν το κάνει αυτό».

Σήμερα, καθώς το Πεντάγωνο και η NASA επανεξετάζουν τα «Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα» (UAP), τα γεγονότα του 1952 παραμένουν μια κομβική στιγμή. Ήταν η στιγμή που το ζήτημα των UFO βγήκε από τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας και εισέβη στον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ.

Εβδομήντα και πλέον χρόνια μετά, ο ουρανός πάνω από την Ουάσιγκτον παραμένει σιωπηλός, αλλά τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη εκείνα τα καλοκαιρινά βράδια παραμένουν αναπάντητα.

Συνέντευξη του Kevin Randle, βετεράνου του των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 1952:

Κεντρική εικόνα: AI.