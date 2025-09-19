Βίντεο διάρκειας σχεδόν 22 λεπτών με τίτλο «Το Συμβάν του Ρόσγουελ» αναρτήθηκε στο εθνικό αρχείο των ΗΠΑ και, φυσικά, τράβηξε την προσοχή των λάτρεων των θεωριών περί συμβάντων με UFO που έχουν συγκαλυφθεί.

Το βίντεο ξεκινά με πλάνο του βιβλίου «The Roswell Report: Fact Versus Fiction in the New Mexico Desert» και ολοκληρώνεται με μια ασπρόμαυρη εικόνα που αναφέρεται ότι δείχνει τον τόπο της συντριβής του περιβόητου «UFO του Ρόσγουελ».

Χρήστες του διαδικτύου υποστηρίζουν ότι ο κρατήρας που φαίνεται στην εικόνα μοιάζει εντυπωσιακά με τις περιγραφές μαρτύρων και προσθέτουν ότι ίσως πρόκειται για «την πρώτη φωτογραφία από το σημείο όπου συνετρίβη το UFO το 1947».

Άλλοι λένε ότι στο βίντεο διακρίνονται εικόνες που μοιάζουν συντρίμμια, αλλά και με εξωγήινα σώματα.

Το βίντεο:

Το Συμβάν του Ρόσγουελ αφορά την ανάκτηση υλικού κοντά στην περιοχή του Ρόσγουελ, στο Νέο Μεξικό, των ΗΠΑ, τηv 7η Ιουλίου 1947 και έχει γίνει αντικείμενο έντονης φημολογίας και αμφισβήτησης.

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι το αντικείμενο που ανέκτησε ήταν ένα υψίστης μυστικότητας ερευνητικό μπαλόνι το οποίο συνετρίβη. Δεκαετίες μετά το συμβάν εκφράστηκαν εντελώς διαφορετικές απόψεις για το τι πραγματικά συνέβη.

Πολλοί υποστηρικτές των UFO πιστεύουν ότι τα συντρίμμια ανήκαν σε εξωγήινο σκάφος που κατέπεσε στη περιοχή και ότι η ανάκτηση του σκάφους συγκαλύφθηκε από τον στρατό.

Το περιστατικό έχει αναχθεί σε παγκοσμίως γνωστό και από τα πλέον δημοφιλή στη λαϊκή κουλτούρα και για κάποιους το Ρόσγουελ είναι συνώνυμο με τα UFO. Θεωρείται ως ένα από τα πλέον διαφημισμένα περιστατικά UFO.

Το 1994 η Αεροπορία των ΗΠΑ δημοσίευσε ότι το αντικείμενο που ανακτήθηκε ήταν τμήμα του προγράμματος Μόγκουλ, το οποίο περιελάμβανε τη χρήση μπαλονιών μεγάλου υψομέτρου για την ανίχνευση ηχητικών κυμάτων από ενδεχόμενες σοβιετικές πυρηνικές εκρήξεις.