Ένας πρώην πεζοναύτης ισχυρίζεται ότι αυτός και πέντε σύντροφοί του είδαν τη φόρτωση ενός UFO με όπλα τον καιρό που υπηρετούσε στην Ινδονησία, το 2009, και ότι βρέθηκε υπό την απειλή όπλων από αμερικανικές δυνάμεις που ήταν στο σημείο.

Η ​​ιστορία έρχεται αφότου ένας πληροφοριοδότης της Πολεμικής Αεροπορίας από το γραφείο UFO της κυβέρνησης άρχισε να συνεργάζεται με ολοένα και πιο πολλούς αξιωματούχους πληροφοριών που ισχυρίζονται ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν κάποια πράγματα με «μη ανθρώπινο» διαστημόπλοιο.

Ο Michael Herrera ήταν ένας 20χρονος τυφεκιοφόρος που στάλθηκε σε ανθρωπιστική αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού κατά τη διάρκεια του σεισμού και του τσουνάμι της Σουμάτρα το 2009 που κατέστρεψαν την περιοχή.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην DailyMail, ισχυρίζεται ότι την ώρα που φρουρούσε μια ρίψη προμηθειών βοήθειας έξω από την πόλη Padang τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η εξαμελής μονάδα του έπεσε πάνω σε ένα αιωρούμενο οκταγωνικό σκάφος που ήταν προφανές ότι το χρησιμοποιούσαν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Μετά από 14 χρόνια σιωπής, ο Herrera ενθαρρύνθηκε από τις νέες προστασίες των πληροφοριοδοτών UFO και τον Απρίλιο κατέθεσε ενόρκως στην κυβερνητική ομάδα έρευνας UFO, στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών σε όλους τους τομείς (AARO), καθώς και σε μια επιτροπή της Γερουσίας.

Παρείχε το αψεγάδιαστο ιστορικό της υπηρεσίας του στα τέσσερα χρόνια και κείμενα για το περιστατικό σε έναν υποτιθέμενο συμμάρτυρα – ο οποίος αρνήθηκε να μιλήσει, λέγοντας ότι «δεν αξίζει να βάλω σε ρίσκο τη ζωή μου ούτε σε κίνδυνο την οικογένειά μου».

Η ταυτότητα και οι επιχειρήσεις του Herrera επαληθεύτηκαν από την DailyMail, χρησιμοποιώντας στρατιωτικές πηγές. Όμως ο Herrera, 33 ετών, δεν έχει τεκμηρίωση ή φωτογραφίες του ίδιου του περιστατικού.

Γέννημα-θρέμμα Ντένβερ, ο Herrera εντάχθηκε στους πεζοναύτες πολύ νωρίς: από το γυμνάσιο. Υπηρετούσε για λιγότερο από δύο χρόνια όταν αναπτύχθηκε στις Φιλιππίνες ως μέλος της 31ης Μονάδας Ναυτικής Εκστρατείας για να συνδράμει τη διανομή βοήθειας στον απόηχο ενός τυφώνα.

Όταν ένας σεισμός 7,6 Ρίχτερ έπληξε τη Σουμάτρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, η διμοιρία του αναδρομολογήθηκε για να συνδράμει τη φύλαξη ελικοπτέρων βοήθειας γύρω από την πόλη Padang, που κατακλυζόταν από βία από τοπικούς αντάρτες.

Γύρω στις 8 Οκτωβρίου, αυτός και πέντε πεζοναύτες αποβιβάστηκαν από ένα ελικόπτερο CH-53 σε ένα ξέφωτο στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης και ανέβηκαν 900 πόδια σε μια κορυφογραμμή για να πάρουν τις θέσεις τους για την επερχόμενη πτώση του εφοδιασμού, είπε ο Herrera.

Τότε ήταν που εντόπισε ένα παράξενο αντικείμενο στη ζούγκλα στην άλλη πλευρά του λόφου.

«Μπορούσα να δω κάτι να κινείται και να περιστρέφεται. Άλλαζε χρώματα από ένα πολύ ανοιχτό γκρι ματ σε ένα πολύ σκούρο ματ μαύρο», είπε. «Παρέμενε στο σημείο».

Παραδόξως, είπε, δεν τους είχαν δοθεί ασύρματοι. Έτσι, αφού δεν μπορούσαν να ειδοποιήσουν, κατέβηκαν στον λόφο σε σχηματισμό για να ερευνήσουν. Παράλληλα, ο Herrera τραβούσε φωτογραφίες και βίντεο με την Panasonic κάμερά του.

«Αυτό το πράμα ήταν τεράστιο, στο μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου», είπε ο Herrera στην DailyMail.com.

«Το σκάφος περιστρεφόταν με δεξιόστροφη κίνηση ενώ άλλαζε χρώματα. Είχε ένα ηχητικό βουητό, σαν τον ήχο ενός μετασχηματιστή ή ενός ενισχυτή κιθάρας. Ήταν ένα οκταγωνικό σχήμα με μια πυραμίδα στην κορυφή του που ήταν μαύρη.

«Είχε αντικείμενα που έμοιαζαν με αντίβαρα. Αυτά βρίσκονταν στο εξωτερικό του σκάφους και κάλυπταν σε μεγάλο βαθμό την περίμετρό του. Είχε συγκολλήσεις και αιχμηρές άκρες που υποπτεύομαι ότι είναι τεχνητές. Τίποτα σε αυτό δεν ήταν ομαλό. Είχε μερικά πάνελ στις κάθετες άκρες που ήταν σαν Vantablack.

Σύμφωνα με τις στατιστικές του AARO για αναφορές UFO μεταξύ 1996 και 2023, μόνο το 1% είναι πολύγωνα (όπως είναι το οκτάγωνο), το 2% σε σχήμα δίσκου, ενώ το 52% είναι σαν σφαίρες ή σφαιρικές.

Ωστόσο, ένα αντικείμενο που καταρρίφθηκε τον Φεβρουάριο πάνω από τη λίμνη Χιούρον του Μίσιγκαν από μαχητικά αεροσκάφη F-16 -μετά την αστοχία του πρώτου πυραύλου τους- περιγράφηκε ως «οκταγωνικό» από μέλη του Κογκρέσου που ενημερώθηκαν για το περιστατικό.

Ο Herrera ισχυρίστηκε ότι όταν αυτός και οι πέντε σύντροφοί του έφτασαν σε απόσταση 150 ποδιών από το σκάφος, έπεσαν σε ενέδρα οκτώ ανδρών που φορούσαν ολόμαυρο καμουφλάζ, αλεξίσφαιρα γιλέκα, κρατούσαν τουφέκια M4 με εξαρτήματα νυχτερινής όρασης υψηλής ποιότητας . Ο ίδιος ήξερε πάρα πολύ καλά ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός είχε δοθεί σε συγκεκριμένα επίλεκτα αμερικανικά στρατεύματα.

«Τράβηξαν τα όπλα τους κατά πάνω μας», είπε. «Ακούγαμε τους διακόπτες ασφαλείας των όπλων τους να την αφαιρούν».

«Ποιοι στο δι@@λο είστε εσείς; Τι κάνεις εδώ;», φώναζαν δυο από αυτούς, με αμερικανικές προφορές, είπε.

«Είπαν ότι δεν έπρεπε να είμαστε εκεί και ότι μπορούσαν να μας σκοτώσουν».

Οι λόγω άνδρες δεν έπαψαν ούτε στιγμή να τους απειλούν. Παράλληλα, πήραν τα όπλα των πεζοναυτών, πέταξαν τα πυρομαχικά τους και σάρωσαν τις στρατιωτικές τους ταυτότητες. Ο Herrera είπε ότι είδε άλλους να φορτώνουν «μεγάλα κιβώτια με όπλα» και άλλα κοντέινερ, τα οποία εκφόρτωναν από τροποποιημένα φορτηγά Ford F350, σε μια πλατφόρμα που βρισκόταν ακριβώς κάτω από το σκάφος.

«Όταν τα τελευταία δύο φορτηγά ολοκλήρωσαν την εκφόρτωση και έφυγαν, το κάτω μέρος της πλατφόρμας σηκώθηκε από το έδαφος σε περίπου 10 πόδια και το σκάφος κατέβηκε για να το συναντήσει, ενώθηκαν και έγιναν ένα», είπε.

«Στις γωνίες του σκάφους, είχε φώτα που άλλαζαν μεταξύ μπλε, κόκκινου, κίτρινου και πράσινου.

Σηκώθηκε από το έδαφος και λίγο πιο πέρα ​​από τα δέντρα, μετά εκτοξεύτηκε στα αριστερά μας προς τον ωκεανό με περίπου 4.000 μίλια την ώρα.

«Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε αυτό που συνέβαινε. Η κίνησή του ήταν αταλάντευτη, δεν έβγαζε κανέναν ήχο, δεν έκανε τα δέντρα να κουνιούνται, σαν να μην περνούσε ξυστά από δίπλα τους. Μπορούσαμε να βλέπουμε τα φυλλώματα και τις καρύδες στα δέντρα. Τίποτα δεν κουνιόταν, ούτε ελάχιστα».

Ο Herrera είπε ότι στη συνέχεια οι οκτώ στρατιώτες τούς έδωσαν πίσω τα όπλα που τους είχαν πάρει και τους οδήγησαν πίσω από το λόφο, «εξακολουθώντας να μας λένε πώς θα μπορούσαν να μας σκοτώσουν».

«Μόλις περάσαμε το λόφο, μας είπαν να φύγουμε από εδώ και να μην κοιτάξουμε πίσω».

Οι έξι πεζοναύτες έτρεξαν πίσω στο σημείο ρίψης βοήθειας και επιπλήχθηκαν από τον πυροβολητή λοχία τους, επειδή επέστρεψαν νωρίς, είπε ο Herrera, προσθέτοντας ότι όλοι τους δεν είπαν ούτε λέξη για την ανησυχητική συνάντηση που είχαν.

«Φοβόμουν», είπε ο βετεράνος. «Σκέφτηκα: Θα μπορούσα να είχα σκοτωθεί, πώς στο διάολο θα το εξηγήσω αυτό;».

Πίσω στο Ντένβερ, η μονάδα του Herrera ενημερώθηκε από έναν υποναύαρχο τον οποίον δεν αποκάλυψε. Είπε ότι ήταν παράξενο που υπήρχε ένας τόσο υψηλόβαθμος αξιωματικός εκεί, και που κανένας από αυτούς δεν ανέφερε το UFO και τα στρατεύματα.

Λίγες μέρες αργότερα ελλιμενίστηκαν στον κόλπο Subic στις Φιλιππίνες, είπε ο πεζοναύτης. Μετά από ένα βράδυ που είχε μερικά ποτά με τους συναδέλφους του, επέστρεψε για να βρει την κάρτα και την μπαταρία της φωτογραφικής του μηχανής να έχουν αφαιρεθεί από το κλειδωμένο ντουλάπι του. Όπως και τα τηλέφωνα των πέντε συντρόφων του. Έλειπαν και αυτά.

Στις αρχές Δεκεμβρίου 2009 επέστρεψε στο Camp Hansen στην Οκινάουα της Ιαπωνίας. Του είπαν να παρουσιαστεί στο γραφείο, όπου βρήκε έναν αντισυνταγματάρχη της Πολεμικής Αεροπορίας με πλήρη στολή αλλά χωρίς ταμπελάκι με ονοματεπώνυμο.

«Αρχίζει να μου λέει, “Δεν επιτρέπεται να μιλήσεις για αυτό που συνέβη, ούτε στην αλυσίδα της διοίκησης σου, ούτε καν σε έναν στρατηγό”, είπε ο Ερέρα. «Θα πας φυλακή ή θα πεθάνεις».

«Μου είπε να κρατήσω το στόμα μου κλειστό και μου έριξε ένα χαρτί που ήταν NDA. Το μόνο πράγμα που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι έγραφε «TS/SCI», Άκρως Απόρρητες/Ευαίσθητες Διαμερισματικές Πληροφορίες. Και είχε την Ινδονησία πάνω του».

Ο τυφεκιοφόρος είπε ότι υπέγραψε και του είπαν να «βγάλει τον σκασμό».

«Έτρεξα πίσω στους στρατώνες και δεν έχω μιλήσει για αυτό από τότε. Είναι κάτι που το κρατάω κρυφό για σχεδόν 14 χρόνια. Αλλά το σκέφτομαι κάθε μέρα».

Έφυγε από το Πολεμικό Ναυτικό τον Οκτώβριο του 2011. Το πιστοποιητικό της απόσυρσής του δείχνει τέσσερα χρόνια ενεργού υπηρεσίας και μετάλλια για «υπηρεσία εθνικής άμυνας», «υπηρεσία παγκοσμίου πολέμου κατά της τρομοκρατίας», «ανθρωπιστική υπηρεσία», «ανάπτυξη θαλάσσιας υπηρεσίας» και παράσημο«δεινού σκοπευτή».

Ο Herrera κέρδισε αρκετά εκατομμύρια δολάρια ως επιχειρηματίας και τώρα διευθύνει μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που ονομάζεται Valkyrie Eye.

Νέες προστασίες για όσους καταγγέλλουν περιστατικά UFO, οι οποίες θεσπίστηκαν τον Δεκέμβριο, ώθησαν τον πρώην πεζοναύτη να πει επιτέλους την ιστορία του.

Το ετήσιο νομοσχέδιο για τη στρατιωτική χρηματοδότηση του περασμένου έτους, ο Νόμος περί Εθνικής Άμυνας Άδειας (NDAA), περιλάμβανε μια νέα ρήτρα που επιτρέπει στους καταγγέλλοντες να αναφέρουν προηγουμένως άγνωστα προγράμματα «ανάκτησης υλικού, ανάλυση υλικού και [και] αντίστροφης μηχανικής» UFO στην ομάδα AARO του Πενταγώνου χωρίς φόβο δίωξης για παραβίαση των όρκων ασφαλείας και των συμφωνιών μη αποκάλυψης.

Ο Herrera είπε το 2017 ότι συνάντησε τον ακτιβιστή UFO Δρ. Steven Greer σε ένα συνέδριο και ο Greer τον βοήθησε να μιλήσει και τον συνέδεσε με στελέχη του Κογκρέσου και του AARO νωρίτερα φέτος.

Ο πρώην πεζοναύτης ισχυρίζεται ότι οι πέντε πρώην σύντροφοί του είναι πολύ φοβισμένοι για να εμφανιστούν.

Σε ένα μήνυμα κειμένου στις 3 Μαΐου, ένας έγραψε: «Αυτό μου απαιτεί πολλά και δεν αξίζει τον κίνδυνο».

«Δεν να ρισκάρω τη ζωή μου ούτε να θέσω σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Ξέρω ότι πάμε πολύ πίσω, αλλά αυτό απαιτεί πολλά. Πρέπει να ξεφύγεις από ό,τι κι αν βρίσκεσαι και μη με μπλέξεις σε αυτό το χάλι. Η καριέρα μου δεν αξίζει να σε βοηθήσω. Μην μου ζητήσετε όλα αυτά τα σκ@τ@ ξανά.

Η DailyMail.com επαλήθευσε ότι ο αποστολέας ήταν πεζοναύτης που υπηρετούσε στην ίδια μονάδα το 2009.

«Ακούγεται λίγο σαν επιστημονική φαντασία, αλλά στην πραγματικότητα είναι επιστημονικό γεγονός», είπε ο Greer στην DailyMail. «Αυτές οι ανακαλύψεις κρατήθηκαν πολύ, πολύ μυστικές, σε μεγάλο βαθμό εις βάρος του αμερικανικού λαού και του πλανήτη.

«Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το κοινό να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι απλώς μια ανόητη ιστορία για τους Μικρούς Πράσινους Άνδρες. Αυτό έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, για την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την παγκόσμια φτώχεια».

Ο Greer και η οργάνωσή του, το Disclosure Project, κέρδισαν τη διεθνή προσοχή αλλά και χλευασμό το 2001, όταν συγκέντρωσε 20 συνταξιούχους της Πολεμικής Αεροπορίας, της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας και των υπηρεσιών πληροφοριών στο National Press Club για να διηγηθούν τις ιστορίες τους για απίστευτες συναντήσεις με UFO και εξωγήινους.

Η διάσκεψη του 2001 δεν πυροδότησε ακροάσεις στο Κογκρέσο, όπως ήλπιζε ο Greer.

Η Leslie Kean, μια ερευνήτρια δημοσιογράφος που ήταν η πρώτη που έκανε τον πληροφοριοδότη της Πολεμικής Αεροπορίας David Grusch να μιλήσει δημοσίως, στο The Debrief, είπε πως στην αρχή ήταν δύσπιστη για την προσέγγιση του Greer σε μια συνέντευξή στο New Yorker στο 2021.

«Υπήρχαν μερικοί καλοί άνθρωποι σε εκείνο το συνέδριο, αλλά κάποιοι από αυτούς έκαναν εξωφρενικούς, μεγαλειώδεις ισχυρισμούς», είπε η Kean. «Τότε ήξερα ότι έπρεπε να φύγω».

