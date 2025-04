Τραμπ: «Μη γίνεστε PANICAN» – Τελεσίγραφο στην Κίνα για επιπρόσθετους δασμούς 50%

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να κάνει αναρτήσεις σχετικά με τους δασμούς στην πλατφόρμα που του ανήκει, το Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να μην είναι «ανόητοι» και να μη γίνουν «PANICAN», χρησιμοποιώντας έναν νέο όρο που εισήγαγε ο ίδιος.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΠΡΙΝ. Μην είστε αδύναμοι! Μην είστε ηλίθιοι! Μην είστε PANICAN (Ένα νέο κόμμα που βασίζεται σε Αδύναμους και Ηλίθιους ανθρώπους!). Να είστε Δυνατοί, Θαρραλέοι και Υπομονετικοί και το αποτέλεσμα θα είναι το ΜΕΓΑΛΕΙΟ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Τραμπ γράφει στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό του ότι: «Ο πρόεδρος δεν θα λυγίσει».

Σε πιο πρόσφατη ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί την Κίνα με επιπρόσθετους δασμούς της τάξης του 50% και την καλεί να αποσύρει τους δασμούς που επέβαλε στις ΗΠΑ για αντίποινα.

«Ως εκ τούτου, εάν η Κίνα δεν αποσύρει την αύξηση κατά 34% πάνω από τις ήδη μακροχρόνιες εμπορικές καταχρήσεις της μέχρι αύριο, 8 Απριλίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ Δασμούς στην Κίνα ύψους 50%, με ισχύ από τις 9 Απριλίου. Επιπλέον, όλες οι συνομιλίες με την Κίνα σχετικά με τις συναντήσεις που ζήτησαν μαζί μας θα τερματιστούν!», έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, ο Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ότι εξετάζει «90ημερο πάγωμα» των δασμών, μετά τις δηλώσεις του οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, Κέβιν Χάσετ που επικαλέστηκε το CNBC.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ανέβηκε μετά από αυτές τις δηλώσεις στο άνοιγμα της Wall Street, ωστόσο μετά τη διάψευση του Λευκού Οίκου γνώρισε νέα πτώση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

the Dow turns positive as CNBC talks about reporting that Kevin Hassett is saying Trump is considering a 90 day pause on tariffs for all countries other than China pic.twitter.com/ODJOsGVqWU

— Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2025