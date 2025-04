Προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις για την άρση των δασμών που επιβλήθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ δίνει η Ευρώπη. Το μπλοκ των 27 χωρών αντιμετωπίζει εισαγωγικούς δασμούς 25% για τον χάλυβα, το αλουμίνιο, τα αυτοκίνητα και «αμοιβαίους» δασμούς 20% για σχεδόν όλα τα άλλα αγαθά.

Οι υπουργοί που εποπτεύουν το εμπόριο συναντήθηκαν στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα (07/04) για να συζητήσουν την απάντηση της ΕΕ, καθώς και τις σχέσεις με την Κίνα. Πολλοί δήλωσαν ότι προτεραιότητα είναι η έναρξη διαπραγματεύσεων και η αποφυγή ενός ξεκάθαρου εμπορικού πολέμου.

«Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να αντιδράσουμε με τρόπο που να αποκλιμακώνει. Τα χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή δείχνουν τι θα συμβεί αν κλιμακώσουμε αμέσως. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι να λάβουμε αντίμετρα αν χρειαστεί για να φέρουμε τους Αμερικανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ολλανδή υπουργός Εμπορίου, Reinette Klever.

«Προτείναμε μηδενικούς δασμούς για τα βιομηχανικά προϊόντα (…) Η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη να συνάψει μια καλή συμφωνία» με τις ΗΠΑ, είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη είναι επίσης έτοιμη να απαντήσει με αντίμετρα.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X πως η ΕΕ προτείνει στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς πλήρως και αμοιβαία τα βιομηχανικά προϊόντα.

Europe is ready to negotiate with the US.

We have offered zero-for-zero tariffs for industrial goods.

Because we’re always ready for a good deal.

But we’re also prepared to respond with countermeasures.

And protect ourselves against indirect effects through trade diversion. pic.twitter.com/hpZ77TXH4B

