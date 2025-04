Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Δύο Σύροι βρήκαν τον θάνατο από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το απόγευμα του υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Είχε προηγηθεί ενημέρωση για έναν νεκρό από επιδρομή «drone του ισραηλινού εχθρού στο χωριό Ταϊμπέχ», κοντά στα σύνορα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι κατά την επιχείρηση στην περιοχή της Ταϊμπέχ εξοντώθηκε ο Μοχάμεντ Αντναν Μανσούρ, «διοικητής πυροβολικού της Χεζμπολάχ», ο οποίος φέρεται να διηύθυνε πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Hezbollah has fired thousands of rockets from Lebanon at communities in northern Israel throughout the war.

Mohammed Adnan Mansour, Hezbollah’s artillery commander in Tabyeh, was responsible for many of these attacks.

Today, we eliminated him in southern Lebanon.

We will… pic.twitter.com/of8PxbSDvL

— Israel Defense Forces (@IDF) April 7, 2025