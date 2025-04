Πολλές ημέρες ακατάπαυστης βροχής και καταιγίδων γέμισαν τα ποτάμια σε επίπεδα ρεκόρ σε όλο το Κεντάκι τη Δευτέρα, βυθίζοντας γειτονιές και τις πλημμύρες να απειλούν ένα διάσημο αποστακτήριο μπέρμπον στην πρωτεύουσα της πολιτείας Φράνκφορτ, σύμφωνα με το Public Broadcasting Service – PBS.

Τα φουσκωμένα ποτάμια αποτέλεσαν την τελευταία απειλή από μια σειρά επίμονων καταιγίδων που έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 20 ανθρώπους από την περασμένη εβδομάδα – 10 από αυτούς στο Τενεσί – καθώς χτύπησαν την περιοχή με ισχυρές βροχές και δημιούργησαν καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους.

🇺🇸At least 12 dead as floods and tornadoes hit the US. Kentucky, Arkansas, and Tennessee are hardest hit, with 9 more states like Missouri and Texas at risk. Storms demolished homes, flipped cars, and cut power to many. #Kentucky #Arkansas #Tennesseepic.twitter.com/ogDIf7jIzw — Wallt’s Post (@Walltspost) April 7, 2025

Οι πλημμυρισμένες υδάτινες οδοί διατήρησαν την απειλή πλημμύρας σε υψηλά επίπεδα και σε άλλες πολιτείες, μεταξύ άλλων στο Τενεσί, το Αρκάνσας και την Ιντιάνα. Τα νερά δεν αναμένεται να υποχωρήσουν άμεσα, καθώς μέχρι χθες 7 Απριλίου έβρεχε.

Truly devastating scenes are emerging out of Kentucky as excessive rainfall has lead to elevated river flooding. Parts of the Mid-South received 16+ inches. pic.twitter.com/Mag4NQisMX — WeatherNation (@WeatherNation) April 6, 2025

Εκκενώσεις, διακοπές ρεύματος και πλημμύρες

Οι πόλεις διέταξαν εκκενώσεις και τα συνεργεία διάσωσης με φουσκωτές βάρκες έλεγξαν τους κατοίκους στο Κεντάκι και το Τενεσί, ενώ οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έκλεισαν το ρεύμα και το φυσικό αέριο σε μια περιοχή που εκτείνεται από το Τέξας έως το Οχάιο.

Τα πλημμυρικά ύδατα ανάγκασαν να κλείσει το ιστορικό αποστακτήριο Buffalo Trace, κοντά στις όχθες του φουσκωμένου ποταμού Κεντάκι, κοντά στο κέντρο του Φρανκφόρτ.

«Νομίζω ότι όλοι σοκαρίστηκαν από το πόσο γρήγορα (το ποτάμι) ανέβηκε», δήλωσε η ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου Τζέσικα Ταγκλ, η οποία παρακολουθούσε τη Δευτέρα τις πλημμύρες να πλησιάζουν την επιχείρησή της στο Φράνκφορτ.

Αυτή και οι φίλοι της μάζεψαν τον εξοπλισμό του κομμωτηρίου της, συμπεριλαμβανομένων καρεκλών styling, προϊόντων μαλλιών και ηλεκτρονικών συσκευών, και τον πήγαν σε ένα αποστακτήριο στον λόφο.

«Όλοι έλεγαν απλώς «Να σταματήσει να βρέχει, να σταματήσει να βρέχει» για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ιδέα για το ποια θα ήταν η χειρότερη κατάσταση», είπε.

This flooding is insane, reminds me of the flood we had in the late 90’s here in Louisville. pic.twitter.com/1qCBFiHLSZ — Sean (@KentuckyKroge) April 5, 2025

Ο ποταμός ανέβηκε σε ύψος-ρεκόρ που κρατούσε από το 1978

Οι υπάλληλοι εκτρέψανε την κυκλοφορία και έκλεισαν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας σε επιχειρήσεις της πόλης, καθώς ο ποταμός αναμενόταν να πλησιάσει την Δευτέρα σε ύψος ρεκόρ.

Η Άσλι Γουέλς, ο σύζυγός της και τα τέσσερα παιδιά της -μαζί με τα κατοικίδιά τους- αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν γρήγορα το σπίτι τους στο Φρανκφορτ κατά μήκος του ποταμού το βράδυ του Σαββάτου, αφήνοντας μια ζωή γεμάτη αντικείμενα που αργότερα χάθηκαν από τις πλημμύρες.

Όταν ξύπνησε και είδε το νερό να μπαίνει στο σπίτι τους νωρίς το Σάββατο, η Γουέλς τους ξύπνησε όλους και μάζεψαν το φορτηγό τους. Ειδοποίησαν τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν ένα Airbnb που τους ανήκει λίγο πιο κάτω στο δρόμο, μάζεψαν το Airbnb και στη συνέχεια βοήθησαν την αδελφή της, που μένει δίπλα στο Airbnb, να εκκενώσει. Αφού πήραν έναν σύντομο υπνάκο στο σπίτι τους, το νερό είχε ανέβει.

«Όταν ξυπνήσαμε, υπήρχε ήδη ένα μέτρο νερό που έπρεπε να περάσουμε για να βγούμε έξω», είπε. Το νερό ανέβηκε μέχρι τον δεύτερο όροφο του σπιτιού τους. Μέχρι το πρωί της Κυριακής, έλεγξε τις κάμερες του σπιτιού της. «Τα πράγματά μου επέπλεαν στο σαλόνι. Ήμουν συντετριμμένη. Η ζωή μας είναι εκεί πέρα», είπε η Γουέλς.

Οι καταιγίδες αφήνουν καταστροφικές συνέπειες

Μεταξύ των 20 θανάτων που αναφέρθηκαν από την έναρξη των καταιγίδων την Τετάρτη ήταν και 10 στο Τενεσί. Ένα 9χρονο αγόρι στο Κεντάκι παρασύρθηκε από τα νερά ενώ περπατούσε για να προλάβει το σχολικό του λεωφορείο.

Ένα 5χρονο αγόρι στο Αρκάνσας πέθανε όταν ένα δέντρο έπεσε στο σπίτι της οικογένειάς του, σύμφωνα με την αστυνομία. Ένας 16χρονος εθελοντής πυροσβέστης από το Μιζούρι έχασε τη ζωή του σε δυστύχημα, ενώ προσπαθούσε να διασώσει ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί από τις πλημμύρες.

Δύο άνδρες που κάθονταν σε ένα αμαξίδιο γκολφ σκοτώθηκαν όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω τους σε ένα γήπεδο γκολφ στο Κολόμπους της Τζόρτζια, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή της κομητείας Μασκόγκι, Μπάντι Μπράιαν.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε την Κυριακή ότι σε δεκάδες τοποθεσίες σε πολλές πολιτείες αναμένεται να φθάσουν σε «στάδιο μεγάλης πλημμύρας», με πιθανές εκτεταμένες πλημμύρες σε κατασκευές, δρόμους, γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Οι πλημμύρες υποχρέωσαν τις αρχές στην εκκένωση δύο πόλεων

Στο βόρειο-κεντρικό Κεντάκι, αξιωματούχοι έκτακτης ανάγκης διέταξαν υποχρεωτική εκκένωση για το Φάλμουθ και το Μπάτλερ, πόλεις κοντά στη στροφή του ανερχόμενου ποταμού Λίκινγκ.

Πριν από τριάντα χρόνια, ο ποταμός έφθασε σε ύψος ρεκόρ 15 μέτρων, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από τις πλημμύρες πέντε άνθρωποι και να καταστραφούν 1.000 σπίτια.

Ο ποταμός Κεντάκι έφτανε στην κορυφή του Frankfort Lock στα 14,71 μέτρα το πρωί της Δευτέρας, λίγο πιο κάτω από το ρεκόρ των 14,78 μέτρων που είχε σημειωθεί εκεί στις 10 Δεκεμβρίου 1978, σύμφωνα με τον Σι Τζέι Πάτζετ, μετεωρολόγο του γραφείου της μετεωρολογικής υπηρεσίας στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

Ο αναπληρωτής δικαστής-εκτελεστής της κομητείας Κάρολ στο Κεντάκι Μάικλ Χάμφρεϊ διέταξε υποχρεωτικές εκκενώσεις σε ορισμένα μέρη, προειδοποιώντας ότι αναμένονται «σημαντικές πλημμύρες, ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναδεί η ιστορία».

Look at the extent of the flooding coming out of Kentucky… Some places have picked up more than a FOOT of rain since Wednesday Benton, KY – 15.59″

Hickory, KY – 15.55″

Dawson Springs, KY – 13.68″#KYwx pic.twitter.com/w4UbnX7EC8 — WeatherNation (@WeatherNation) April 6, 2025

Τουλάχιστον 500 δρόμοι πλημμύρισαν

Σε ολόκληρο το Κεντάκι, περισσότεροι από 500 πολιτειακοί δρόμοι παρέμεναν κλειστοί το πρωί της Δευτέρας, δήλωσε ο κυβερνήτης Άντι Μπέσιρ. Ο Μπέσιρ δήλωσε ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι δεν είχαν πρόσβαση σε νερό και σχεδόν 3.000 βρίσκονταν υπό σύσταση για βρασμό νερού. Είπε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 20 συστήματα ύδρευσης.

Η πόλη του Χάροντσμπεργκ, στο Κεντάκι, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σύστημα ύδρευσης αναγκάστηκε να διακόψει την άντληση νερού γύρω στα μεσάνυχτα λόγω των επιπέδων πλημμύρας στον ποταμό Κεντάκι.

Τη Δευτέρα διανεμήθηκε εμφιαλωμένο νερό. Η ανάρτηση ανέφερε ότι αξιωματούχοι από το Χάροντσμπεργκ και την κομητεία Μέρσερ και επικεφαλής από εργοστάσια, νοσοκομεία και σχολεία συζητούσαν πώς να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση νερού στην κοινότητα που βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Φρανκφόρτ.

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν πάνω από 100 σπίτια, κτίσματα και επιχειρήσεις

Περισσότερες από 100 κατασκευές καταστράφηκαν στην κομητεία ΜακΝαίρι του Τενεσί, όπου ένας ανεμοστρόβιλος διέσχισε την πόλη Σέλμερ με ανέμους που εκτιμάται ότι έφταναν τα 257 χλμ/ώρα, δήλωσαν οι τοπικοί αξιωματούχοι διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Αξιωματούχοι της Πολιτείας επιβεβαίωσαν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την κακοκαιρία στην κομητεία των περίπου 26.100 κατοίκων.

Οι καταιγίδες έρχονται μετά την περικοπή θέσεων εργασίας από την κυβέρνηση Τραμπ στα γραφεία πρόβλεψης της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας – NWS των ΗΠΑ, αφήνοντας τα μισά από αυτά με ποσοστά κενών θέσεων περίπου 20%, δηλαδή διπλάσια από ό,τι πριν από μια δεκαετία.

Look at the extent of the flooding coming out of Kentucky… Some places have picked up more than a FOOT of rain since Wednesday Benton, KY – 15.59″

Hickory, KY – 15.55″

Dawson Springs, KY – 13.68″#KYwx pic.twitter.com/w4UbnX7EC8 — WeatherNation (@WeatherNation) April 6, 2025

Γιατί τόσος άσχημος καιρός;

Οι μετεωρολόγοι απέδωσαν τη σφοδρή κακοκαιρία στις θερμές θερμοκρασίες, την ασταθή ατμόσφαιρα, τους ισχυρούς ανέμους και την άφθονη υγρασία που ρέει από τον Κόλπο.

Το NWS δήλωσε ότι σχεδόν 13 εκατοστά βροχής έπεσαν το Σάββατο στο Τζόουνσμπορο του Αρκάνσας – καθιστώντας την την πιο υγρή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ τον Απρίλιο στην πόλη. Το Μέμφις του Τενεσί δέχτηκε 35 εκατοστά βροχής από την Τετάρτη έως την Κυριακή.