Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Tο κατά πόσον οι ΗΠΑ θα είναι «πιστές» στη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν την Ευρώπη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης αμφισβήτησε o πρωθυπουργός της Πολωνίας και προέτρεψε την ΕΕ να γίνει μια «πραγματική συμμαχία» για την προστασία της ηπείρου.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας [στο ΝΑΤΟ]», καθώς προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε ένα μέλος της συμμαχίας σε «μήνες».

Η ασυνήθιστη παρέμβαση του Τουσκ αντανακλά την αυξανόμενη αβεβαιότητα στην Ευρώπη μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και την ταλαντευόμενη δέσμευση για την άμυνα της ηπείρου.

«Για ολόκληρη την ανατολική πλευρά, τους γείτονές μου… το ερώτημα είναι αν το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ένας οργανισμός έτοιμος, πολιτικά αλλά και υλικοτεχνικά, να αντιδράσει, για παράδειγμα εναντίον της Ρωσίας εάν προσπαθήσει να επιτεθεί», είπε.

Ο Τουσκ σημείωσε ότι ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ «προσποιήθηκαν ότι δεν συνέβη τίποτα» όταν περίπου 20 ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας πέρυσι.

«Δεν ήταν εύκολο για μένα να πείσω τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, ήταν μια καλά σχεδιασμένη και προετοιμασμένη πρόκληση εναντίον της Πολωνίας», θυμήθηκε ο Τουσκ.

Ο Τουσκ θεωρεί άμεσο τον κίνδυνο ρωσικής επίθεσης

Ο Τουσκ τόνισε ότι τα λόγια του δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται «ως σκεπτικισμός απέναντι στο Άρθρο 5 [η αμοιβαία αμυντική δέσμευση του ΝΑΤΟ], είτε είναι έγκυρο είτε όχι, αλλά μάλλον ως τα όνειρά μου ότι οι εγγυήσεις στα χαρτιά θα μετατραπούν σε κάτι πολύ πρακτικό».

«Αυτό είναι κάτι πραγματικά σοβαρό. Μιλάω για βραχυπρόθεσμες προοπτικές, μάλλον για μήνες παρά για χρόνια», δήλωσε ο Τουσκ αναφερόμενος σε μια πιθανή ρωσική επίθεση. «Για εμάς, είναι πραγματικά σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλοι θα αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ τόσο σοβαρά όσο η Πολωνία», είπε.

Η Πολωνία ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα στο ΝΑΤΟ με βάση το ΑΕΠ, έχοντας ήδη επιτύχει τον στόχο του 5% της συμμαχίας και είναι ένθερμα φιλοΝΑΤΟική και φιλο-διατλαντική χώρα.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι δεν έχει κανένα σύμπλεγμα» σχετικά με τους δεσμούς ΗΠΑ-Πολωνίας, αλλά προβληματίζεται αν οι ΗΠΑ θα δράσουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

«Θέλω να πιστεύω ότι [το Άρθρο 5] εξακολουθεί να ισχύει», προσθέτοντας ότι έχει και στιγμές απαισιοδοξίας. «Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι και το πρακτικό πλαίσιο».

Ο Τουσκ αναφέρθηκε στην παραβίαση των ρωσικών drones πέρυσι, τονίζοντας «Γι’ αυτό θέλω να είμαι, ξέρετε, σίγουρος ότι αν συμβεί κάτι, ότι… η Ρωσία γνωρίζει ότι η αντίδραση θα είναι σκληρή και κατηγορηματική».

Η προειδοποίηση του Τουσκ έρχεται καθώς λαμβάνει χώρα στην Κύπρο η σύνοδος κορυφής της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του μπλοκ, το Άρθρο 42.7 της συνθήκης ΕΕ, σε απάντηση στις απειλές του Τραμπ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την ασαφή γλώσσα σχετικά με την τήρηση του Άρθρου 5.

Προς μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα

Η ΕΕ έχει επιδιώξει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι η Ένωση θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία το Άρθρο 42.7. Ωστόσο, πολλές χώρες παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι σε βήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπονόμευση του ΝΑΤΟ ή αμφισβήτηση της δέσμευσης των ΗΠΑ να υπερασπιστούν την Ευρώπη.

Η αποχώρηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ανοίγει την πόρτα για συζητήσεις σχετικά με το Άρθρο 42.7 και έναν ευρύτερο ρόλο της ΕΕ στην υπεράσπιση της ηπείρου.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι όσο ο Όρμπαν ήταν στο αξίωμα, δεν υπήρχε «άμεση σύνδεση με τη Βουδαπέστη» στην άμυνα. Η εκλογή του φιλοευρωπαϊκού συντηρητικού Πέτερ Μαγιάρ θα έκανε την Ουγγαρία «σίγουρα έναν πολύ καλύτερο συνεργάτη όσον αφορά την άμυνα και την προσέγγισή του απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε ο Τουσκ.

Ο Πολωνός ηγέτης δήλωσε ότι οι συζητήσεις για το Άρθρο 42.7 αφορούσαν τον καθορισμό πρακτικών τρόπων με τους οποίους οι χώρες θα υποστήριζαν η μία την άλλη.

Ο Τουσκ τόνισε την ανάγκη για «πραγματικά εργαλεία και πραγματική δύναμη όσον αφορά τα αμυντικά μέσα και την κινητικότητα των στρατών», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό «σημαίνει κοινή άμυνα… κοινή προσπάθεια για την προστασία των ανατολικών μας συνόρων».

«Παραδόξως, αν υπάρχουν θετικές πτυχές του ουκρανικού πολέμου, αυτή είναι μία από αυτές: η Ευρώπη συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι θα είμαστε μαζί σε στρατιωτικά θέματα [και] άμυνα», είπε.

Πηγή: ot.gr