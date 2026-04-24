Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 09:32

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Spotlight

Tο κατά πόσον οι ΗΠΑ θα είναι «πιστές» στη δέσμευσή τους στο ΝΑΤΟ να υπερασπιστούν την Ευρώπη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης αμφισβήτησε o πρωθυπουργός της Πολωνίας και προέτρεψε την ΕΕ να γίνει μια «πραγματική συμμαχία» για την προστασία της ηπείρου.

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας [στο ΝΑΤΟ]», καθώς προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε ένα μέλος της συμμαχίας σε «μήνες».

Η ασυνήθιστη παρέμβαση του Τουσκ αντανακλά την αυξανόμενη αβεβαιότητα στην Ευρώπη μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ και την ταλαντευόμενη δέσμευση για την άμυνα της ηπείρου.

«Για ολόκληρη την ανατολική πλευρά, τους γείτονές μου… το ερώτημα είναι αν το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ένας οργανισμός έτοιμος, πολιτικά αλλά και υλικοτεχνικά, να αντιδράσει, για παράδειγμα εναντίον της Ρωσίας εάν προσπαθήσει να επιτεθεί», είπε.

Ο Τουσκ σημείωσε ότι ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ «προσποιήθηκαν ότι δεν συνέβη τίποτα» όταν περίπου 20 ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας πέρυσι.

«Δεν ήταν εύκολο για μένα να πείσω τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν ήταν ένα τυχαίο περιστατικό, ήταν μια καλά σχεδιασμένη και προετοιμασμένη πρόκληση εναντίον της Πολωνίας», θυμήθηκε ο Τουσκ.

Ο Τουσκ θεωρεί άμεσο τον κίνδυνο ρωσικής επίθεσης

Ο Τουσκ τόνισε ότι τα λόγια του δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται «ως σκεπτικισμός απέναντι στο Άρθρο 5 [η αμοιβαία αμυντική δέσμευση του ΝΑΤΟ], είτε είναι έγκυρο είτε όχι, αλλά μάλλον ως τα όνειρά μου ότι οι εγγυήσεις στα χαρτιά θα μετατραπούν σε κάτι πολύ πρακτικό».

«Αυτό είναι κάτι πραγματικά σοβαρό. Μιλάω για βραχυπρόθεσμες προοπτικές, μάλλον για μήνες παρά για χρόνια», δήλωσε ο Τουσκ αναφερόμενος σε μια πιθανή ρωσική επίθεση. «Για εμάς, είναι πραγματικά σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλοι θα αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις του ΝΑΤΟ τόσο σοβαρά όσο η Πολωνία», είπε.

Η Πολωνία ξοδεύει τα περισσότερα χρήματα στο ΝΑΤΟ με βάση το ΑΕΠ, έχοντας ήδη επιτύχει τον στόχο του 5% της συμμαχίας και είναι ένθερμα φιλοΝΑΤΟική και φιλο-διατλαντική χώρα.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι δεν έχει κανένα σύμπλεγμα» σχετικά με τους δεσμούς ΗΠΑ-Πολωνίας, αλλά προβληματίζεται αν οι ΗΠΑ θα δράσουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

«Θέλω να πιστεύω ότι [το Άρθρο 5] εξακολουθεί να ισχύει», προσθέτοντας ότι έχει και στιγμές απαισιοδοξίας. «Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι και το πρακτικό πλαίσιο».

Ο Τουσκ αναφέρθηκε στην παραβίαση των ρωσικών drones πέρυσι, τονίζοντας «Γι’ αυτό θέλω να είμαι, ξέρετε, σίγουρος ότι αν συμβεί κάτι, ότι… η Ρωσία γνωρίζει ότι η αντίδραση θα είναι σκληρή και κατηγορηματική».

Η προειδοποίηση του Τουσκ έρχεται καθώς λαμβάνει χώρα στην Κύπρο η σύνοδος κορυφής της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας του μπλοκ, το Άρθρο 42.7 της συνθήκης ΕΕ, σε απάντηση στις απειλές του Τραμπ για αποχώρηση από το ΝΑΤΟ και την ασαφή γλώσσα σχετικά με την τήρηση του Άρθρου 5.

Προς μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα

Η ΕΕ έχει επιδιώξει να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην άμυνα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι η Ένωση θα πρέπει να θέσει σε λειτουργία το Άρθρο 42.7. Ωστόσο, πολλές χώρες παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι σε βήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπονόμευση του ΝΑΤΟ ή αμφισβήτηση της δέσμευσης των ΗΠΑ να υπερασπιστούν την Ευρώπη.

Η αποχώρηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, συμμάχου του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ανοίγει την πόρτα για συζητήσεις σχετικά με το Άρθρο 42.7 και έναν ευρύτερο ρόλο της ΕΕ στην υπεράσπιση της ηπείρου.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι όσο ο Όρμπαν ήταν στο αξίωμα, δεν υπήρχε «άμεση σύνδεση με τη Βουδαπέστη» στην άμυνα. Η εκλογή του φιλοευρωπαϊκού συντηρητικού Πέτερ Μαγιάρ θα έκανε την Ουγγαρία «σίγουρα έναν πολύ καλύτερο συνεργάτη όσον αφορά την άμυνα και την προσέγγισή του απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε ο Τουσκ.

Ο Πολωνός ηγέτης δήλωσε ότι οι συζητήσεις για το Άρθρο 42.7 αφορούσαν τον καθορισμό πρακτικών τρόπων με τους οποίους οι χώρες θα υποστήριζαν η μία την άλλη.

Ο Τουσκ τόνισε την ανάγκη για «πραγματικά εργαλεία και πραγματική δύναμη όσον αφορά τα αμυντικά μέσα και την κινητικότητα των στρατών», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό «σημαίνει κοινή άμυνα… κοινή προσπάθεια για την προστασία των ανατολικών μας συνόρων».

«Παραδόξως, αν υπάρχουν θετικές πτυχές του ουκρανικού πολέμου, αυτή είναι μία από αυτές: η Ευρώπη συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι θα είμαστε μαζί σε στρατιωτικά θέματα [και] άμυνα», είπε.

Πηγή: ot.gr

Business
Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Κόσμος
Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Σύνταξη
Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
Κόσμος 24.04.26 Upd: 08:40

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν - «Έτοιμο για επίθεση» δηλώνει το Ισραήλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Σύνταξη
Μαριχουάνα… Go!
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Μαριχουάνα… Go!

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

Σύνταξη
G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στην G20 της Φλόριντα

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Σύνταξη
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Γεωπολιτικό πόκερ 23.04.26

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…

Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Γεώργιος Μαζιάς
Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Σύνταξη
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη — και ποια όχι

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Καλή επιτυχία! 24.04.26

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία - Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα

Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Ώρες αγωνίας 24.04.26

Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα του Νέου Κόσμου ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του

Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Σύνταξη
D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υποκλοπές: Η Intellexa του Ντίλιαν, με έδρα την Αθήνα, διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «Αρχές επιβολής του νόμου»
Υποκλοπές 24.04.26

Η Intellexa του Ντίλιαν, με έδρα την Αθήνα, διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «Αρχές επιβολής του νόμου»

Το in παρουσιάζει δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην εταιρεία - πρωταγωνιστή των υποκλοπών, Intellexa, τα οποία απευθύνονται στις «αρχές επιβολής του νόμου» και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και Αρχές επιβολής του νόμου και αυξάνοντας τα επιβαρυντικά στοιχεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε δεξί χέρι του, ανιψιό και γενικό γραμματέα πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
Κόσμος 24.04.26 Upd: 08:40

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν - «Έτοιμο για επίθεση» δηλώνει το Ισραήλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

