Τουσκ από τη σύνοδο της ΕΕ: Συμφωνήσαμε να εξετάσουμε τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 17:06

Τουσκ από τη σύνοδο της ΕΕ: Συμφωνήσαμε να εξετάσουμε τη χρήση των ρωσικών κεφαλαίων για την Ουκρανία

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός.

Σύνταξη
Spotlight

Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους των συνομιλιών της συνόδου κορυφής των Βρυξελλών να εξετάσουν την επιλογή να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία το 2026 και το 2027 μέσω της χρησιμοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αντί της επιλογής του από κοινού δανεισμού της ΕΕ, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία»

«Είναι βέβαιο ότι επιζητούμε μία τομή και τομή σημαίνει ότι όλοι συμφωνούν ότι αξίζει να προσπαθήσουμε και ότι η χρησιμοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία θα είναι δικαιολογημένη και θετική για την Ευρώπη, αλλά ορισμένες χώρες θα αγωνιστούν μέχρι το τέλος για να μεγιστοποιήσουν τις εγγυήσεις για τους εαυτούς τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Αυτή η δήλωση ότι όλοι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία έγινε και δεν πιστεύω ότι θα υπαναχωρήσει κανείς», δήλωσε ο πολωνός πρωθυπουργός κατά το διάλειμμα των εργασιών της συνόδου.

Ζητούν εγγυήσεις

«Έχουμε πολλές ώρες όλο και πιο τεχνικών συζητήσεων μπροστά μας, διότι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο από ρωσικά χρηματοοικονομικά αντίποινα στο μέλλον, κυρίως το Βέλγιο, αλλά όχι μόνο, ζητούν εγγυήσεις», είπε.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, συνομιλεί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, 18 Δεκεμβρίου 2025.

«Η χρήση του λεγόμενου «headroom» (περιθώριο) στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν εμπνέει ενθουσιασμό σε βασικές χώρες της Ένωσης, άρα εγώ δεν θα έβλεπα ότι υπάρχουν προοπτικές για σχέδια για την χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων γι’ αυτό. Θα εξετάσουμε μάλλον το δάνειο αποζημιώσεων με βάση τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και περισσότερο θα επιδιώξουμε να δώσουμε εγγυήσεις στις χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο, όπως το Βέλγιο, για να αισθανθούν ότι αυτές οι εγγυήσεις είναι σοβαρές», είπε.

World
Λαγκάρντ: Είμαστε σε καλή θέση – Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στατικοί

Λαγκάρντ: Είμαστε σε καλή θέση – Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε στατικοί

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες – Οι αγρότες στους δρόμους – Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα
Live εικόνα 18.12.25

Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες: Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα στην κινητοποίηση των αγροτών

Αγρότες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur. Αντιδρούν φοβούμενοι ότι η Ευρώπη θα πλημμυρίσει από φθηνά αγροτικά προϊόντα. Δακρυγόνα, φωτιές και ρίψεις νερού από την αστυνομία αυτή την ώρα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
Αλβανία: Ένταση στο κοινοβούλιο – Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία
Κατηγορίες για διαφθορά 18.12.25

Ένταση στην αλβανική Βουλή - Πέταξαν νερά, άναψαν φωτοβολίδες προτού επέμβει η αστυνομία

Το επεισόδιο εντός της Βουλής στην Αλβανία έρχεται ύστερα από εβδομάδες εντάσεων και εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Έντι Ράμα και άλλων αξιωματούχων

Σύνταξη
«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ
Προπαγάνδα 2.0 18.12.25

«Η βιογραφία του Ντόναλντ Τραμπ για παιδιά» σε πακέτο καλωσορίσματος λευκών Νοτιοαφρικάνων προσφύγων στις ΗΠΑ

Ο Τραμπ πάγωσε τις εισόδους προσφύγων από όλο τον κόσμο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλά λίγο αργότερα ξεκίνησε μια προσπάθεια να φέρει Αφρικανούς ευρωπαϊκής καταγωγής από τη Νότια Αφρική

Σύνταξη
Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία
Αλλαγή εποχής 18.12.25

Νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας ΗΠΑ: Τα καλά και κακά νέα για την Τουρκία

Μια Τουρκία που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες -που ξεπερνάνε Αιγαίο και Μεσόγειο- δεν μπορεί παρά να βλέπει με ιδιαίτερη προσοχή τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;
«Χρήμα ή αίμα» 18.12.25

Ώρα αποφάσεων για τη δεσμευμένη περιουσία της Ρωσίας – Μπορεί η Ουκρανία να επιζήσει χωρίς την Ευρώπη;

Η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί εξωτερική βοήθεια 135 δισ. ευρώ για την επόμενη διετία. Η Ρωσία θα μπορούσε να προσφύγει στα δικαστήρια αν η ΕΕ αγγίξει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της.

Σύνταξη
Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα
«Απρόβλεπτες συνέπειες» 18.12.25

Η Ρωσία ελπίζει πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει ένα «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Βενεζουέλα είναι μια φιλική χώρα προς τη Ρωσία και ότι η Μόσχα ελπίζει ότι οι ΗΠΑ δεν θα εμπλακούν σε μια κατάσταση που θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Σύνταξη
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες
Νοτιοανατολική Ασία 18.12.25

Η Καμπότζη κατηγορεί την Ταϊλάνδη ότι βομβάρδισε τη μεθοριακή πόλη Ποϊπέτ – Εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες

Οι μάχες έχουν στοιχίσει τη ζωή συνολικά σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους, 21 στην Ταϊλάνδη και 17 στην Καμπότζη, σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των αρχών

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση
Νέος κύκλος αίματος; 18.12.25

ΟΗΕ: Κίνδυνος κατάρρευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα – Στον αέρα η 2η φάση

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, φαίνεται να επιβεβαιώνουν την Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, πως δεν θέλει κατάπαυση του πυρός, αλλά εθνοκάθαρση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών
Εκφοβισμός 18.12.25

Η εξέγερση της Gen Z: Το Μαρόκο κατηγορείται για «φρικτή» κακοποίηση κρατουμένων διαδηλωτών

Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι που συμμετείχαν στις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο Μαρόκο, απαιτώντας καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και τέλος στη διαφθορά, αντιμετώπιζαν διώξεις από τις αρχές

Σύνταξη
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις
«Επιτελικό μπάχαλο» 18.12.25

Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις

«Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ασφαλή διάλογο με τους αγρότες είναι να ανασταλούν οι υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε δάνεια, εφορία, ταμεία», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»
Ευαισθητοποίηση 18.12.25

Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»

Η Μέγκ Ράιαν δημοσίευσε μια φωτογραφία, η οποία την απεικονίζει να χορεύει με τον Ρομπ Ράινερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» το 1989.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Μπρατάκος προστέθηκε στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 18.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Μπρατάκος προστέθηκε στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ αρνείται να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες της δικής της περιόδου διακυβέρνησης. Επιδιώκει συσκότιση και  προστασία πρωταγωνιστών του σκανδάλου πολιτικά συνδεδεμένων μαζί της», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό
Διπλωματία 18.12.25

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των φρεγατών FDI, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», ο Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα αποκτά το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Athletic: «Ο Έντσο Μαρέσκα είναι ψηλά στις επιλογές της Μάντσεστερ Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ποιος προπονητής είναι ψηλά στη λίστα της Σίτι αν αποχωρήσει ο Γκουαρδιόλα

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο τεχνικόσς της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα είναι μία από τις πρώτες επιλογές στη Μάντσεστερ Σίτι για αντικαταστάτης του Γκουαρδιόλα σε περίπτωση που αποχωρήσει το επόμενο καλοκαίρι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες
Ελλάδα 18.12.25 Upd: 17:07

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση

Οι αγρότες δεν πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και κλιμακώνουν. Μαζική η δυσαρέσκεια και η οργή για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Διευκόλυνση στους πολίτες για απρόσκοπτες μετακινήσεις στις γιορτές και άνοιγμα διοδίων. Τι αποφασίστηκε στις Σέρρες.

Σύνταξη
ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα
Οικονομικές Ειδήσεις 18.12.25

ΠΟΜΙΔΑ: Πού συμφωνεί και πού διαφωνεί με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα ακίνητα

Τη θέση της για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων καταθέτει η ΠΟΜΙΔΑ, επισημαίνοντας θετικές παρεμβάσεις αλλά και «ολέθριες» ρυθμίσεις

Σύνταξη
Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν
ΚΚΕ 18.12.25

Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν

«Ο λαός έχει καταλάβει ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης, γιατί τον ίδιο αγώνα επιβίωσης δίνει και αυτός, γιατί η ακρίβεια τσακίζει, γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν μετά τις 15 του μήνα», τόνισε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού
Τα Νέα της Αγοράς 18.12.25

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών στον «Κύκλο των Μουσείων»: ένα ταξίδι στη διαχρονία του ελληνικού πολιτισμού

Η παρουσίαση του 24ου τόμου της σειράς φωτίζει την ιστορική και πολυπολιτισμική πορεία της Πάτρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μουσείων ως ζωντανών φορέων πολιτιστικής μνήμης.

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 18.12.25

Υπόθεση Βαλυράκη: «Δέχθηκα πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσω όσα είχα δει» δήλωσε ο βασικός αυτόπτης μάρτυρας

Ο βασικός μάρτυρας στην υπόθεση Βαλυράκη επανέλαβε πως δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει όσα είχε δει, ενώ κατήγγειλε ένα «περίεργο» περιστατικό μία ημέρα μετά την κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες – Οι αγρότες στους δρόμους – Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα
Live εικόνα 18.12.25

Πεδίο μάχης οι Βρυξέλλες: Επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα στην κινητοποίηση των αγροτών

Αγρότες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur. Αντιδρούν φοβούμενοι ότι η Ευρώπη θα πλημμυρίσει από φθηνά αγροτικά προϊόντα. Δακρυγόνα, φωτιές και ρίψεις νερού από την αστυνομία αυτή την ώρα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών
80s 18.12.25

Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Η ηθοποιός Κάρεν Γκράσλε παραδέχεται ότι «απομακρύνθηκε» από τους fan της σειράς Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λόγω των εντάσεων με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η Γαλλία δεύτερη παγκοσμίως στα θετικά κρούσματα ντόπινγκ το 2024 – Πρώτη η Ινδία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία, την ώρα που η Ινδία διεκδικεί τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2036.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

