newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου
Κόσμος 06 Δεκεμβρίου 2025 | 23:00

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ηγεσία της ΕΕ και το ενδεχόμενο ενός πρωτοφανούς στρατηγικού ναυαγίου

Η προοπτική μιας ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικής αποτυχίας στην Ουκρανία και ο κίνδυνος μιας άνευ προηγουμένου στρατηγικής συντριβής για την ηγεσία της ΕΕ.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Spotlight

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ενώπιον μιας κρίσιμης καμπής, η οποία δεν προσδιορίζεται απλώς από την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα ανατολικά της σύνορα, αλλά κυρίως από την ανάγκη επαναξιολόγησης της θέσης της στο διεθνές σύστημα. Η ηγεσία της ΕΕ καλείται να διαχειριστεί μια πραγματικότητα που απέχει παρασάγγας από τους αρχικούς σχεδιασμούς του 2022. Η προοπτική μιας στρατηγικής αστοχίας στην Ουκρανία πλέον δεν αποτελεί ένα απίθανο σενάριο, αλλά μια απτή πιθανότητα με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη θεσμική συνοχή και τη γεωπολιτική επιρροή της Ένωσης.

Οι θεμελιώδεις πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής -η προσδοκία οικονομικής κατάρρευσης της Ρωσίας και η βεβαιότητα για την αέναη αμερικανική ομπρέλα προστασίας- έχουν κλονιστεί. Η συζήτηση των αιτιών που οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο (επέκταση ΝΑΤΟ, διαχείριση κρίσης 2014, αμερικανική στάση) είναι κάτι θα πρέπει να γίνει από πολίτες και πολιτικές δυνάμεις – όχι ως ιστορική αναδρομή, αλλά ως εργαλείο κατανόησης του κόστους που θα κληθεί να πληρώσει η Ευρώπη στο εγγύς μέλλον.

1. Το κενό ασφαλείας

Η πρώτη και σημαντικότερη πρόκληση για την επόμενη μέρα αφορά την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου. Η στρατηγική της Δύσης από το 1991, η οποία βασίστηκε στη σταδιακή ενσωμάτωση κρατών της ανατολικής Ευρώπης στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, εν τέλει προσέκρουσε σε ένα τείχος γεωπολιτικής ισχύος. Η επιλογή των Βρυξελλών να αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις της Μόσχας περί «υπαρξιακής απειλής» και «κόκκινων γραμμών» οδήγησε σε μια σύγκρουση, της οποίας η κατάληξη δημιουργεί ένα καινούργιο, δυσμενέστερο γι’ αυτές status quo.

Για την ηγεσία της ΕΕ, η επόμενη μέρα συνεπάγεται την απώλεια της ψευδαίσθησης ότι η ασφάλεια μπορεί να επιβληθεί μονομερώς, αγνοώντας τα συμφέροντα της άλλης πλευράς. Η Ρωσία, παρά τις απώλειες, διατηρεί τον έλεγχο κρίσιμων εδαφών και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα αναγκαστεί να συμβιώσει με μια αναθεωρητική δύναμη στα σύνορά της, χωρίς να διαθέτει τα μέσα για να την εξαναγκάσει σε υποχώρηση.

Το κόστος αυτής της νέας πραγματικότητας θα είναι πρωτίστως οικονομικό και αμυντικό. Η ΕΕ θα κληθεί να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία μιας «ζώνης ανάσχεσης» (buffer zone), χωρίς όμως την εγγύηση ότι αυτό θα οδηγήσει σε σταθερότητα. Η πολιτική των «ανοιχτών θυρών» του ΝΑΤΟ, η οποία λειτούργησε ως επιταχυντής της κρίσης, μοιάζει να παγώνει επ’ αόριστον, αφήνοντας την Ουκρανία σε ένα γεωπολιτικό κενό. Η Ευρώπη, έχοντας αποτύχει να διαπραγματευτεί μια ισορροπία ασφάλειας πριν από τον πόλεμο, βρίσκεται τώρα στη δυσάρεστη θέση να διαχειριστεί την ανασφάλεια μετά από τον πόλεμο, με δυσμενέστερους όρους.

2. Η διπλωματική αποτυχία

Τα γεγονότα του 2014 στην Ουκρανία και η στάση της ΕΕ έναντι της αλλαγής καθεστώτος στη χώρα αναδεικνύουν το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της επόμενης μέρας: την απώλεια της διπλωματικής αξιοπιστίας και την εσωτερική πολιτική φθορά. Η απόφαση των Βρυξελλών να εγκαταλείψουν τον ρόλο του ουδέτερου διαιτητή και να ταυτιστούν απόλυτα με τη μία πλευρά, παραβλέποντας τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Ουκρανίας και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων πληθυσμών, στέρησε από την ΕΕ τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως ειρηνοποιός δύναμη.
Στο τέλος του 2025, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Η αδυναμία εφαρμογής των Συμφωνιών του Μινσκ (2014-2022) έχει δημιουργήσει ένα προηγούμενο αναξιοπιστίας. Στο διεθνές πεδίο, και ιδιαίτερα στον λεγόμενο «Παγκόσμιο Νότο», η ΕΕ αντιμετωπίζεται πλέον όχι ως υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου, αλλά ως γεωπολιτικός βραχίονας της Ουάσιγκτον.

Στο εσωτερικό της Ένωσης, η επόμενη μέρα προοιωνίζεται πλούσια σε φυγόκεντρες τάσεις. Η στρατηγική αποτυχία θα πυροδοτήσει μια συζήτηση επιμερισμού ευθυνών. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής, οι οποίες επένδυσαν στην αδιάλλακτη στάση, θα νιώσουν εκτεθειμένες από την αδυναμία της ΕΕ να εγγυηθεί την ασφάλειά τους. Αντίθετα, οι χώρες της «Παλαιάς Ευρώπης» ενδέχεται να αναζητήσουν δίαυλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, προκαλώντας ρήγμα στην ενότητα των «27». Η ηγεσία της ΕΕ, έχοντας επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο σε μια νίκη που δεν ήρθε, θα αντιμετωπίσει κρίση νομιμοποίησης, με ενίσχυση πολιτικών δυνάμεων που προκρίνουν τον εθνικό ρεαλισμό έναντι του ομοσπονδιακού ιδεαλισμού.

3. Το κόστος της εξάρτησης

Ο τρίτος και πλέον καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της επόμενης μέρας είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ευρωπαϊκή πολιτική οικοδομήθηκε πάνω στην υπόθεση ότι η αμερικανική υποστήριξη θα είναι απεριόριστη και χρονικά και υλικά. Ωστόσο, η σταδιακή αναδίπλωση της Ουάσιγκτον και η στροφή του ενδιαφέροντός της προς τον Ινδο-Ειρηνικό και την Κίνα, αφήνουν την Ευρώπη γεωπολιτικά ακάλυπτη.

Η μείωση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία δεν είναι απλώς μια δημοσιονομική απόφαση· είναι μια στρατηγική αναπροσαρμογή. Η ΕΕ καλείται να καλύψει το κενό, όμως στερείται τόσο υποδομών πολεμικής βιομηχανίας όσο και επαρκούς πολιτικής βούλησης για να το πράξει αποτελεσματικά. Η επόμενη μέρα βρίσκει την Ευρώπη να έχει αναλάβει το κόστος ενός πολέμου φθοράς, ενώ ο κύριος σύμμαχός της αποστασιοποιείται.

Επιπλέον, ο οικονομικός πόλεμος, ο οποίος σχεδιάστηκε σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, είχε δυσανάλογες επιπτώσεις. Ενώ η ρωσική οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, στρεφόμενη προς τις αγορές της Ασίας, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας υπέστη σοβαρά τραύματα. Η απώλεια της φθηνής ενέργειας αποτελεί δομικό μειονέκτημα για τη βιομηχανία της ΕΕ, το οποίο θα γίνει ακόμα πιο αισθητό τα επόμενα χρόνια. Η επόμενη μέρα περιλαμβάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αποβιομηχάνισης, καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει υψηλό και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις χάνουν μερίδια αγοράς.

4. Οι οικονομικές Επιπτώσεις

Η τρέχουσα κατάσταση στα πεδία των μαχών, όπου συνεχίζεται η κατάληψη στρατηγικών σημείων όπως το Ποκρόφσκ από τις ρωσικές δυνάμεις, υποδεικνύει ότι ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ των ευρωπαϊκών επιδιώξεων. Η παγίωση των ρωσικών θέσεων και η έλλειψη προοπτικής για ανάκτηση εδαφών από την Ουκρανία οδηγούν σε ένα αδιέξοδο που απαιτεί δύσκολες αποφάσεις.
Η ηγεσία της ΕΕ θα κληθεί να διαχειριστεί την οικονομική διάσταση της ήττας. Αυτή περιλαμβάνει: α) Το κόστος ανασυγκρότησης της Ουκρανίας (ή του τμήματος που θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Κιέβου), το οποίο υπολογίζεται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Με τις ΗΠΑ να μειώνουν τη συμμετοχή τους, το βάρος θα πέσει στους Ευρωπαίους φορολογούμενους. β) Την ανάγκη διατήρησης της Ουκρανίας ως λειτουργικού κράτους μέσω συνεχούς οικονομικής βοήθειας, καθώς η παραγωγική της βάση έχει καταστραφεί. γ) Την πίεση για αύξηση των αμυντικών δαπανών σε εθνικό επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποίαν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ επανέρχονται σε ισχύ, περιορίζοντας τα περιθώρια ελιγμών για κοινωνικές πολιτικές.

Η συνύπαρξη υψηλού πληθωρισμού, χαμηλής ανάπτυξης και αυξημένων αμυντικών δαπανών δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την κοινωνική συνοχή των κρατών-μελών.

5. Η ανάγκη για στρατηγικό ρεαλισμό

Η ΕΕ οδεύει προς μια περίοδο αναγκαστικής προσαρμογής. Η στρατηγική της ήττα, ή έστω η μη επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, οφείλεται στην αρχική αναντιστοιχία μεταξύ επιθυμιών και δυνατοτήτων. Η ηγεσία των Βρυξελλών υποτίμησε τη ρωσική αποφασιστικότητα, υπερτίμησε την επιρροή των κυρώσεων και βασίστηκε υπερβολικά σε εξωγενείς παράγοντες (ΗΠΑ) για την ασφάλειά της.
Η επόμενη μέρα απαιτεί μια στροφή στον ρεαλισμό. Η ΕΕ θα πρέπει να επανακαθορίσει τη σχέση της με τη Ρωσία, πλέον όχι υπό το πρίσμα της επιδιωκόμενης «αλλαγής του καθεστώτος της» ή της στρατιωτικής της συντριβής, αλλά υπό το πρίσμα της διαχείρισης του κινδύνου και της ελαχιστοποίησης της ζημίας. Η προοπτική της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ μοιάζει να απομακρύνεται οριστικά, ενώ η ενταξιακή πορεία της στην ΕΕ θα προσκρούσει στην οικονομική αδυναμία της Ένωσης να απορροφήσει ένα κατεστραμμένο κράτος.

Η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει τη νέα, σκληρή πραγματικότητα: η διεθνής της επιρροή έχει συρρικνωθεί και η ικανότητά της να διαμορφώνει τις εξελίξεις στην περιφέρειά της έχει περιοριστεί δραματικά. Η αναγνώριση αυτής της κατάστασης είναι το πρώτο βήμα για την αποφυγή περαιτέρω λαθών. Εάν η ηγεσία της ΕΕ επιμείνει στην άρνηση της πραγματικότητας, ο κίνδυνος δεν θα είναι απλώς ένα στρατηγικό ναυάγιο στην Ουκρανία, αλλά η περιθωριοποίηση της ίδιας της Ευρώπης στον αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

Αρκτική: Πώς θα συνδεθεί με την παγκόσμια οικονομία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Υπνηλία μετά το γεύμα; Τα wellness tips για να ξαναβρείς ρυθμό

Wall Street
Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

Wall Street: Οι «φούσκες» φαίνονται στο Google

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων
Εγκληματική αμέλεια 06.12.25

Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Σκάνδαλο στις παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας – Αγνοήθηκαν οι ανησυχίες των ενοίκων

Ο εργολάβος που ανέλαβε την ανακαίνιση των ουρανοξυστών είχε δώσει ψευδές μητρώο ασφάλειας. Είχε διωχθεί για παραβάσεις κανονισμών και του είχαν επιβληθεί πρόστιμα. Κανείς δεν άκουσε τους ενοίκους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά
Κόβει τις γέφυρες 06.12.25

Η Ρωσία τερματίζει τις στρατιωτικές συμφωνίες με Πορτογαλία, Γαλλία και Καναδά

Η Πορτογαλία και η Γαλλία υποστηρίζουν τις προτάσεις της ΕΕ για χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την παροχή δανείων στο Κίεβο, εν μέσω του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
Κρατούμενος 320535 06.12.25

Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»

Ο Νικολά Σαρκοζί περιγράφει με δραματικούς τόνους τις μόλις 20 ημέρες που πέρασε στη φυλακή. Έγραψε το βιβλίο του «με στιλό, σε ένα μικρό τραπέζι από κόντρα πλακέ».

Σύνταξη
Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ για τη διαπραγμάτευση – Σύνοδος για την Ουκρανία στο Λονδίνο τη Δευτέρα
Διπλωματικός πυρετός 06.12.25

Ζελένσκι: «Επικοινώνησα με Γουίτκοφ και Κούσνερ - Αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη η Ουκρανία»

Ο Στάρμερ συγκάλεσε στο Λονδίνο σύνοδο Βρετανίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Κιέβου τη Δευτέρα. Θα συζητήσουν το σχέδιο Τραμπ και μέτρα ενίσχυση της ασφάλειας στην Ουκρανία. Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική των ΗΠΑ – Ο Τραμπ σπάει τα ταμπού
Σπάει ταμπού 06.12.25

Νέα εθνική στρατηγική Τραμπ - Γιατί εκπλήσσει;

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας δεν είναι ένα δεσμευτικό κείμενο, αλλά δείχνει τις ευρύτερες προθέσεις και την κουλτούρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Κίνας, της Ρωσίας και όλου του κόσμου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!
Stryker 07.12.25

Οι ΗΠΑ θέτουν προς πώληση 250 τεθωρακισμένα στην Πολωνία για… 1 δολάριο!

Οι ΗΠΑ πρότειναν να δώσουν στην Πολωνία 250 τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού που βρίσκονται σταθμευμένα στην Ευρώπη με κόστος 1 δολάριο. Τα οχήματα βέβαια ενδέχεται να χρειαστούν ανακατασκευή

Σύνταξη
Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)

Πρωταθλήτρια MLS για πρώτη φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι που επιβλήθηκε με 3-1 στον τελικό των Βανκούβερ Γουάιτκαπς του Τόμας Μίλερ. Ιδανικό φινάλε και Μπουσκέτς και Άλμπα.

Σύνταξη
«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
Ποδόσφαιρο 06.12.25

«Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»

Ο Σαλάχ ξέσπασε στις δηλώσεις του μετά τη νέα γκέλα της Λίβερπουλ, λέγοντας πως η ομάδα τον... πετάει, ενώ ξαφνικά δεν έχει και καμία σχέση με τον Άρνε Σλοτ.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
«Φιλία-θησαυρός» 06.12.25

Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»

Επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποιεί ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. Υπογράμμισε τις σχέσεις φιλίας με το Ισραήλ και δήλωσε ότι προσβλέπει στην επόμενη φάση του σχεδίου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»
Ουδέτερη Ακαδημία 06.12.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ ήταν αποκλεισμένος από τα Όσκαρ για 20 χρόνια λόγω πολιτικής δήλωσης, αλλά «δεν το πήρε προσωπικά»

Σε συνέντευξή που έδωσε στο Variety, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στα Όσκαρ, έπειτα από μια πολιτική δήλωση εναντίον του Κινέζου ηγέτη Τενγκ Σιαοπίνγκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία
«Δεν ξεχνάμε» 06.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για επεισόδια στην πορεία για τον Γρηγορόπουλο: Η εντολή ήταν η διάλυση των συγκεντρώσεων και η πρόκληση επεισοδίων, πάση θυσία

«Η ακραία επιχείρηση καταστολής που εξαπέλυσε η Αστυνομία ενάντια στις συγκεντρώσεις μνήμης για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δείχνει τον φόβο της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη νέα γενιά», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα
Ελλάδα 06.12.25

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων. Έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλες υποδομές στην Ουκρανία [βίντεο]
Φωτογραφίες 06.12.25 Upd: 23:09

Επιθέσεις σε σιδηροδρομικό σταθμό και άλλα δίκτυα υποδομών στην Ουκρανία

Η Ουκρανία δέχθηκε καταιγισμό χτυπημάτων από τη Ρωσία με στόχο κρίσιμες υποδομές, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Ολοκληρωτική ζημιά στον σιδηροδρομικό σταθμό Φαστίβ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα
Θέτει όρους 06.12.25

Συρία: Κίνδυνος για τη χώρα η επιμονή του Ισραήλ να αποστρατιωτικοποιηθεί ο νότος, λέει ο Αλ-Σάρα

Ο Αλ-Σάρα επισήμανε ότι η Συρία είναι αυτή που υφίσταται επιθέσεις από το Ισραήλ. Συνεπώς, η Δαμασκός είναι αυτή που δικαιούται να ζητά την απόσυρση των δυνάμεών του από το συριακό έδαφος.

Σύνταξη
Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
Ποδόσφαιρο 06.12.25

Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη στον Πανθεσσαλικό, καθώς έφτιαξε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ο Βόλος έχοντας σε πολύ καλή ημέρα τον τερματοφύλακα Σιαμπάνη κατάφερε να αποσπάσει τον τον Βόλο της ισοπαλίας (1-1).

Σύνταξη
Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς
Περιοδεία στη Θεσσαλία 06.12.25

Κουτσούμπας στον Τύρναβο: Είμαστε με τα μπλόκα της αγροτιάς. Είμαστε με όποια μορφή πάλης αποφασίσετε εσείς

«Νόμιζαν ότι θα αποφύγουν την οργή των αγροτών με την καταστολή, με τα χημικά και τις συλλήψεις. Έφαγαν τα μούτρα τους και μάλιστα σε απευθείας μετάδοση», είπε χαρακτηριστικά για την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια
Κόσμος 06.12.25

Στη Βηθλεέμ ετοιμάζονται για τα πρώτα τους Χριστούγεννα μετά από 2 χρόνια

Η Βηθλεέμ άναψε το πρώτο της χριστουγεννιάτικο δέντρο στη Βηθλεέμ από το 2022, με τον δήμαρχο να ανησυχεί για τους κατοίκους της Γάζας, αλλά και την οικονομία και τον τουρισμό της πόλης

Σύνταξη
Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο
Meteo 06.12.25

Κακοκαιρία Byron: Ξεπέρασε τα 280 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Παλαιοκούνδουρα Μάνδρας στο τριήμερο

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Παλαιοκούνδουρα της Μάνδρας Αττικής έπεσε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου της κακοκαιρίας Byron.

Σύνταξη
Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας
Αποθεματικό 06.12.25

Πόσο χρυσό κατέχουν οι δέκα χώρες με το μεγαλύτερο απόθεμα – Η θέση της Ελλάδας

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού δημοσίευσε δεδομένα για τα αποθέματα χρυσού -που συγκεντρώθηκαν με βάση τα στατιστικά στοιχεία Διεθνών Χρηματοοικονομικών Στατιστικών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο