Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Λονδίνο τη Δευτέρα, όπου θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας. Η σύνοδος πραγματοποιείται σε ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία.

Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς θα συζήτησουν με τον Ουκρανό πρόεδρο το αμερικανικό σχέδιο για την ειρήνη, αλλά και την ενίσχυση της ασφάλειας του Κιέβου όσο διαρκεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Τηλεφώνημα Ζελένσκι-Γουίτκοφ-Κούσνερ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι είχε τηλεφώνημα με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συμφώνησαν τα επόμενα βήματα και τη μορφή που θα έχουν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας.

«Δώσαμε προσοχή σε πολλές πτυχές και συζητήσαμε βασικά πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής, καθώς και την απειλή της μη εκπλήρωσης των υποσχέσεών της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία, τόνισε, είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί ειλικρινά με την αμερικανική πλευρά στο μέλλον για να φέρει πραγματικά ειρήνη. «Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα, τη μορφή της συνομιλίας με την Αμερική. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις. Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση Μακρόν

Με ανάρτησή του στο Χ, ανακοινώνοντας το ταξίδι του στο Λονδίνο, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε: «Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των προσπαθειών που κάνουμε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων».

«Θα συνεχίσουμε αυτές τι προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς της οποίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική και διαρκής ειρήνη. Αυτό που διακινδυνεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης, η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», πρόσθεσε.

Russia is locking itself into an escalatory path and is not seeking peace. I firmly condemn the massive strikes that targeted Ukraine last night, particularly its energy and railway infrastructure. We must continue to exert pressure on Russia to compel it to choose peace.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 6, 2025

Η συνάντηση του Λονδίνου έρχεται έπειτα από την τηλεδιάσκεψη που είχε η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Εκεί συζητήθηκε η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης πυρός.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι Στάρμερ, Μακρόν και Μερτς, μετά την τηλεδιάσκεψη, εξέφραζαν την πλήρη υποστήριξή τους στα «σχόλια του Προέδρου Τραμπ ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τυχόν συνομιλίες».

Πόλεμος drones

Η ανακοίνωση για τη σύνοδο του Λονδίνου ήρθε αφότου το Κίεβο δήλωσε ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει 653 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 51 πυραύλους στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 585 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 30 πυραύλους, δήλωσε ο στρατός.

Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας του ήταν ο κύριος στόχος για εκατοντάδες ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περίπου 50 πυραύλους. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Μόσχα ότι επιδιώκει να χρησιμοποιήσει το κρύο ως όπλο, αποκόπτοντας την πρόσβαση των πολιτών σε θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα

Στο μεταξύ, συνεχίζονται στη Φλόριντα οι διαπραγματεύσεις Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει ήδη απορρίψει ορισμένα μέρη του σχεδίου. Η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τα μέτρα για την αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων να αποδεικνύονται σημαντικά σημεία τριβής για τη Μόσχα.

Ο Κιρ Στάρμερ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η Ουκρανία πρέπει να καθορίσει το μέλλον της και δήλωσε ότι η Συμμαχία των προθύμων θα διαδραματίσει «ζωτικό ρόλο» στην εγγύηση της ασφάλειας της χώρας.

Την Παρασκευή, τόσο οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ όσο και της Ουκρανίας δήλωσαν ότι η «πραγματική πρόοδος» προς μια συμφωνία εξαρτάται από την «ετοιμότητα της Ρωσίας να δείξει σοβαρή δέσμευση για μακροπρόθεσμη ειρήνη».

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος, στο κείμενο της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αναφέρει ότι είναι δεσμευμένος στην επιβίωση της Ουκρανίας ως «βιώσιμου κράτους». Ωστόσο, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση των σχέσεων με τη Μόσχα. Αναφέρει, επίσης, ότι ο τερματισμός του πολέμου αποτελεί βασικό συμφέρον των ΗΠΑ για την «αποκατάσταση της στρατηγικής σταθερότητας με τη Ρωσία».