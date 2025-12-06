«Οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος» για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνοψίζοντας όσα συζητήθηκαν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα, οι οποίες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους σήμερα Σάββατο (στη φωτογραφία του Oleg Petrasiuk, Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces via Reuters, επάνω, βομβαρδισμένο τοπίο στην ουκρανική πόλη Κονσταντίνοβκα).

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν πως οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος για τη σύναψη συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά σε διαρκή ειρήνη, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», αναφέρει ανακοίνωση που δόθηκε μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας συναντήσεων στις ΗΠΑ.

Στις αμερικανο-ουκρανικές συναντήσεις εξετάστηκε και η υποστήριξη της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Ουκρανίας

Στις συναντήσεις έλαβαν μέρος ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρετ Κούσνερ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ουκρανίας, στρατηγός Αντρίι Χνάτοφ, και ο επικεφαλής ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης της αμερικανικής πλευράς με τους Ρώσους και τα βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό αυτού του πολέμου.

Οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί συμφώνησαν επίσης για το πλαίσιο των ρυθμίσεων ασφαλείας και συζήτησαν τις απαραίτητες δυνατότητες αποτροπής για τη διατήρηση μιας διαρκούς ειρήνης.

Και τα δύο μέρη συμφώνησαν ότι η πραγματική πρόοδος προς οποιαδήποτε συμφωνία εξαρτάται από την ετοιμότητα της Ρωσίας να επιδείξει σοβαρή δέσμευση για μακροπρόθεσμη ειρήνη, συμπεριλαμβανομένων βημάτων προς την αποκλιμάκωση και την παύση των σκοτωμών.

«Ατζέντα ευημερίας»

Εξέτασαν ακόμα ξεχωριστά τη μελλοντική ατζέντα ευημερίας, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, των κοινών οικονομικών πρωτοβουλιών ΗΠΑ – Ουκρανίας και των μακροπρόθεσμων έργων ανάκαμψης.

Τα δύο μέρη υπογράμμισαν ότι ο τερματισμός του πολέμου και τα αξιόπιστα βήματα προς την κατάπαυση του πυρός και την αποκλιμάκωση είναι απαραίτητα για την αποτροπή νέας επιθετικότητας και για να καταστεί δυνατό το ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της Ουκρανίας, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει το έθνος ισχυρότερο και με περισσότερη ευημερία απ’ ό,τι πριν τον πόλεμο.