Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Η Ρωσία δεν μπορεί να αποδεχθεί όρους της συμφωνίας για την ειρήνη στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε συνέντευξή στον ινδικό τηλεοπτικό σταθμό India Today. Ο Ρώσος πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποια είναι αυτά τα σημεία στο σχέδιο των ΗΠΑ, ωστόσο είναι γνωστά τα σημεία τριβής. Το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Είτε θα ανακτήσουμε το Ντονμπάς με τη βία, είτε τελικά θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα»

Στη συνέντευξή του, που μεταδόθηκε το απόγευμα μετά την άφιξή του στην Ινδία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε «δύσκολες», αλλά «χρήσιμες και απαραίτητες» τις συνομιλίες που είχε στο Κρεμλίνο με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Και αναφερόμενος στα σημεία διαφωνίας, πρόσθεσε:

«Κατά καιρούς λέγαμε ότι, ναι, μπορούμε να συζητήσουμε αυτό, αλλά σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε».

Στο επίκεντρο το Ντονμπάς

Ο Πούτιν αρνήθηκε να διευκρινίσει τι θα μπορούσε να αποδεχτεί ή να απορρίψει η Ρωσία και κανένας από τους άλλους εμπλεκόμενους αξιωματούχους δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις συνομιλίες. «Η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών δεν είναι εύκολη, αλλά πιστεύω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ εργάζεται ειλικρινά προς αυτήν την κατεύθυνση», είπε.

«Νομίζω ότι είναι πρόωρο ακόμα. Επειδή θα μπορούσε απλώς να διαταράξει τη διαδικασία» της ειρηνευτικής προσπάθειας, είπε ο Πούτιν.

Ωστόσο, πρόσθεσε, η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς, είτε ειρηνικά είτε μέσω στρατιωτικών μέσων.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από το Ντονμπάς. Ακόμη και από τις περιοχές που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν τώρα περίπου το 85% του Ντονμπάς. «Είτε θα ανακτήσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, είτε τελικά θα αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα», δήλωσε.

Ο ανώτερος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν και βασικός διαπραγματευτής Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε επίσης οι συνομιλίες στο Κρεμλίνο «δεν οδήγησαν σε συμβιβασμό» για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι η ρωσική διαπραγματευτική θέση είχε ενισχυθεί χάρη σε αυτό που η Μόσχα χαρακτήρισε πρόσφατες επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης.

Τραμπ: «Είναι νωρίς ακόμα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις διαπραγματεύσεις στο Κρεμλίνο, υποστήριξε ότι ήταν «αρκετά καλές». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «είναι πολύ νωρίς ακόμα για πούμε τι θα συμβεί». «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό», σημείωσε.

Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ώρες πριν συναντηθεί ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, με τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας στη Φλόριντα. Επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Ουστέμ Ουμέροφ. Σύμφωνα με πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 5 μ.μ. τοπική ώρα (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) στο Shell Bay, ένα γήπεδο γκολφ που διατηρεί ο Γουίτκοφ στη Φλόριντα.

Μία μέρα νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ έμειναν με την εντύπωση, από τη συνάντηση με τον Πούτιν, ότι ο Ρώσος πρόεδρος «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο».

«Δεν παραχωρούμε εδάφη»

Το Κίεβο από την πλευρά του επιμένει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχθεί να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία. Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπχια κατηγόρησε τον Πούτιν ότι «σπαταλά τον χρόνο του κόσμου». Επίσης, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν «χρειάζεται να περιμένουν υποσχέσεις από τη Ρωσία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει μέχρι στιγμής αποκλείσει την παραχώρηση οποιουδήποτε ουκρανικού εδάφους, επιμένοντας σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Την Τετάρτη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι «ο κόσμος αισθάνεται σαφώς ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος». Ωστόσο, διευκρίνισε, οι διαπραγματεύσεις πρέπει να «υποστηριχθούν από πιέσεις στη Ρωσία», την οποία το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του κατηγορούν ότι σκόπιμα καθυστερεί τυχόν συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός.