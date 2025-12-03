Ρωσία: Είναι λάθος να λέμε ότι ο Πούτιν απέρριψε το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ σχολίασε τις χθεσινές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ στη Μόσχα
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Η Ρωσία συνεχίζει το «κατενάτσιο»
Κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ και συζητήθηκε χθες.
Οι συνομιλίες σηματοδότησαν απλώς μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πρόσθεσε.
Ο Πούτιν αποδέχτηκε ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, στο πλαίσιο μιας κανονικής διαπραγματευτικής διαδικασίας, δήλωσε ο Πεσκόφ.
Αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις συνομιλίες, λέγοντας ότι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές χωρίς δημόσιο σχολιασμό.
Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί μια λύση σχετικά με τον πόλεμο.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
Putin has not rejected the US peace plan — that’s untrue. The quieter the negotiations, the better the results, Kremlin spokesman Dmitry Peskov says. pic.twitter.com/W07Rxgu4kj
— KyivPost (@KyivPost) December 3, 2025
Για τη νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ουκρανίας
Το πρωί της Τετάρτης ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δεν θα γίνει.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
BREAKING: Witkoff and Kushner were supposed to meet with Zelensky in Brussels today but cancelled the meeting.
The Kremlin claims that they allegedly promised to return to Washington immediately after talks with Putin.
Source: @ralakbar pic.twitter.com/w4U9qxDOw6
— Clash Report (@clashreport) December 3, 2025
Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Χ, ενημέρωσε ότι την αμερικάνικη αντιπροσωπεία θα συναντήσουν στις ΗΠΑ ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, Αντρέι Χνάτοφ.
Η ουκρανική αντιπροσωπεία αρχικά θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου στις Βρυξέλλες.
Η ανάρτηση Ζελένσκι:
Rustem Umerov reported on preparations for today’s meetings in Brussels with the national security advisors to European leaders. The Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine will be joined at these meetings by Chief of the General Staff Andrii Hnatov.…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025
- Σύρος: Ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο με τον κόσμο του για συνοδεία (vid, pics)
- Ανάκτορο Αρχανών: Οι Μινωίτες το προστάτευαν από τις φυσικές καταστροφές
- Σύγχρονο λαογραφικό μουσείο θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Πολυγύρου
- Δεκεμβριανά: Ο παλιανθρωπισμός στην επιφάνεια
- Την τακτική «του καλού και του κακού μπάτσου» ακολουθεί η κυβέρνηση σε βάρος των αγροτών
- Ο Μακρόν στο Πεκίνο – Τα φλέγοντα ζητήματα της επίσκεψης
- «Κοινωνία Ώρα MEGA»: Νέο ρεκόρ τηλεθεάσης
- Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις