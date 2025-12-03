Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Ρωσία συνεχίζει το «κατενάτσιο»

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ και συζητήθηκε χθες.

Οι συνομιλίες σηματοδότησαν απλώς μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν αποδέχτηκε ορισμένες από τις προτάσεις και απέρριψε άλλες, στο πλαίσιο μιας κανονικής διαπραγματευτικής διαδικασίας, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια σχετικά με τις συνομιλίες, λέγοντας ότι θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές χωρίς δημόσιο σχολιασμό.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με αξιωματούχους των ΗΠΑ όσες φορές χρειαστεί για να επιτευχθεί μια λύση σχετικά με τον πόλεμο.

Για τη νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ουκρανίας

Το πρωί της Τετάρτης ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Αμερικανών διαπραγματευτών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ δεν θα γίνει.

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι, με ανάρτησή του στο Χ, ενημέρωσε ότι την αμερικάνικη αντιπροσωπεία θα συναντήσουν στις ΗΠΑ ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας, Αντρέι Χνάτοφ.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία αρχικά θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου στις Βρυξέλλες.

