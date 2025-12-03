Οι πεντάωρες συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Στιβ Γουίτκοφ, του κορυφαίου διαπραγματευτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εξασφάλιση ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ δεν έκανε σχόλιο μετά τη συνάντηση στη Μόσχα

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου, σχολίασε ότι η συνάντηση στη Μόσχα ήταν «παραγωγική», αλλά τμήματα του σχεδίου παραμένουν μη αποδεκτά από τη Ρωσία.

Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ και σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι πραγματοποιούν εντατικές συνομιλίες με τις ενδιαφερόμενες πλευρές εδώ και εβδομάδες, αποχώρησαν από τη Μόσχα χωρίς να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Πούτιν: Αν η Ευρώπη «θέλει να πάει σε πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι αλλαγές που πρότειναν το Κίεβο και η Ευρώπη στο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ είναι μη αποδεκτές, προσθέτοντας ότι αν η Ευρώπη «θέλει να πάει σε πόλεμο και να ξεκινήσει έναν, είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή».

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ασκούν πιέσεις στις ΗΠΑ να τροποποιήσουν το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, για το οποίο ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να επιτύχει ταχεία συμφωνία και το Κρεμλίνο έχει ήδη δηλώσει ότι είναι δεκτικό, όπως γράφει το BBC.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία μετά τη διαρροή του στα μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο, έχει υποστεί αρκετές αλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση μετά τη συνάντηση στη Μόσχα, ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο «συμφώνησε με ορισμένα σημεία, αλλά επικρίνουμε κάποια άλλα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ακόμα συμβιβαστική πρόταση. «Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σημαντικές διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν.

Δύο από τα βασικά ζητήματα είναι η μη συμφωνία της Ουκρανίας να παραχωρήσει εδάφη που ακόμη ελέγχει και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχει η Ευρώπη, σύμφωνα με το BBC.

Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος στην Ουκρανία

«Ψευδαίσθηση» – «Δεν υπάρχουν απλές λύσεις»

Η Μόσχα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εξακολουθούν επίσης να διαφωνούν έντονα ως προς τις προσδοκίες τους για το πώς θα πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία.

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες, ο Πούτιν επέκρινε τους ηγέτες της ευρωπαϊκής ηπείρου που έχουν υποστηρίξει την αμυντική προσπάθεια του Κιέβου από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή το 2022.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν την ψευδαίσθηση ότι μπορούσαν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη αν η Ευρώπη θέλει να ξεκινήσει πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να ενημερωθεί για τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο από την αμερικανική αντιπροσωπεία μετά τη συνάντηση.

Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η συνάντηση Ζελένσκι και Γουίτκοφ, Κούσνερ δεν θα γίνει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος φαίνεται να επιστρέφει στο Κίεβο και η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The meeting between Witkoff, Kushner and Zelensky in Brussels did not take place According to a Euronews journalist, the planned meeting in Brussels was cancelled — sources confirm that the talks will not go ahead, and Zelensky is returning home. Meanwhile, the Kremlin claims… https://t.co/ilN4jA9MhH pic.twitter.com/S9IkwjILBd — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

«Δεν υπάρχουν απλές λύσεις»

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι «τώρα περισσότερο από ποτέ» υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά ότι ορισμένα στοιχεία από τις προτάσεις χρειάζονται ακόμη επεξεργασία.

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές (σ.σ. χθεσινες) συζητήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ιρλανδία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «δεν υπάρχουν απλές λύσεις», επαναλαμβάνοντας την επιμονή της χώρας του να συμμετάσχει το Κίεβο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και να συμφωνηθούν σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ – μια κίνηση στην οποία αντιτίθεται από καιρό η Ρωσία και την οποία έχει αποκλείσει ο Τραμπ.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε σε ένα χρόνο η Ρωσία να μην επιστρέψει», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πόλεμος πληροφοριών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για το Ποκρόφσκ

Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών υψηλού επιπέδου σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο τις τελευταίες εβδομάδες, στις οποίες συμμετείχαν οι Γουίτκοφ, Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι προτάσεις είχαν «βελτιωθεί εξαιρετικά» ως αποτέλεσμα, αν και οι λεπτομέρειες του επικαιροποιημένου σχεδίου δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Ο Πούτιν, ο οποίος πιστεύει ότι η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, φαινόταν αμετάκλητος στις απαιτήσεις του ακόμη και την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραχωρήσει ποτέ τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει πόλεμος πληροφοριών για την κατάσταση στην κομβική πόλη Ποκρόφσκ.

Η Ρωσία λέει ότι την κατέλαβε, ωστόσο η Ουκρανία κάνει λόγο για «προπαγάνδα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Russian Defense Ministry released a video purporting to show its soldiers in the center of the frontline Ukrainian town of Pokrovsk. Ukraine has made no acknowledgement that the place has fallen into Russian hands https://t.co/g4TbKnQP3k pic.twitter.com/V1AkgNortF — Reuters (@Reuters) December 2, 2025

Ενώ οι συνομιλίες της Τρίτης ήταν σε εξέλιξη, ο Τραμπ δήλωσε στο υπουργικό του συμβούλιο στην Ουάσινγκτον ότι η επίλυση της σύγκρουσης δεν ήταν εύκολη, περιγράφοντάς την ως «χάος».

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη από το Fox News, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έκαναν κάποια πρόοδο» τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το πόσο σίγουρος είναι ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, λέγοντας ότι πολλά εξαρτώνται από τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συνέχισε: «Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν, στην περίπτωση της Ρωσίας, από τον Πούτιν και μόνο – όχι από τους συμβούλους του, αλλά μόνο από τον Πούτιν. Ο Πούτιν μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο από τη ρωσική πλευρά».