newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 09:20
Τροχαίο με έναν σοβαρά τραυματία – Συγκρούστηκε ΙΧ με μηχανή
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 10:30

Ουκρανία: Τόσο κοντά και, όμως, τόσο μακριά από τη συμφωνία – Άλυτα τα βασικά ζητήματα, τα επόμενα βήματα

Μπορεί τις τελευταίες εβδομάδες να υπάρχει διπλωματικός πυρετός, ωστόσο η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ έφυγε από τη Ρωσία χωρίς συμφωνία - Αναφορές για ακύρωση της συνάντησης Ζελένσκι, Γουίτκοφ, Κούσνερ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Spotlight

Οι πεντάωρες συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και του Στιβ Γουίτκοφ, του κορυφαίου διαπραγματευτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται ότι δεν κατάφεραν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο όσον αφορά την εξασφάλιση ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία.

Η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ δεν έκανε σχόλιο μετά τη συνάντηση στη Μόσχα

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος του Κρεμλίνου, σχολίασε ότι η συνάντηση στη Μόσχα ήταν «παραγωγική», αλλά τμήματα του σχεδίου παραμένουν μη αποδεκτά από τη Ρωσία.

Ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ και σύμβουλός του, Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι πραγματοποιούν εντατικές συνομιλίες με τις ενδιαφερόμενες πλευρές εδώ και εβδομάδες, αποχώρησαν από τη Μόσχα χωρίς να κάνουν κάποιο σχόλιο.

Πούτιν: Αν η Ευρώπη «θέλει να πάει σε πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι αλλαγές που πρότειναν το Κίεβο και η Ευρώπη στο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ είναι μη αποδεκτές, προσθέτοντας ότι αν η Ευρώπη «θέλει να πάει σε πόλεμο και να ξεκινήσει έναν, είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή».

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ασκούν πιέσεις στις ΗΠΑ να τροποποιήσουν το σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, για το οποίο ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να επιτύχει ταχεία συμφωνία και το Κρεμλίνο έχει ήδη δηλώσει ότι είναι δεκτικό, όπως γράφει το BBC.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία μετά τη διαρροή του στα μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο, έχει υποστεί αρκετές αλλαγές τις τελευταίες εβδομάδες.

Όταν ρωτήθηκε για την πρόταση μετά τη συνάντηση στη Μόσχα, ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο «συμφώνησε με ορισμένα σημεία, αλλά επικρίνουμε κάποια άλλα».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ακόμα συμβιβαστική πρόταση. «Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σημαντικές διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν.

Δύο από τα βασικά ζητήματα είναι η μη συμφωνία της Ουκρανίας να παραχωρήσει εδάφη που ακόμη ελέγχει και οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχει η Ευρώπη, σύμφωνα με το BBC.

Πώς έχει η κατάσταση στο έδαφος στην Ουκρανία

Πηγή: BBC, ISW, CT

«Ψευδαίσθηση» – «Δεν υπάρχουν απλές λύσεις»

Η Μόσχα και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εξακολουθούν επίσης να διαφωνούν έντονα ως προς τις προσδοκίες τους για το πώς θα πρέπει να είναι μια ειρηνευτική συμφωνία.

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες, ο Πούτιν επέκρινε τους ηγέτες της ευρωπαϊκής ηπείρου που έχουν υποστηρίξει την αμυντική προσπάθεια του Κιέβου από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή το 2022.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν την ψευδαίσθηση ότι μπορούσαν να επιφέρουν στρατηγική ήττα στη Ρωσία, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, τόνισε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη αν η Ευρώπη θέλει να ξεκινήσει πόλεμο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να ενημερωθεί για τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο από την αμερικανική αντιπροσωπεία μετά τη συνάντηση.

Ωστόσο, το πρωί της Τετάρτης ουκρανικά και διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν ότι η συνάντηση Ζελένσκι και Γουίτκοφ, Κούσνερ δεν θα γίνει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος φαίνεται να επιστρέφει στο Κίεβο και η αμερικανική αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει σχετική επίσημη ανακοίνωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Δεν υπάρχουν απλές λύσεις»

Μιλώντας πριν από τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την Τρίτη ότι «τώρα περισσότερο από ποτέ» υπάρχει η ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά ότι ορισμένα στοιχεία από τις προτάσεις χρειάζονται ακόμη επεξεργασία.

«Όλα εξαρτώνται από τις σημερινές (σ.σ. χθεσινες) συζητήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ιρλανδία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι «δεν υπάρχουν απλές λύσεις», επαναλαμβάνοντας την επιμονή της χώρας του να συμμετάσχει το Κίεβο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και να συμφωνηθούν σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ – μια κίνηση στην οποία αντιτίθεται από καιρό η Ρωσία και την οποία έχει αποκλείσει ο Τραμπ.

«Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο με τέτοιο τρόπο ώστε σε ένα χρόνο η Ρωσία να μην επιστρέψει», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Στιγμιότυπο από τις συνομιλίες στη Μόσχα.

Πόλεμος πληροφοριών ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για το Ποκρόφσκ

Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας πραγματοποίησαν δύο γύρους συνομιλιών υψηλού επιπέδου σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο τις τελευταίες εβδομάδες, στις οποίες συμμετείχαν οι Γουίτκοφ, Κούσνερ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι προτάσεις είχαν «βελτιωθεί εξαιρετικά» ως αποτέλεσμα, αν και οι λεπτομέρειες του επικαιροποιημένου σχεδίου δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Ο Πούτιν, ο οποίος πιστεύει ότι η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης, φαινόταν αμετάκλητος στις απαιτήσεις του ακόμη και την περασμένη εβδομάδα, ενώ ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραχωρήσει ποτέ τον έλεγχο των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας.

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει πόλεμος πληροφοριών για την κατάσταση στην κομβική πόλη Ποκρόφσκ.

Η Ρωσία λέει ότι την κατέλαβε, ωστόσο η Ουκρανία κάνει λόγο για «προπαγάνδα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ενώ οι συνομιλίες της Τρίτης ήταν σε εξέλιξη, ο Τραμπ δήλωσε στο υπουργικό του συμβούλιο στην Ουάσινγκτον ότι η επίλυση της σύγκρουσης δεν ήταν εύκολη, περιγράφοντάς την ως «χάος».

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Τρίτη από το Fox News, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «έκαναν κάποια πρόοδο» τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά αρνήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με το πόσο σίγουρος είναι ότι θα επιτευχθεί συμφωνία, λέγοντας ότι πολλά εξαρτώνται από τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συνέχισε: «Οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν, στην περίπτωση της Ρωσίας, από τον Πούτιν και μόνο – όχι από τους συμβούλους του, αλλά μόνο από τον Πούτιν. Ο Πούτιν μπορεί να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο από τη ρωσική πλευρά».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

Φ. Καραβίας: Κέρδη για τη Eurobank από την αντιστροφή του hive down

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Pre-Holiday Burn: Λιγότερο βάρος και περισσότερη ενέργεια σε μόλις 30 μέρες

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

Δημόσιο Χρέος: Στην τελική ευθεία για την πρόωρη αποπληρωμή

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Φεντερίκα Μογκερίνι: Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν – Πώς θα επηρεάσει τη Λάιεν
Κρίση 03.12.25

Η νέα υπόθεση απάτης αγγίζει τον πυρήνα της Κομισιόν - Πώς το σκάνδαλο Μογκερίνι επηρεάζει τη Λάιεν

Η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι, ελέγχεται για απάτη με κοινοτικά κονδύλια μαζί με τον Στέφανο Σανίνο που εργάζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στο στόχαστρο οι σχέσεις με Λάειν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»
Κόσμος 03.12.25

Αντιμεταναστευτικό μένος από Τραμπ – «Σκουπίδια οι Σομαλοί, η χώρα τους βρωμάει, δεν τους θέλουμε στις ΗΠΑ»

Για μια ακόμη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, προέβη σε ένα ακροδεξιού τύπου αντιμεταναστευτικό ντελίριο, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό του τους Σομαλούς μετανάστες

Σύνταξη
Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά
«Επανεκκίνηση» 03.12.25

Νέο «φυτώριο» για την Ακροδεξιά στη Γερμανία – AfD, η επόμενη γενιά

Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία «επενδύει» στην ίδρυση νέας οργάνωσης νεολαίας για την άνοδό του στην εξουσία, ενώ κατηγορείται για «αποδεδειγμένα ακροδεξιό εξτρεμισμό»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά
Κόσμος 03.12.25

Η τελευταία ευκαιρία της Δύσης – Πώς να οικοδομήσουμε μια νέα, δίκαιη παγκόσμια τάξη πριν να είναι αργά

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μια νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται και πάλι. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τις δυτικές χώρες να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ικανές για διάλογο, συνέπεια και συνεργασία - όχι για κυριαρχία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Λιβύη: Θέλει να επιταχύνει τους επαναπατρισμούς μεταναστών – «Εχουν μπει παράνομα 3 εκατομμύρια»
«Aναβρασμός» 03.12.25

Η Λιβύη επιταχύνει τους επαναπατρισμούς 3 εκατομμυρίων... μεταναστών

Νέο πρόγραμμα επιστροφής μεταναστών στις πατρίδες τους ανήγγειλαν οι αρχές της Λιβύης καθώς η κοινή γνώμη βρίσκεται «σε αναβρασμό» και «εναντιώνεται σε οποιοδήποτε σχέδιο μόνιμης εγκατάστασής τους».

Σύνταξη
Αϊτή: Οι μεταβατικές αρχές αναγγέλλουν εκλογές ενώ οι συμμορίες λυμαίνονται τη χώρα
Βουλευτικές - προεδρικές 03.12.25

Εκλογές στην Αϊτή υπό τη... σκιά των συμμοριών

Προεδρικές και βουλευτικές εκλογές ανήγγειλαν για το ερχόμενο καλοκαίρι οι μεταβατικές αρχές της Αϊτής, στην οποία έχουν να στηθούν κάλπες εδώ και εννιά χρόνια.

Σύνταξη
Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης
Οργή λαού 03.12.25

Διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη Βουλγαρία – Ο πρόεδρος ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σόφια και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας και διαδήλωσαν εν μέσω αυξανόμενης οργής για το σχέδιο προϋπολογισμού

Σύνταξη
ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κακοκαιρία: Καμπανάκι για πλημμυρικά επεισόδια – Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς
Live χαρτης 03.12.25

Προσοχή: «Κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων» - Έρχονται έντονες βροχές, με χοντρό χαλάζι και κεραυνούς

Η κακοκαιρία που ξεκινά από τη Δυτική Ελλάδα σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας - Μετεωρολόγοι σημειώνουν ότι έρχεται τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων

Σύνταξη
Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;
Culture Live 03.12.25

Stranger Things: Μήπως τελικά η μεγάλη οθόνη δεν είναι πια μια «ξεπερασμένη συνήθεια»;

Καθώς το «Stranger Things» φτάνει στο μεγάλο φινάλε του, το Netflix στρέφεται απρόσμενα ξανά στη μεγάλη οθόνη—παρά τις δηλώσεις του Τεντ Σαράντος ότι το σινεμά είναι μια «ξεπερασμένη ιδέα»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η «στροφή» στην καθημερινότητα και η προγραμματική ρελάνς στην Αττική με το βλέμμα στις κάλπες

Προγραμματική ρελάνς επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας. Μετά την ακρίβεια και το στεγαστικό, μεγάλο βάρος πέφτει στις συγκοινωνίες και στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης
Παράδοξο; 03.12.25

Έξι λόγοι που η Κίνα δεν «φροντίζει» να επιταχυνθεί ένα διαζύγιο ΗΠΑ-Ευρώπης

Ακόμα και σε μια ιστορική ευκαιρία που οι ευρωατλαντικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, δυτικοί αναλυτές βλέπουν πως το Πεκίνο προτιμά με «κλειστά μάτια» τη Μόσχα από τις Βρυξέλλες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;
Editorial 03.12.25

Το φροντιστήριο του «Φραπέ» θα είναι τόσο καλό όσο αυτό για τον «μπροστινό» του Λαβράνου στην υπόθεση των υποκλοπών;

Μια κατάθεση στη δίκη για τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά για τα πώς η Νέα Δημοκρατία ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη των δικών της σκανδάλων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Λούτσα: Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα
Βαρύτατες κατηγορίες 03.12.25

Θετικός και σε κοκαΐνη πέραν της επήρειας αλκοόλ βρέθηκε ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα στη Λούτσα

Ήταν η δεύτερη και μοιραία φορά που ο νεαρός είχε πιει αλκοόλ κάνοντας ταυτόχρονη χρήση ναρκωτικών ουσιών προτού πιάσει τιμόνι - Στη ΜΕΘ παραμένει η σύντροφος του 24χρονου που ξεψύχησε στη Λούτσα

Σύνταξη
Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Πονοκέφαλος στο Μαξίμου από τα μπλόκα – Σφοδρά τα πυρά της αντιπολίτευσης

Υπό πίεση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο και τρόπους να «σπάσει» τα μπλόκα - Την ίδια στιγμή σφοδρά είναι τα πυρά που δέχεται από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ελβετία: Κουλτούρα μετριοπάθειας και δημοψηφίσματα – Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες
5+1 συντριπτικά «Όχι» 03.12.25

Κουλτούρα μετριοπάθειας και ελβετικά δημοψηφίσματα - Ο διττός ρόλος της υπερβολής στις λαϊκές πρωτοβουλίες

Από το 1891 έχει εγκριθεί μόλις το 10% των προτάσεων πολιτών στην Ελβετία - Γιατί καταψηφίζονται πρωτοβουλίες που θα τύγχαναν μεγάλης αποδοχής σε άλλες χώρες της Ευρώπης - Ο ρόλος του Κέντρου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στο «Βικελίδης», για το απόλυτο ΑΕΚ και Παναθηναϊκός

Συνέχεια στη δράση στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson με την διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής της League Phase - Ξεχωρίζει το ντέρμπι Άρης - ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης», εντός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο