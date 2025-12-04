Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ενώπιον των εκπροσώπων του Τύπου, ότι η συνάντηση ανάμεσα στους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα ήταν «αρκετά καλή», χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες σχετικά με το πως θα κινηθεί στις διαπραγματεύσεις, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση πως έχει μιλήσει με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ και αν του έδωσαν την αίσθηση πως ο Πούτιν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο και αν επιθυμεί ειρήνη «Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Πούτιν, διευκρινίζοντας πως αυτή ήταν η εντύπωση που σχημάτισαν (οι Στιβ Γουίτκοφ και Κούσνερ)».

Ο Τραμπ ανέφερε πως οι απεσταλμένοι του, σχημάτισαν την εντύπωση πως ο Πούτιν «θα ήθελε μια πιο φυσιολογική ζωή, να κάνει εμπόριο με τις ΗΠΑ από το να χάνει χίλιους στρατιώτες την εβδομάδα. Η εντύπωσή τους ήταν πολύ ισχυρή ότι (ο Πούτιν) θέλει να κάνει συμφωνία» (σ.σ. 52:38 στο κάτωθι βίντεο του Λευκού Οίκου).

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτήν τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο τανγκό», είπε ο Τραμπ στους παριστάμενους δημοσιογράφους, υπονοώντας την ουκρανική πλευρά η οποία ζήτησε συνάντηση.

President Trump Makes an Announcement, Dec. 3, 2025 https://t.co/CdGAXXNAPH — The White House (@WhiteHouse) December 3, 2025

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι προετοιμάζεται για συνάντηση με τις ΗΠΑ

We’re preparing meetings in the United States – after the American team returns from Moscow and following the relevant consultations in Washington – Rustem Umerov, Andrii Hnatov, along with the rest of the negotiating team, will continue discussions with envoys of President… pic.twitter.com/IZZ14YmdMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στο βραδινό του διάγγελμα πως προετοιμάζουν «συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες – μετά την επιστροφή της αμερικανικής ομάδας από τη Μόσχα και μετά τις σχετικές διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον – ο Ρούστεμ Ούμεροφ, ο Αντρίι Χνάτοφ, μαζί με την υπόλοιπη διαπραγματευτική ομάδα, θα συνεχίσουν τις συζητήσεις με τους απεσταλμένους του προέδρου Τραμπ.

» Αναμένουμε νέα τις επόμενες ημέρες σχετικά με αυτές τις συναντήσεις, επαφές και συνομιλίες – είτε αυτοπροσώπως είτε τηλεφωνικά. Όλοι οι εταίροι βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους και με την Ουκρανία. Όλα προχωρούν τώρα αρκετά αποτελεσματικά – στις συναντήσεις στη Γενεύη και τη Φλόριντα, η Ουκρανία ακούστηκε και η Ουκρανία έγινε ακουστή.

» Και αυτό έχει σημασία. Αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Μια αξιοπρεπής ειρήνη είναι δυνατή μόνο αν ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Ουκρανίας.

» Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος αισθάνεται σαφώς ότι υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ο πόλεμος, και η τρέχουσα διπλωματική δραστηριότητα στις διαπραγματεύσεις πρέπει να υποστηριχθεί με πίεση προς τη Ρωσία. Όλα εξαρτώνται από αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό: εποικοδομητική διπλωματία και πίεση προς τον επιτιθέμενο. Και τα δύο στοιχεία συμβάλλουν στην ειρήνη».

Αύριο η συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ πρόκειται να συναντηθούν με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρούστεμ Ούμεροφ , την Πέμπτη στο Μαϊάμι για περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press.