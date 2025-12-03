newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 19:57
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του Μετρό - Κανονικά τα δρομολόγια
Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 17:17
Φωτιά σε κατάστημα στο Νέο Κόσμο
Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό
Κόσμος 03 Δεκεμβρίου 2025 | 20:01

Η ΕΕ παρουσίασε την πρόταση για οικονομική στήριξη της Ουκρανίας – Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ή δανεισμό

Με στόχο να εξασφαλιστούν 90 δισ. για να στηριχθεί η Ουκρανία για 2 χρόνια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Διαφορετικά, μιλά για κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της την άνευ προηγουμένου χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να καλύψει τις στρατιωτικές και άλλες βασικές ανάγκες της για τα επόμενα δύο χρόνια. Στόχος της Κομισιόν είναι να αντληθούν 90 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ τάσσεται υπέρ ενός «δανείου επανορθώσεων» χρησιμοποιώντας ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που «πάγωσαν» στην ΕΕ λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Βέλγιο, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων, έχει εκφράσει μια σειρά από ανησυχίες, σχετικά με τη νομιμότητα της χρήσης των ρωσικών κεφαλαίων. Υποστηρίζει ότι δεν έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά από τις προτάσεις της Επιτροπής.

Η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάζοντας το σχέδιο για την Ουκρανία στους δημοσιογράφους δήλωσε: «Προτείνουμε να καλύψουμε τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό αντιστοιχεί σε 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Το υπόλοιπο θα πρέπει να καλυφθεί από τους διεθνείς εταίρους».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι «δεδομένου ότι η πίεση είναι η μόνη γλώσσα στην οποία απαντά το Κρεμλίνο, μπορούμε επίσης να την εντείνουμε. Πρέπει να αυξήσουμε το κόστος του πολέμου για την επιθετικότητα του (Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν και η σημερινή πρόταση μας δίνει τα μέσα για να το κάνουμε αυτό».

Η πρόεδρος της Κομισιόν υποστήριξε ότι η πρόταση προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ έλαβε υπόψη σχεδόν όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε το Βέλγιο. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ο κύριος κάτοχος των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Είπε επίσης ότι η πρόταση θα καλύπτει πλέον και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ που κατέχουν ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Κύπρος κατέχουν επίσης τέτοια περιουσιακά στοιχεία.

Η ρωσική προειδοποίηση

Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει την ΕΕ και το Βέλγιο να μη χρησιμοποιήσουν τα περιουσιακά της στοιχεία. Για τη Μόσχα η χρήση τους θα αποτελούσε πράξη κλοπής. Η Επιτροπή από την πλευρά της λέει ότι το σχέδιο δεν ισοδυναμεί με δήμευση, διότι τα χρήματα θα έχουν τη μορφή δανείου. Ωστόσο, η Ουκρανία θα πρέπει να το αποπληρώσει, μόνο εάν η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις.

Οι περιπλοκές γύρω από το σχέδιο αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν μετά το σχέδιο 28 σημείων που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το σχέδιο προτείνει τη χρήση ορισμένων από τα περιουσιακά στοιχεία σε ένα κοινό αμερικανο-ρωσικό επενδυτικό όχημα.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για το σχέδιό της να προχωρήσει με το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία και ότι είχε «γίνει θετικά δεκτό».

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι η ΕΕ επιδιώκει να πείσει και άλλους διεθνείς εταίρους να παράσχουν υποστήριξη κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους. Και αυτό γιατί τα χρήματα της ΕΕ πιθανότατα δεν θα είναι διαθέσιμα μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Συμμετοχή 15 εκ των 27

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το σχέδιο για την Ουκρανία μπορεί να προχωρήσει εάν 15 από τις 27 χώρες μέλη, που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφιζαν υπέρ.

Αξιωματούχοι της ΕΕ δήλωσαν ότι αυτό θα ισχύει και για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας που έχουν υποστεί κυρώσεις θα παραμείνουν «παγωμένα», σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, που επιτρέπει οικονομική βοήθεια σε περιπτώσεις «σοβαρών δυσκολιών». Η παράταση των κυρώσεων συνήθως απαιτεί ομοφωνία.

Και η άλλη επιλογή

Παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν προκρίνει το δάνειο επί των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, υπάρχει και μια δεύτερη επιλογή. Αυτή είναι ο δανεισμός από τις διεθνείς αγορές χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Αυτό θα απαιτούσε επίσης κανονικά ομοφωνία μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Ωστόσο, εδώ το εμπόδιο πιθανόν είναι ανυπέρβλητο, διότι η Ουγγαρία, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα, έχει αντιταχθεί στην προηγούμενη χρηματοδότηση για την Ουκρανία.

Τι ζητά το Βέλγιο

Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιρρήσεις του Βελγίου για το «δάνειο επανορθώσεων» για την Ουκρανία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σε ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η χρήση ενός δανείου επανορθώσεων θα ήταν υπερβολική από νομική και οικονομική άποψη. Ωστόσο, πρόσθεσε, «ελπίζουμε» ότι θα σεβόταν το διεθνές δίκαιο και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, πριν από την παρουσίαση των νομικών προτάσεων της Επιτροπής, ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις του Βελγίου. «Έχουμε το απογοητευτικό συναίσθημα ότι δεν εισακουστήκαμε. Οι ανησυχίες μας υποβαθμίζονται», δήλωσε σε δημοσιογράφους σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

«Τα κείμενα που θα καταθέσει σήμερα η Επιτροπή δεν αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες μας με ικανοποιητικό τρόπο», είπε επίσης.

Το ζήτημα είναι πιθανό να κορυφωθεί στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 18 Δεκεμβρίου, όταν η Επιτροπή δήλωσε ότι ελπίζει να εξασφαλίσει μια σταθερή δέσμευση από τα κράτη μέλη για την Ουκρανία.

Το Βέλγιο απαίτησε από τις άλλες χώρες της ΕΕ να εγγυηθούν ότι θα καλύψουν όλα τα δικαστικά έξοδα που προκύπτουν από τυχόν ρωσικές αγωγές κατά του σχεδίου. Θέλει επίσης να εγγυηθούν ότι θα βοηθήσουν στην ταχεία παροχή χρημάτων για την αποπληρωμή των χρημάτων στη Ρωσία, εάν τυχόν δικαστήριο αποφάσιζε ποτέ ότι αυτά πρέπει να επιστραφούν στη Μόσχα.

Τρίτον, έχει απαιτήσει από άλλες χώρες που κατέχουν ρωσικά παγωμένα περιουσιακά στοιχεία να διαθέσουν επίσης αυτά τα κεφάλαια στην Ουκρανία.

World
Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Αγορές: Ο χρησμός της Barclays για το 2026 – Τι βλέπει για ΗΠΑ και Ευρώπη 

Τράπεζες
S&P: Υπό θετική παρακολούθηση η Eurobank, σταθερό το outlook

S&P: Υπό θετική παρακολούθηση η Eurobank, σταθερό το outlook

Stream
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03.12.25

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα
Σιωπή από ΕΕ 03.12.25

Γάζα: Η Αίγυπτος διαψεύδει ότι υπάρχει συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα είναι κρίσιμο για τη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και καυσίμων στη Γάζα. Η Αίγυπτος υποστηρίζει ότι το πέρασμα πρέπει να ανοίξει αμφίδρομα για να υπάρξει συμφωνία.

Σύνταξη
Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις
Κλιμακούμενη ρητορική 03.12.25

Απάντηση Ρούτε στον Πούτιν: Η Ρωσία «θα νιώσει» την αντίδραση του ΝΑΤΟ στις επιθέσεις

«Το ΝΑΤΟ είναι αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε αμυντική συμμαχία, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι – 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας
Γάζα 03.12.25

Το Ισραήλ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα μόνο για να φύγουν οι Παλαιστίνιοι - 357 νεκροί σε 50 μέρες εκεχειρίας

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μιλούσε για το άνοιγμα της Ράφα που θα προϋπέθετε όμως την ελευθερία μετακίνησης και προς τις δύο κατευθύνσεις

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες – Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών
Χιλιάδες εκτοπισμένοι 03.12.25

Πάνω από 1.300 νεκροί στις πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία - Οργή στην Ινδονησία για την ολιγωρία των Αρχών

Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια στις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στην Ινδονησία λόγω της καθυστερημένης παροχής βοήθειας ειδικά σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις και έμειναν αποκομμένες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ
Αθλητισμός & Σπορ 03.12.25

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ

LIVE: Άρσεναλ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μπρέντφορντ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη 14η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ

LIVE: Άρης – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Άρης – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας
Πόλο 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας

LIVE: Ολυμπιακός – Βάσας. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Βάσας για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Άρης: Οι αρχικές επιλογές του Χιμένεθ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει τους κίτρινους με πολλές αλλαγές την ομάδα του απόψε (3/12, 21.30) στο ντέρμπι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο «Βικελίδης». Στον πάγκο ο Μορόν και εκτός αποστολής ο Διούδης.

Σύνταξη
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in
Νέα Κακοκαιρία 03.12.25

«Στην τρίτη κατά σειρά κακοκαιρία θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in

Ακραία η βροχόπτωση (Κατηγορία:5) σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ - Ανάσα παίρνει αυτή τη φορά η Ηπειρος -Ποιες περιοχές είναι «υποψήφιες» για πλημμυρικά φαινόμενα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση
Λόγω φιλοδοξιών... 03.12.25

Η Γαλλία κινδυνεύει να μείνει χωρίς προϋπολογισμό – Ο Εντουάρ Φιλίπ δεν θα ψηφίσει την κοινωνική ασφάλιση

Ο Εντουάρ Φιλίπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του «Ορίζοντες» δεν θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης. Τον κατηγορούν ότι προσβλέπει να αποκομίσει πολιτικά οφέλη εν όψει προεδρικών εκλογών.

Σύνταξη
Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026
English edition 03.12.25

Greece Extends Social Tourism Program for 2025–2026

Greece has extended its Social Tourism program through June 2026, offering subsidized holidays, expanded stay durations, and increased funding for select regions, with updated benefits for both workers and unemployed beneficiaries

Σύνταξη
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)
Τελικός κολύμβησης 03.12.25

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Έκτος ο Απόστολος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ (vid)

Με επίδοση 1:50.26, ο εξαιρετικός Απόστολος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών στα 200μ. ύπτιο, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της
Κόσμος 03.12.25

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε μητέρα που δηλητηρίασε τις κόρες της και σχεδίαζε το φόνο του πρώην συζύγου της

Σε σοκ οι κάτοικοι της μικρής κοινότητας Πο στη νοτιοδυτική Γαλλία από την υπόθεση της 53χρονης μητέρας που δηλητηρίασε τις δύο κόρες της, με αποτέλεσμα τον θάνατο της μεγαλύτερης

Σύνταξη
Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer
On Field 03.12.25

Ο ορεξάτος Γιαζίτζι και το «τρίο» των killer

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι επιβεβαίωσε πως όποτε παίρνει την ευκαιρία την αξιοποιεί την ώρα που ο «Μέντι» είδε και τους τρεις φορ του να σκοράρουν στην Σύρο σε ένα ευχάριστο μεσημέρι για όλους.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις
Κόσμος 03.12.25

Βουλγαρία: Αποσύρθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, μετά από πολυήμερες και μαχητικές διαδηλώσεις

Με την Βουλγαρία να βρίσκεται στο κατώφλι του ευρώ, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βρέθηκαν στους δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων διαμαρτυρόμενοι για την διαφθορά και την ακρίβεια

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
