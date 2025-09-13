Νομικές διεξόδους αναζητά η ΕΕ προκειμένου να αξιοποιήσει τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της Ουκρανίας. Μία τέτοια πρόταση παρουσιάστηκε σε αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών κεκλεισμένων των θυρών την Πέμπτη στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Politico.

Η νέα πρόταση – την οποία ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε «νομικά δημιουργική» – περιλαμβάνει την αντικατάσταση των χρημάτων που μεταφέρονται στο Κίεβο με γραμμάτια υποσχετικής (IOUs) εγγυημένα από την ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες προσπαθούν να λύσουν ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα από την αρχή του πολέμου – το γεγονός ότι η Δύση μπορεί να κατάσχει τους τόκους που αποφέρουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά όχι τα ίδια τα τεράστια κεφάλαια, τα οποία θα έκαναν σημαντική διαφορά στην ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί και να ανοικοδομηθεί.

Η νέα πρόταση θα μπορούσε να απελευθερώσει ένα σημαντικό επιπλέον χρηματοδοτικό ρεύμα για την πολεμική προσπάθεια του Κιέβου, χωρίς να προχωρήσει τυπικά σε απαλλοτρίωση των ίδιων των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που θα ήταν νομικά επισφαλές.

Η πρόταση έγινε δεκτή με συγκρατημένο ενθουσιασμό, αλλά δεν υπήρξε καμία συμφωνία ή δέσμευση. Ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι ενδέχεται να κατατεθεί επίσημη πρόταση σύντομα.

200 δισ. ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία πάγωσαν μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Τα περισσότερα από αυτά τα κεφάλαια βρίσκονται στην Euroclear, ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με έδρα τις Βρυξέλλες.

Καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα εκτιμώμενο δημοσιονομικό έλλειμμα 8 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, οι χώρες της ΕΕ συζητούν νέες ιδέες για να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της χώρας που έχει πληγεί από τον πόλεμο, την ώρα που οι εσωτερικοί προϋπολογισμοί τους βρίσκονται υπό πίεση.

Ανταλλάσσοντας τα μετρητά με βραχυπρόθεσμα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου της ΕΕ, η Κομισιόν θεωρεί ότι θα αποφύγει τις κατηγορίες περί κατάσχεσης των χρημάτων. Η ιδέα δεν έχει ακόμη εγκριθεί επισήμως, ενώ, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, εξετάζονται και άλλες επιλογές αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Σε ομιλία της την Τετάρτη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Μόσχα της καταβάλει αποζημιώσεις πολέμου.

Προκειμένου να καθησυχάσει την Euroclear, η Κομισιόν πρότεινε την ανταλλαγή των καταθέσεων μετρητών που συνδέονται με τα περιουσιακά στοιχεία με ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου που θα εγγυώνται από κοινού οι χώρες της ΕΕ. Παραμένουν πολλά εμπόδια πριν το σχέδιο τεθεί σε ισχύ, ιδίως καθώς οι εθνικές εγγυήσεις απαιτούν ομοφωνία.

Η βελγική κυβέρνηση και η Euroclear έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η χρήση των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων για την έκδοση δανείου θα μπορούσε να προκαλέσει νομικά προβλήματα.