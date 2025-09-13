newspaper
Από προχθές που εμφανίστηκε με μπάλα μπάσκετ στα χέρια και ευχήθηκε στην Εθνική... η συντριβή ήταν νομοτελειακή

G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
Κόσμος 13 Σεπτεμβρίου 2025

G7: Συζητήθηκαν ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος κρατών που υποστηρίζουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συνεδρίασαν στον Καναδά για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Spotlight

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) συζήτησαν χθες Παρασκευή για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που θεωρούν ότι «υποστηρίζουν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το καναδικό υπουργείο Οικονομικών (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

Η G7 συζήτησε «ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων» για να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδρίασαν για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καναδά που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω κυρώσεων και εμπορικών μέτρων, όπως είναι οι δασμοί, σε βάρος όσων υποστηρίζουν την πολεμική εκστρατεία της Ρωσίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Τραμπ και η… υπομονή του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η υπομονή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο μεγιστάνας δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν (περισσότερα εδώ).

googlenews

Stream newspaper
Συρία: Ενημέρωση του ΣΑ του ΟΗΕ για το πρόγραμμα χημικών όπλων και η «σοβαρή ανησυχία»
ΣΑ του ΟΗΕ 13.09.25

Η «σοβαρή ανησυχία» για το πρόγραμμα χημικών όπλων της Συρίας

Αποστολές ομάδων του OPCW έχουν πραγματοποιηθεί στη Συρία για διαβουλεύσεις με τις Αρχές και για επιθεώρηση δηλωμένων και ύποπτων εγκαταστάσεων χημικών όπλων, σύμφωνα με την ενημέρωση στο ΣΑ του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;
Κόσμος 13.09.25

Μπορεί η Δημοκρατία της Βραζιλίας να γιατρευτεί από την εποχή Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τις ΗΠΑ;

Η δικαιοσύνη στη Βραζιλία και μάλιστα το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε. Μπορεί η Βραζιλία να τιμωρήσει τον Μπολσονάρο χωρίς να φοβηθεί τον αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ;

Σύνταξη
Τραμπ: Υποδέχεται τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα
Τι θα συζητηθεί 13.09.25

Τον πρωθυπουργό του Κατάρ τρεις ημέρες μετά την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα υποδέχεται ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δειπνήσει με τον Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι - Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για την κατάσταση στη Γάζα, παρουσία του Στιβ Γουίτκοφ

Σύνταξη
Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δολοφόνου του με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη
Τάιλερ Ρόμπινσον 12.09.25

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο δραματικός διάλογος του δράστη με τον πατέρα του πριν τη σύλληψη

Το CBS News υποστηρίζει ότι ο Ρόμπινσον παραδέχθηκε στον πατέρα του ότι ήταν το πρόσωπο στις φωτογραφίες που έδειχναν τα μέσα ενημέρωσης όταν ακόμη καταζητείτο ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ

Σύνταξη
Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες
Μορφή κυρώσεων 12.09.25

Βρυξέλλες: Σχεδιάζουν αυστηρότερους κανόνες για την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες

Δεν θα είναι γενική απαγόρευση, διότι ευθύνη για την έκδοση βίζας έχουν οι κυβερνήσεις. Στόχος είναι να καταστήσει δυσκολότερα τα ταξίδια Ρώσων στην ΕΕ μέσω «κοινών οδηγιών» προς τα κράτη-μέλη.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
Δημογραφική κρίση; 12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
