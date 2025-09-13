Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) συζήτησαν χθες Παρασκευή για ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος κρατών που θεωρούν ότι «υποστηρίζουν» τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το καναδικό υπουργείο Οικονομικών (φωτογραφία αρχείου, επάνω).

Η G7 συζήτησε «ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων» για να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία

Οι υπουργοί Οικονομικών συνεδρίασαν για να συζητήσουν περαιτέρω μέτρα με στόχο την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Καναδά που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της G7.

«Συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα πιθανών οικονομικών μέτρων για να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω κυρώσεων και εμπορικών μέτρων, όπως είναι οι δασμοί, σε βάρος όσων υποστηρίζουν την πολεμική εκστρατεία της Ρωσίας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Τραμπ και η… υπομονή του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η υπομονή του με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο μεγιστάνας δήλωσε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν (περισσότερα εδώ).