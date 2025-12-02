Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αρνήθηκε να παράσχει μηχανισμό υποστήριξης δανείου ύψους κάπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, απόφαση η οποία υπονομεύει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσει «δάνειο επανορθώσεων» βασιζόμενη σε δεσμευμένα αξιόγραφα της Ρωσίας, αναφέρει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times.
«Όχι» στην Κομισιόν
Η ΕΚΤ συμπέρανε πως η εφαρμογή πρότασης που της υποβλήθηκε σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραβίαζε την εντολή της, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείται πηγές της χωρίς να τις κατονομάζει.
Η απόφαση προστίθεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες στο εγχείρημα να χορηγήσουν δάνειο με εγγύηση πόρους της ρωσικής κεντρικής τράπεζας δεσμευμένους στο Euroclear, το βελγικό αποθετήριο αξιογράφων.
Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
