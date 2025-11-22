Εκνευρισμός επικρατεί στις Βρυξέλλες που για ακόμα μία φορά παραγκωνίζονται από τις ΗΠΑ σε σχέση με την Ουκρανία καθώς το σχέδιο Τραμπ δεν έχει λάβει υπόψιν του τις αντιρρήσεις των ευρωπαίων συμμάχων του Κιέβου αλλά αντιθέτως περιέχει πρόβλεψη για κέρδη της Ουάσιγκτον από τα ρωσικά παγωμένα κεφάλαια που βρίσκονται στην Ευρώπη.

Το τελευταίο φαίνεται να έχει εξοργίσει ιδιαίτερα τους ευρωπαίους αξιωματούχους που βλέπουν ότι ο Τραμπ και το επιτελείο του προσπαθεί να επωφεληθεί οικονομικά και να κάνει μπίζνες με κεφάλαια που δεν βρίσκονται στην κατοχή του και αποτελούν εδώ και καιρό μήλο της έριδος στο εσωτερικό της Ε.Ε.

Εδώ και μήνες αξιωματούχοι της ΕΕ προσπαθούν χωρίς επιτυχία να βρουν ένα τρόπο για να χρησιμοποιήσουν τα 140 δισ. ευρώ των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για να τροφοδοτήσουν τις στρατιωτικές ικανότητες της Ουκρανίας που κινδυνεύει να ξεμείνει από χρήματα στις αρχές του επόμενου έτους.

Η κίνηση αυτή που από μόνη της αντιμετωπίζει πολλές νομικές, οικονομικές και ασφαλιστικές προκλήσεις, βρίσκει το τελευταίο διάστημα εμπόδιο στον δισταγμό του Βελγίου, καθώς η χώρα φυλάσσει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κεφαλαίων, και φοβάται ότι θα δεχτεί αντίποινα από τη Ρωσία εάν τα διαθέσει στην Ε.Ε.

Στόχος της Ένωσης είναι να τροφοδοτήσει με τα ρωσικά κεφάλαια δάνεια προς την Ουκρανία τα οποία το Κίεβο θα πρέπει να αποπληρώσει μόνο εάν η Ρωσία συμφωνήσει να του καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις μόλις υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τα ρωσικά κεφάλαια

Το κείμενο των 28 σημείων του Τραμπ που κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ κάνει σαφές ότι οι ΗΠΑ έχουν άλλα σχέδια «αξιοποίησης» για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, με 100 δισ. να «επενδύονται σε προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και τις επενδύσεις στην Ουκρανία»

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν το 50% του κέρδους από αυτή τη δραστηριότητα. Η Ευρώπη θα προσθέσει άλλα 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να αυξήσει τις συνολικές επενδύσεις που είναι διαθέσιμες για την ανάκαμψη της Ουκρανίας. Τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια που κατέχονται από την Ευρώπη θα ξεπαγώσουν», αναφέρει ακόμα το έγγραφο.

Τα υπόλοιπα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν σε «ένα ξεχωριστό επενδυτικό μέσο ΗΠΑ-Ρωσίας, που θα χρησιμοποιηθεί για κοινά αμερικανορωσικά επενδυτικά έργα σε τομείς που ενισχύουν την παγκόσμια σταθερότητα και τα αμοιβαία οικονομικά συμφέροντα».

Αγανάκτηση στην Ε.Ε.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας δεν κρύβουν τον εκνευρισμό τους. Ένας Γάλλος πρώην αξιωματούχος χαρακτήρισε την ιδία του Γουίτκοφ (σ.σ. που συνέταξε το σχέδιο) σκανδαλώδη.

«Οι Ευρωπαίοι εξαντλούνται προσπαθώντας να βρουν μια βιώσιμη λύση για να χρησιμοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία προς όφελος των Ουκρανών και ο Τραμπ θέλει να επωφεληθεί από αυτά. Αυτή η πρόταση είναι πιθανό να απορριφθεί από όλους», πρόσθεσε.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Βρυξελλών χλεύασε την ιδέα και υπογράμμισε πως ό,τι και να θέλει ο Τραμπ δεν έχει την εξουσία να ξεπαγώσει περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Ευρώπη.

«Ο Γουίτκοφ πρέπει να δει ψυχίατρο», δήλωσε ένας ανώτερος πολιτικός της Ε.Ε. ενώ αξιωματούχος ευρωπαϊκής κυβέρνησης έλουσε τον αμερικανό απεσταλμένο με ευφάνταστες βωμολοχίες.

Αυτό που φοβούνται είναι ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν την ΕΕ να ξεπαγώσει τα ρωσικά κεφάλαια στο πλαίσιο της μεταπολεμικής συμφωνίας και θα φορτώσει τον λογαριασμό στις Βρυξέλλες για να ξεπληρώσουν τη Ρωσία.

Σήμερα οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν την απάντησή τους για την Ουκρανία

Ένας διπλωμάτης πρόσθεσε ότι η ιδέα της Αμερικής που επιδιώκει να επωφεληθεί από περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Ευρώπη ακούγεται σαν «κλασικός Τραμπ».

Σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου των G20 ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν για να αποφασίσουν πώς θα απαντήσουν στο σχέδιο του Τραμπ με τρόπο που θα επαναφέρει κάποιες από τις «κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας χωρίς να έρθουν όμως σε μετωπική σύγκρουση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Την ίδια τακτική είχαν ακολουθήσει οι ευρωπαίοι ηγέτες όταν μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε επίσης πιέσει το Κίεβο να συμφωνήσει σε δυσμενείς όρους.

Στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στη Ρωσία, αλλά τώρα εμφάνισε ξανά ένα σχέδιο στο πνεύμα των αρχικών του τοποθετήσεων εναντίον της Ουκρανίας, αιφνιδιάζοντας για άλλη μια φορά την ευρωπαϊκή ηγεσία.