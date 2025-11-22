newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 07:00

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζει η Αμερική για να σταματήσει η ρωσική εισβολή και τελικά να το εγκρίνει, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή.

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο μετά από συνάντηση με τον εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι, επανέλαβε ότι περίμενε να επιλύσει τον πόλεμο πολύ νωρίτερα, δεδομένης της καλής σχέσης του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, προσθέτοντας: «Χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό».

Ο χειμώνας που πλησιάζει, ο αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων και οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος, πρόσθεσε ο Τραμπ όπως μετέφερε το Reuters.

«Έχουμε ένα σχέδιο. Είναι φρικτό αυτό που συμβαίνει», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη, ή πιστεύουμε ότι έχουμε έναν τρόπο να επιτύχουμε την ειρήνη. Θα πρέπει να το εγκρίνει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Ζελένσκι.

Το σχέδιο των 28 σημείων της Ουάσιγκτον καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει έδαφος, να αποδεχτεί περιορισμούς στο στρατό της και να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Όλα έρχονται σε αντίθεση με τα «θέλω» Ευρώπης και Ουκρανίας που (επίσημα) ζητούν να σταματήσει ο πόλεμος και να επιστραφούν όλα τα εδάφη. Ωστόσο, δεν έχουν αποκαλύψει τις παραχωρήσεις που προτίθενται να κάνουν.

O Βλαντιμίρ Πούτιν θεωρεί πως το σχέδιο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη λύση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος στο παρελθόν είχε αρνηθεί να υποχωρήσει στις βασικές εδαφικές βλέψεις και απαιτήσεις ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι το αμερικανικό σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια τελική λύση στον σχεδόν τετραετή σύγκρουση. Είπε ότι το Κίεβο ήταν αντίθετο στο σχέδιο, αλλά ούτε αυτό, ούτε οι ευρωπαίοι σύμμαχοί του κατανοούσαν την πραγματικότητα της ρωσικής προέλασης στην Ουκρανία.

Το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για την Ουκρανία συζητήθηκε πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα, αλλά όχι με λεπτομέρειες, όπως είπε ο πρόεδρος της Ρωσίας σε βιντεοκλήση με το συμβούλιο ασφαλείας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να μην μπορούν να εξασφαλίσουν την έγκριση της Ουκρανίας για το σχέδιο ειρήνης. Η Ουκρανία αντιτίθεται σε αυτό. Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της ακόμα τρέφουν ψευδαισθήσεις και ακόμα ονειρεύονται πως θα καταφέρουν την στρατηγική ήττα της Ρωσίας».

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το 28-άρθρων σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία ως ένα ανανεωμένο και σύγχρονο σχέδιο. Επίσης, η νέα έκδοση του σχεδίου ειρήνης του Τραμπ για την Ουκρανία δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με τη Ρωσία.

Η επιλογή της Ουκρανίας και η απάντηση Τραμπ

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία κινδυνεύει να χάσει την αξιοπρέπειά της και την ελευθερία της — ή την υποστήριξη της Ουάσιγκτον — λόγω ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζει βασικές απαιτήσεις της Ρωσίας.

Ερωτηθείς για το σχόλιο του Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε ότι είχε πει στον Ζελένσκι σε μια συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο ότι ο Ουκρανός ηγέτης δεν «είχε τα χαρτιά» για να τερματίσει τη σύγκρουση αποκλειστικά με τους δικούς του όρους.

«Σε κάποιο σημείο, θα πρέπει να αποδεχτεί κάτι που δεν έχει αποδεχτεί», είπε. «Νόμιζα ότι θα έπρεπε να είχε κάνει μια συμφωνία πριν από ένα χρόνο, πριν από δύο χρόνια. Η τελική συμφωνία θα ήταν να μην είχε ξεκινήσει ποτέ».

Οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για την Ουκρανία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο για την Ουκρανία, ώστε να καταλήξει σε ένα νέο πλαίσιο εκεχειρίας με τη Ρωσία (σ.σ. κάτι στο οποίο ήδη δούλευαν και τους πρόλαβε η πρόταση των ΗΠΑ), μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να θέσει προθεσμία μιας εβδομάδας για την αποδοχή όρων που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του απέρριψαν ως «απαράδεκτο δώρο» προς τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και ολόκληρης της ηπείρου προσπαθούσαν να διαπιστώσουν πόσο αυστηρή είναι η απαίτηση των ΗΠΑ να αποδεχθεί η Ουκρανία το σχέδιο 28 σημείων που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησε με τον Αμερικανό ηγέτη ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας.

Αυτό θα σήμαινε τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος κατέχει αυτή τη θέση καθώς και αυτή του υπουργού Εξωτερικών και έχει περιγράψει το σχέδιο όχι τόσο ως ένα τελικό κείμενο, αλλά περισσότερο ως μια πρόταση που αποσκοπεί στη δημιουργία νέων ιδεών.

Η Ουκρανία και η Ευρώπη θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε έναν σκληρό πόλεμο ή μια απεχθή ειρήνη. Στιγμιότυπο από το μέτωπο, λίγο έξω από το Ποκρόβσκ.

Αυστηρό το χρονοδιάγραμμα ή όχι;

Στο περιθώριο της συνέντευξης με τον Ζόχραν Μαμντάνι, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε για την στάση και την θέση που βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Θα πρέπει να του αρέσει και αν δεν του αρέσει, τότε, ξέρεις, θα πρέπει να συνεχίσουν να μάχονται υποθέτω», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «σε κάποιο σημείο θα πρέπει να δεχτεί κάτι», όπως υπογραμμίζει το Bllomberg.

Ωστόσο, ο Τραμπ έδειξε επίσης κάποια ευελιξία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας σε συνέντευξη στο Fox News Radio την Παρασκευή το πρωί ότι, ενώ θεωρεί την 27η Νοεμβρίου ως κατάλληλη ημερομηνία για τη λήψη μιας απόφασης, «αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνεις να παρατείνεις τις προθεσμίες».

Η προσοχή θα στραφεί τώρα στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής το Σάββατο, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα χαράξουν τα επόμενα βήματα.

Ο Κιρ Στέρμερ και οι ευρωπαίοι ομόλογοί του από την G20 και την G7 θα συνομιλήσουν στο Γιοχάνεσμπουργκ για την Ουκρανία.

Στάρμερ: το Ουκρανικό θα απασχολήσει τις χώρες τις Ευρώπης

Ο Κιρ Στάρμερ πρόκειται να συναντήσει τους συμμάχους της Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ το Σάββατο, με σκοπό να «ενισχύσει» ένα σχέδιο που εκπόνησαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι ηγέτες της G7 και άλλοι από τη G20 θα συζητήσουν τη συμφωνία στο περιθώριο της συνάντησης στη Νότια Αφρική, στην οποία δεν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από τις συνομιλίες του Σαββάτου, ο Στάρμερ επιβεβαίωσε ότι: «οι φίλοι και οι εταίροι της Ουκρανίας θα συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 για να συζητήσουν πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε πλήρη κατάπαυση του πυρός και να δημιουργήσουμε το χώρο για ουσιαστικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

Συνέχισε λέγοντας ότι «θα συζητήσουμε την τρέχουσα πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι και, υποστηρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη, θα εξετάσουμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το σχέδιο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων».

Συνέχισε λέγοντας ότι «υπάρχει μόνο μία χώρα στο τραπέζι της G20 που δεν ζητά κατάπαυση του πυρός», καταδικάζοντας τη Μόσχα για την αποστολή σχεδόν 1.000 drones και 54 πυραύλων ακριβείας μόνο την τελευταία εβδομάδα.

O Κίριλ Ντμιτρίεφ υπερασπίζεται το σχέδιο Τραμπ

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επενδύσεις, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι το αμερικανικό σχέδιο για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία είχε ως στόχο να αποτρέψει περισσότερους θανάτους Ουκρανών και την απώλεια εδαφών.

Αρκετές πηγές ανέφεραν στο Reuters και σε άλλα μέσα ενημέρωσης ότι το σχέδιο για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου ήταν αποτέλεσμα παρασκηνιακών συνομιλιών μεταξύ του Ντμιτρίεφ και του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Λόγω της προπαγάνδας των πολεμοκάπηλων, πολλοί άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι το Ειρηνευτικό Σχέδιο του Τραμπ έχει σχεδιαστεί για να σώσει την Ουκρανία από την απώλεια ακόμη περισσότερων εδαφών και ζωών», έγραψε ο Ντμίτριεφ στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X την Παρασκευή. «Παρακολουθήστε προσεκτικά τους επικριτές του σχεδίου ειρήνης και πώς επωφελούνται από έναν ατέρμονο πόλεμο».

Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εδραιώσει τις σχέσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

