newspaper
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία
Κόσμος 21 Νοεμβρίου 2025 | 20:30

Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», δήλωσαν από κοινού οι Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μια μέρα πριν την συνεδρίαση σε σχέση με το σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

Spotlight

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν αύριο, Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Αγκόλα», όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.

Συνομιλία ανάμεσα σε Ζελένσκι και Ρούτε

Σύμφωνα με ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ, ο «Μαρκ (Ρούτε) εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη φρικτή επίθεση της Ρωσίας στο Τερνόπιλ. Τριάντα ένα άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο της τραγωδίας συνεχίζονται», όπως είπε.

«Οι Ουκρανοί, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο, επιθυμούν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής ειρήνη» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Αποκάλυψε ότι με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ συζήτησαν «τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και το σχέδιο που πρότεινε η αμερικανική πλευρά. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του». Κάνοντας λόγο πως Ουκρανία και ΝΑΤΟ συντονίζουν «τα επόμενα κοινά μας βήματα». Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

Morgan Stanley: Οι 5 καταλύτες που θα δώσουν «καύσιμα» στην Ευρωζώνη το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

“Glimmers”: Η ήρεμη δύναμη των μικρών απολαύσεων της ζωής

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο… «παρά ένα» κράτησε το θετικό πρόσημο της εβδομάδας

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
Κόσμος 21.11.25

Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο
Ως λύση στο κόστος 21.11.25

Η Ιαπωνία επιστρέφει στην πυρηνική ενέργεια – Επανεκκινεί ο μεγαλύτερος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στον κόσμο

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε την επαναλειτουργία του αντιδραστήρα στον πυρηνικό σταθμό στη Νιιγκάτα. Η χώρα αποφάσισε να επιστρέψει στην πυρηνική ενέργεια, μια δεκαετία μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη
Ημέρα των Ευχαριστιών... 21.11.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία θα πρέπει να υπογραφεί την Πέμπτη, αυξάνοντας την πίεση προς το Κίεβο. «Θέλουμε να σταματήσει η σφαγή» είπε.

Σύνταξη
Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό
Χρυσές δουλειές 21.11.25

Τα βρετανικά πανεπιστήμια ενισχύουν τον… κινεζικό στρατό

Πανεπιστήμια όπως της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ βρίσκονται ανάμεσα σε έναν μακρύ κατάλογο ιδρυμάτων που έχουν συνεργασίες με τα κορυφαία αμυντικά πανεπιστήμια της Κίνας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο
«Σαφάρι του Σεράγεβο» 21.11.25

Ιταλία: Καταγγελία κατά του Σέρβου προέδρου Βούτσιτς για εμπλοκή σε «σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών» στο Σεράγεβο

Ο Βούτσιτς καταγγέλλεται από ερευνητή δημοσιογράφο ότι κατά την πολιορκία του Σεράγεβο, στα χρόνια του πολέμου, υπήρξε ελεύθερος σκοπευτής. Αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες ο Σέρβος πρόεδρος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»
Δύσκολες μέρες 21.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι: «Το δίλημμα είναι αν θα χάσουμε έναν σημαντικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά μας»

Δραματικό μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λόγω των πιέσεων που δέχεται να υπογράψει το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο, Τζον Μιρσχάιμερ: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»
Ξανά στο μηδέν 21.11.25

Καθηγητής Πανεπιστημίου Σικάγο: «Ο ΟΗΕ γ@μησε τους Παλαιστίνιους!»

Από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς επιστήμονες στις ΗΠΑ, αδυνατεί να πιστέψει πως είναι δυνατόν το ψήφισμα του ΟΗΕ, μετά από πράξεις εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας, να φέρνει τους Παλαιστινίους ξανά στο σημείο μηδέν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δανία: Αποζημιώσεις σε ασθενείς που έχασαν την όρασή τους εξαιτίας φαρμάκων για απώλεια βάρους
Της Novo Nordisk 21.11.25

Δανία: Αποζημιώσεις σε ασθενείς που έχασαν την όρασή τους εξαιτίας φαρμάκων για απώλεια βάρους

Η Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών στη Δανία έχει λάβει 43 καταγγελίες ασθενών που τους χορηγήθηκαν αυτά τα φάρμακα, τα οποία περιέχουν ουσία που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης.

Σύνταξη
Ευρώπη: Οι λόγοι που η γηραιά ήπειρος πρέπει να επανεπενδύσει στα πανεπιστήμιά της
Κόσμος 21.11.25

Γεωπολιτική της γνώσης: Σε μια εποχή αναταραχών η Ευρώπη πρέπει να επανεπενδύσει στα πανεπιστήμιά της

Η Ευρώπη εμπλέκεται σε έναν ανταγωνισμό που δεν μετριέται μόνο σε στρατιωτικά οπλοστάσια αλλά και σε ερευνητικές υποδομές, κέντρα δεδομένων, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ουκρανία: Δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» της δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ
Συνεργάτης του Ζελένσκι 21.11.25

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί κανένα σχέδιο που θα ξεπερνά τις «κόκκινες γραμμές» της δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε ότι ο ίδιος έχει εγκρίνει το σχέδιο Τραμπ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων
Χάσμα ανισοτήτων 21.11.25

Έκρηξη της αστεγίας, κρίση κόστους ζωής, συρρίκνωση εισοδημάτων – Η Γερμανία μετατρέπεται σε χώρα νεόπτωχων

Ο αριθμός των αστέγων στη Γερμανία έφτασε σε ιστορικό υψηλό, τα χρέη συσσωρεύονται στα νοικοκυριά, ενώ στην κυβέρνηση Μερτς περικόπτουν προνοιακά επιδόματα και «σφάζονται» για τις συντάξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ όμως ήταν εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη
Παραπλανητική διαφήμιση 21.11.25

Περίμεναν Χριστουγεννιάτικη αγορά μπροστά από το Μπάκιγχαμ όμως ήταν εικόνα από τεχνητή νοημοσύνη

Απογοητευμένοι και παραπλανημένοι νιώθουν τουρίστες από όλο τον κόσμο εξαιτίας μιας διαφήμισης που δημιουργήθηκε από Τεχνητή Νοημοσύνη για... χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μπάκιγχαμ

Σύνταξη
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρί
Euroleague 21.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί

LIVE: Ολυμπιακός – Παρί. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρί για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί
Μπάσκετ 21.11.25

Αταμάν για την καλύτερη Ευρωλίγκα που έχει κατακτήσει, την επιστροφή του Λεσόρ και τι θα κάνει όταν αποσυρθεί

Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή στη Σερβία και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο όνειρο που έχει με τον Παναθηναϊκό, την επικείμενη επιστροφή του Λεσόρ και ποια από τρεις Ευρωλίγκες του θεωρεί πιο σημαντική.

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου
Αμβούργο 21.11.25

Ευρωπαϊκή πόλη θα φιλοξενήσει μια φαντασμαγορική όπερα που θυμίζει νησί της Μεσογείου

Ο Δανός αρχιτέκτονας Bjarke Ingels, περιγράφει στο Designboom τα σχέδια για την νέα όπερα ως «ένα τοπίο ομόκεντρων βεραντών», που δημιουργεί το οπτικό εφέ κυμάτων στην επιφάνεια του νερού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του
Ελλάδα 21.11.25

Παναγιώτης Ραφαήλ: «Σας ευχαριστώ όλους» – Το συγκινητικό μήνυμα ευγνωμοσύνης για τα «δεύτερα γενέθλια» του

Οι γονείς του ευχαριστούν όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους τότε, στηρίζοντας τον τεράστιο αγώνα ώστε ο Παναγιώτης Ραφαήλ να μεταβεί στο εξωτερικό και να λάβει την πρωτοποριακή θεραπεία.

Σύνταξη
Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα
Κόσμος 21.11.25

Ομοφοβικό παραλήρημα από Ερντογάν: Μέτρα κατά των «διεστραμμένων ΛΟΑΤΚΙ» για να αυξηθεί η γονιμότητα

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τη χαμηλή γονιμότητα «ισχυρό συναγερμό για το μέλλον μας» και σημείωσε ότι «κανείς που νοιάζεται για τη μοίρα αυτής της χώρας δεν μπορεί να μένει αδιάφορος».

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο