Κρίσιμη συνεδρίαση της ΕΕ αύριο για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν αύριο, Σάββατο, στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Together with @vonderleyen we have spoken to President @ZelenskyyUa. From day 1, Europe has stood with Ukraine in the face of Russian aggression. We have been working for a just and sustainable peace with Ukraine and for Ukraine together with our friends and partners. Today… — António Costa (@eucopresident) November 21, 2025

«Μιλήσαμε στον πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είμαστε σαφείς ότι δεν θα πρέπει να γίνει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», αναφέρουν ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ενημέρωσε» την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Αγκόλα», όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.

I spoke with @SecGenNATO Mark Rutte. Mark expressed his condolences over Russia’s horrific attack on Ternopil. Thirty-one people were killed, including six children. Search-and-rescue operations at the site of this tragedy are still ongoing. Ukrainians, more than anyone else… pic.twitter.com/1vIzC4S19M — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

Συνομιλία ανάμεσα σε Ζελένσκι και Ρούτε

Σύμφωνα με ανάρτηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ, ο «Μαρκ (Ρούτε) εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη φρικτή επίθεση της Ρωσίας στο Τερνόπιλ. Τριάντα ένα άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο της τραγωδίας συνεχίζονται», όπως είπε.

«Οι Ουκρανοί, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον κόσμο, επιθυμούν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να σταματήσουν οι δολοφονίες και να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής ειρήνη» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Αποκάλυψε ότι με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ συζήτησαν «τις διαθέσιμες διπλωματικές επιλογές και το σχέδιο που πρότεινε η αμερικανική πλευρά. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε γρήγορα και εποικοδομητικά για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία του». Κάνοντας λόγο πως Ουκρανία και ΝΑΤΟ συντονίζουν «τα επόμενα κοινά μας βήματα». Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!