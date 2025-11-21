Ντόναλντ Τραμπ: Η διορία για υπογραφή του σχεδίου για την Ουκρανία λήγει την Πέμπτη

Λίγη ώρα μετά το δραματικό διάγγελμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox Radio, επιβεβαίωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή του σχεδίου του είναι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Διαφορετικά, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη «σε σύντομο χρονικό διάστημα», αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την πίεση προς το Κίεβο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι προθεσμίες θα μπορούσαν να παραταθούν εάν τα πράγματα «πάνε καλά». Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, που είναι η Ημέρα των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ, είναι η «η κατάλληλη στιγμή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξή του στο Fox Radio, υπερασπίστηκε το σχέδιο 28 σημείων, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στις δυτικές πρωτεύουσες. Είπε ότι οι ΗΠΑ «συμφωνούν για ένα πράγμα – θέλουμε να σταματήσουν οι δολοφονίες. Να σταματήσει η σφαγή».

Και όταν ρωτήθηκε αν ανησυχεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε, στο μέλλον, να αποτελέσει απειλή για τη Βαλτική ή άλλα μέρη της Ευρώπης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ρώσοι «θα σταματήσουν». «Δεν επιδιώκουν περισσότερο πόλεμο», είπε. «Τους τιμωρούν».

Το διάγγελμα Ζελένσκι

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει σημαντικά την πίεση προς το Κίεβο και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε διάγγελμά του προς τους Ουκρανούς, προειδοποίησε ότι η επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είναι «πολύ δύσκολη» για την Ουκρανία. Το σχέδιο, παρά το γεγονός ότι προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Ρωσία, ζητά από το Κίεβο να παραδώσει τα εδάφη του Ντονμπάς. Πράγμα που η Ουκρανία αρνείται να δεχθεί.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει «μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας της» και την επιλογή «να χάσει έναν σημαντικό εταίρο [σ.σ. τις ΗΠΑ] ή την αξιοπρέπεια της Ουκρανίας».

Υποστήριξε στο διάγγελμά του ότι ο ίδιος δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της Ουκρανίας και θα επιδιώξει να συνεργαστεί «εποικοδομητικά» με τις ΗΠΑ για την τροποποίηση της προτεινόμενης συμφωνίας, ώστε η Ρωσία να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι το Κίεβο δεν θέλει ειρήνη. Είπε επίσης ότι μέσω της διπλωματίας, θα προσπαθήσει να επιτύχει βελτιώσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν το αμερικανικό σχέδιο. Ώστε, όπως τόνισε, «μεταξύ όλων των σημείων, τουλάχιστον δύο να μη λείπουν: η αξιοπρέπεια και η ελευθερία των Ουκρανών».

«Επειδή όλα τα άλλα βασίζονται σε αυτό: η κυριαρχία μας, η ανεξαρτησία μας, η γη μας, ο λαός μας. Και το μέλλον της Ουκρανίας»