Ρωσία: Λέει ότι δεν έχει ακόμη ενημερωθεί αν η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει για το σχέδιο Τραμπ
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σχολίασε τις εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Τι δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κιέβου
Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμη ενημερωθεί ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει το σχέδιο με τον Τραμπ «τις επόμενες ημέρες»
Οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα σχέδιο πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο, ανάμεσα σε άλλα, προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει στη Ρωσία τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ και ότι η Μόσχα θα επανενταχθεί στη G8.
Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εργάστηκαν «διακριτικά» για την κατάρτιση του σχεδίου επί σχεδόν έναν μήνα.
Τι λέει η Ουκρανία
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι σκοπεύει να το συζητήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του «τις επόμενες ημέρες».
Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Ντάνιελ Ντρίσκολ στο Κίεβο χθες βράδυ.
Η Ουκρανία κάλεσε τους εταίρους της να σεβαστούν τη θέση της καθώς συνεχίζεται το έργο σε τεχνικό επίπεδο για να μελετηθεί το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.
Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Ασφαλείας και Άμυνας, δήλωσε ότι οι ακλόνητες αρχές της Ουκρανίας είναι «η κυριαρχία, η ασφάλεια των πολιτών και μια δίκαιη ειρήνη».
«Εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις προτάσεις των εταίρων μας και αναμένουμε την ίδια αρμόζουσα στάση προς τη θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ουμέροφ μέσω Telegram.
Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο Reuters ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται σήμερα να ενημερώσουν τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για το προσχέδιο αυτό.
