Η πρόταση που υπέβαλε η Ουάσιγκτον στο Κίεβο ως βάση για τον τερματισμό του πολέμου και περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία – περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς – θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ» (στη φωτογραφία, επάνω, συντρίμμια έπειτα από ρωσικό πλήγμα στην Ουκρανία).

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια

Κατά το σχέδιο 28 σημείων, οι δυο πλευρές θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, με βάση το πού βρίσκεται σήμερα η γραμμή επαφής.

Το κείμενο προβλέπει ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός θα περιοριστεί σε 600.000 μέλη, ότι το NATO θα δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα έχουν βάσεις στην Πολωνία, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το Κίεβο ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι έλαβε ένα «προσχέδιο σχεδίου» από τις ΗΠΑ με προτάσεις, για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, και είναι έτοιμη να συζητήσει με την Ουάσιγκτον το περιεχόμενό του.

Συνομιλία με τον Τραμπ

Το γραφείο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη «να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά» και θα «εργαστεί πάνω στα σημεία του σχεδίου ώστε να διασφαλιστεί ένας αξιοπρεπής τερματισμός του πολέμου».

Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις προτάσεις του σχεδίου — το οποίο, σύμφωνα με αναφορές, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της Μόσχας — η ουκρανική πλευρά ανέφερε ότι ο Ζελένσκι αναμένει να συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «τις επόμενες μέρες».