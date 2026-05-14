Υποβρύχιο στις Κυκλάδες αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους – Συνεχίζει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26»

Διαψεύδει το Πολεμικό Ναυτικό πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν φερόμενο περιστατικό ανάμεσα σε υποβρύχιο που συμμετέχει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26» και αλιευτικό σκάφος.

Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν υποστήριζαν πως μπλέχτηκε η προπέλα υποβρυχίου στα δίχτυα αλιευτικού σκάφους.

Η ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού, τέτοιο περιστατικό δεν υπήρξε, ενώ όπως σημειώνεται στην σχετική ενημέρωση «τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας».

Όπως επισημαίνεται «στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση».

Το Πολεμικό Ναυτικό τονίζει ότι «το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση. Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26».