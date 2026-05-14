Υποβρύχιο στις Κυκλάδες αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους – Συνεχίζει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26»
Κανένα περιστατικό δεν σημειώθηκε ανάμεσα σε υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ '26 και αλιευτικού σκάφους. Το υποβρύχιο συνεχίζει την συμμετοχή του στην άσκηση.
- Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
- Χανταϊός: Οκτώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων – Η ενημέρωση του ΠΟΥ
- Χωρίς κοινά αποτελέσματα ξανά οι φοιτητικές εκλογές: Διαφορετική πρωτιά δίνουν ΠΚΣ και ΔΑΠ
- Το πραγματικό Ορμούζ που τρέμει η Κίνα βρίσκεται στο μαλακό της υπογάστριο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Διαψεύδει το Πολεμικό Ναυτικό πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν φερόμενο περιστατικό ανάμεσα σε υποβρύχιο που συμμετέχει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26» και αλιευτικό σκάφος.
Πιο συγκεκριμένα οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν υποστήριζαν πως μπλέχτηκε η προπέλα υποβρυχίου στα δίχτυα αλιευτικού σκάφους.
Η ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πολεμικού Ναυτικού, τέτοιο περιστατικό δεν υπήρξε, ενώ όπως σημειώνεται στην σχετική ενημέρωση «τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας».
Όπως επισημαίνεται «στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα Υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση».
Το Πολεμικό Ναυτικό τονίζει ότι «το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση. Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά την διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26».
- Οδύσσεια – Πόλεμος Ελον Μασκ εναντίον Κρίστοφερ Νόλαν για την Ελένη της Τροίας
- Υποβρύχιο στις Κυκλάδες αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους – Συνεχίζει στην άσκηση «ΚΑΤΑΙΓΙΣ ’26»
- Κρήτη: Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας πυροσβέστη κατά τη διάρκεια άσκησης
- Περιστέρι: Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
- «Η γη της ελιάς»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Ο Δήμος Δελφών υποβάλει την πρότασή του για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Επένδυσης Ορεινών Όγκων
- Άνω Πατήσια: «Διέσχιζε τον δρόμο και βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού» – Πώς έγινε το δυστύχημα με θύμα την ηλικιωμένη
- Αλιείς: Άνοιξε η εφαρμογή για ένταξη στο πρόγραμμα στήριξης – Προϋποθέσεις και χρηματοδότηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις