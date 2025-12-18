Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Σε πανηγυρικό κλίμα παραδόθηκε την Πέμπτη στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες FDI (Belharra), η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος κατά την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, μίλησε για μία μεγάλη μέρα που σηματοδοτεί το πέρασμα του Πολεμικού Ναυτικού στη νέα εποχή.

Στην τελετή παράδοσης και ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και της ύψωσης της ελληνικής σημαίας, το παρών έδωσε και η γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, η οποία τόνισε ότι είναι σημαντική στιγμή και για τη Γαλλία και για την ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών. Όπως είπε η Βοτρίν γνωρίζουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις άλλες χώρες και αυτό προσφέρει αυτή η φρεγάτα.

Δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ισχυρές δυνατότητες

«Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας, μέσα από τη θάλασσα. Όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ως πραγματικότητα. Διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη και γι αυτό δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό στην Ελλάδα χωρίς ισχυρές δυνατότητες, χωρίς ικανότητα και δυνατότητα να βρίσκεται έγκαιρα και αξιόπιστα εκεί που διαμορφώνονται τα συμφέροντα του Ελληνισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας στο χαιρετισμό του.

Αναφερόμενος στο όνομα «ΚΙΜΩΝ» που επελέγη να δοθεί στη νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ο Δένδιας τόνισε ότι «δεν αποτελεί απλή αναφορά στο ιστορικό μας παρελθόν. Ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά, ακριβώς για να υποδηλώσει και την ισχύ της σημερινής Ελλάδας».

Ενισχύεται η δυνατότητα αποτροπής

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με την ένταξη των νέων φρεγατών στο Πολεμικό Ναυτικό «ενισχύεται πλέον η δυνατότητά αποτροπής, η δυνατότητα να υπερασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες με ένα τρόπο ακόμη πιο ισχυρό».

Αναφερόμενος στη στρατηγική σχέση με τη Γαλλία, την οποία υπέγραψε ο Δένδιας το 2021, ως ΥΠΕΞ, είπε ότι αποτέλεσε μία «στρατηγική επιλογή για την πατρίδα μας. Ενσωματώνει και την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο κρατών».

Το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ η Ελλάδα

Για να τονίσει ότι η ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ» αλλά και των άλλων τριών φρεγατών FDI στο Πολεμικό Ναυτικό «δημιουργεί το ισχυρότερο ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε και τις ευχαριστίες τους στη Naval για την αποδοχή τη ρητή αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και του γεγονότος ότι αυτή μετέχει από εδώ και στο εξής σε ποσοστό 25% στην κοινή προσπάθεια και ανοίγει τους ορίζοντες για μία «ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα στα δύο οικοσυστήματα».

Σύμφωνα με τον Δένδια η Ελλάδα ισχυροποιείται «όχι για να απειλεί. Ισχυροποιείται για να προστατεύει, ισχυροποιείται για να αποτρέπει. Ισχυροποιείται για να εγγυάται το διεθνές δίκαιο, για να εγγυάται μια διεθνή αντίληψη, η οποία προτάσσει το δίκαιο απέναντι στην ισχύ».

«Παραδίδω στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Θα ήθελα απλώς να πω ότι την ίδια σημασία με τις νέες σύγχρονες πλατφόρμες και τις νέες δυνατότητες πάντα για μας και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Και οφείλω να θυμίσω ότι μόλις την προηγούμενη βδομάδα ήταν επίσης μια στιγμή χαράς για μένα, όταν δεν παρέδωσα μια σύγχρονη πλατφόρμα, παρέδωσα όμως σε στρατιωτικές οικογένειες τα κλειδιά νέων σπιτιών. Γιατί η ευρεία στρατιωτική οικογένεια βασίζεται στις ισχυρές δυνατότητες αλλά και στο επίπεδο ζωής που πρέπει να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους που υπηρετούν αυτές τις ισχυρές πλατφόρμες και στις οικογένειές τους».

Ο Δένδιας έκανε ειδική αναφορά στον προκάτοχο του, πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία για την υπογραφή των συμφωνιών για τις φρεγάτες.

Κλείνοντας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που προετοίμασαν το Πολεμικό Ναυτικό για την ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ», καθώς και στο πλήρωμα της φρεγάτες

Κατάρας: Πλοία που ενσαρκώνουν την αιμή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου

Από την πλευρά του ο Αρχηγός του ΓΕΝ, αντιναύαρχος, Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας μίλησε για πλοία που ενσαρκώνουν την αιχμή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου και αντιπροσωπεύουν την αιχμή της επόμενης γενιάς ναυτικής ισχύος.

Όπως είπε ο Αρχηγός ΓΕΝ, οι φρεγάτες FDI, «θα ενισχύσουν αποφασιστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, διασφαλίζοντας την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλοντος θαλάσσιας ασφάλειας».

Υπογράμμισε ότι «είναι πολύ περισσότερο από απλά πολεμικά πλοία. Αποτελούν στρατηγικές μονάδες που θα μας επιτρέψουν να προβάλλουμε αξιόπιστη ναυτική ισχύ και να στηρίξουμε την εθνική κρατική διπλωματία σε συγχορδία με φίλους και συμμάχους».

Σύμφωνα με τον Κατάρα «οι σύγχρονες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, στη δική μας γειτονιά, που ταλανίζεται από ένα ευρύ φάσμα συμβατικών και υβριδικών ικών προκλήσεων, αναδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την αναγκαιότητα της εν λόγω προβολής ναυτικής ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει με ιδιαίτερη προσδοκία στην επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του σημαντικού προγράμματος των φρεγατών FDI, σημειώνοντας και την πρόσφατη θετική εξέλιξη για την πρόσκτηση και τέταρτης φρεγάτας».

Τόνισε δε ότι η απόκτηση των φρεγατών FDI συνιστά επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, «μιας στρατηγικής συνεργασίας που εδράζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και μιας ακλόνητης συμμαχίας που έχει σφυρηλατηθεί μέσα από κοινές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες στη Μεσόγειο και πέραν αυτής».

Με υψηλό φρόνημα και ακάθεκτη ορμή

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» ο Αρχηγός ΓΕΝ τους προέτρεψε να ξεκινήσουν τον πλου τους με «ακάθεκτη ορμή, αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα, ώστε σύντομα να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, άξιοι συνεχιστές μιας ένδοξης ναυτικής παράδοσης».

Ο Αρχηγός του Γαλλικού Ναυτικού, Ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, στο χαιρετισμό του χαρακτήρισε την Ελλάδα μεγάλη ναυτική δύναμη και σημείωσε ότι το να είσαι ναυτική δύναμη είναι να έχεις εταίρους. Τόνισε ότι τα Πολεμικά Ναυτικά Ελλάδας και Γαλλίας ζουν σε ένα σύνθετο περιβάλλον από τη Μεσόγειο ως τον Ινδικό όπου επιχειρούν μαζί, είτε στο κομμάτι του Αιγαίου, είτε στην Ερυθρά Θάλασσα όπου επιχειρούν μαζί.

Ο ανάδοχος της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης τόνισε τη σημασία του Πολεμικού Ναυτικού για την Ελλάδα ενός στόλου που εδώ και αιώνες δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του και έχει γράψει σελίδες ένδοξης ιστορίας. Για να προσθέσει ότι ο «ΚΙΜΩΝ» ανήκει σε όλους τους Έλληνες από το υστέρημα των οποίων αγοράστηκε και πληρώθηκε.

Τέλος ο πρόεδρος της Naval Group, Πιερ – Ερίκ Πομελέ έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία της Naval Group με την ελληνική αμυντική βιομηχανία και εξέφρασε την ελπίδα και για μελλοντικές συνεργασίες.

Παρουσίες στην παράδοση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ»

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο ε.τ. Αρχηγός ΓΕΝ, Ναύαρχος, Στέλιος Πετράκης, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΝ και του Στόλου, εκπρόσωποι της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γαλλίας, κκ Δημήτριου.

Η τελετή έκλεισε με την ονοματοδοσία του πλοίου και την επιβίβαση του πληρώματος σε αυτό.

Συνάντηση Δένδια – Βοτρίν

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την τελετή παράδοσης και ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» Δένδιας και Βοτρίν είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στην οποία υπογραμμίστηκε η σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Γαλλίας.

Συναντήθηκα σήμερα στη #Lorient με την Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας κα @CaVautrin, στο περιθώριο της τελετής ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην πρώτη ελληνική φρεγάτα τύπου #FDI Belharra «Κίμων». Υπογραμμίσαμε τη σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων… pic.twitter.com/1fCv51k5LB — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 18, 2025

Συμφωνήθηκε επίσης η έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, η σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας.