Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό
Διπλωματία 18 Δεκεμβρίου 2025 | 17:13

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των φρεγατών FDI, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», ο Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα αποκτά το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Σε πανηγυρικό κλίμα παραδόθηκε την Πέμπτη στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες FDI (Belharra), η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, ο οποίος κατά την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού, μίλησε για μία μεγάλη μέρα που σηματοδοτεί το πέρασμα του Πολεμικού Ναυτικού στη νέα εποχή.

Στην τελετή παράδοσης και ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και της ύψωσης της ελληνικής σημαίας, το παρών έδωσε και η γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν, η οποία τόνισε ότι είναι σημαντική στιγμή και για τη Γαλλία και για την ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών. Όπως είπε η Βοτρίν γνωρίζουμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις άλλες χώρες και αυτό προσφέρει αυτή η φρεγάτα.

Δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ισχυρές δυνατότητες

«Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με θαλάσσιες οδούς επικοινωνίας, μέσα από τη θάλασσα. Όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ως πραγματικότητα. Διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον πλανήτη και γι αυτό δεν νοείται Πολεμικό Ναυτικό στην Ελλάδα χωρίς ισχυρές δυνατότητες, χωρίς ικανότητα και δυνατότητα να βρίσκεται έγκαιρα και αξιόπιστα εκεί που διαμορφώνονται τα συμφέροντα του Ελληνισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δένδιας στο χαιρετισμό του.

Αναφερόμενος στο όνομα «ΚΙΜΩΝ» που επελέγη να δοθεί στη νέα φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού, ο Δένδιας τόνισε ότι «δεν αποτελεί απλή αναφορά στο ιστορικό μας παρελθόν. Ο Κίμων επιστρέφει στη Μεσόγειο δυόμισι χιλιάδες χρόνια μετά, ακριβώς για να υποδηλώσει και την ισχύ της σημερινής Ελλάδας».

Ενισχύεται η δυνατότητα αποτροπής

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με την ένταξη των νέων φρεγατών στο Πολεμικό Ναυτικό «ενισχύεται πλέον η δυνατότητά αποτροπής, η δυνατότητα να υπερασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η δυνατότητά μας να προβάλλουμε τις ευρωπαϊκές αξίες με ένα τρόπο ακόμη πιο ισχυρό».

Αναφερόμενος στη στρατηγική σχέση με τη Γαλλία, την οποία υπέγραψε ο Δένδιας το 2021, ως ΥΠΕΞ, είπε ότι αποτέλεσε μία «στρατηγική επιλογή για την πατρίδα μας. Ενσωματώνει και την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο κρατών».

Το ισχυρότερο Ναυτικό που είχε ποτέ η Ελλάδα

Για να τονίσει ότι η ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ» αλλά και των άλλων τριών φρεγατών FDI στο Πολεμικό Ναυτικό «δημιουργεί το ισχυρότερο ναυτικό που είχε ποτέ ο Ελληνισμός».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε και τις ευχαριστίες τους στη Naval για την αποδοχή τη ρητή αναφορά στην ελληνική αμυντική βιομηχανία και του γεγονότος ότι αυτή μετέχει από εδώ και στο εξής σε ποσοστό 25% στην κοινή προσπάθεια και ανοίγει τους ορίζοντες για μία «ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα στα δύο οικοσυστήματα».

Σύμφωνα με τον Δένδια η Ελλάδα ισχυροποιείται «όχι για να απειλεί. Ισχυροποιείται για να προστατεύει, ισχυροποιείται για να αποτρέπει. Ισχυροποιείται για να εγγυάται το διεθνές δίκαιο, για να εγγυάται μια διεθνή αντίληψη, η οποία προτάσσει το δίκαιο απέναντι στην ισχύ».

«Παραδίδω στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό μια πλατφόρμα εξαιρετικής ισχύος. Θα ήθελα απλώς να πω ότι την ίδια σημασία με τις νέες σύγχρονες πλατφόρμες και τις νέες δυνατότητες πάντα για μας και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Και οφείλω να θυμίσω ότι μόλις την προηγούμενη βδομάδα ήταν επίσης μια στιγμή χαράς για μένα, όταν δεν παρέδωσα μια σύγχρονη πλατφόρμα, παρέδωσα όμως σε στρατιωτικές οικογένειες τα κλειδιά νέων σπιτιών. Γιατί η ευρεία στρατιωτική οικογένεια βασίζεται στις ισχυρές δυνατότητες αλλά και στο επίπεδο ζωής που πρέπει να εξασφαλίσουμε στους ανθρώπους που υπηρετούν αυτές τις ισχυρές πλατφόρμες και στις οικογένειές τους».

Ο Δένδιας έκανε ειδική αναφορά στον προκάτοχο του, πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο, για τη συνεργασία για την υπογραφή των συμφωνιών για τις φρεγάτες.

Κλείνοντας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που προετοίμασαν το Πολεμικό Ναυτικό για την ένταξη του «ΚΙΜΩΝΑ», καθώς και στο πλήρωμα της φρεγάτες

Κατάρας: Πλοία που ενσαρκώνουν την αιμή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου

Από την πλευρά του ο Αρχηγός του ΓΕΝ, αντιναύαρχος, Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας μίλησε για πλοία που ενσαρκώνουν την αιχμή του σύγχρονου ναυτικού πολέμου και αντιπροσωπεύουν την αιχμή της επόμενης γενιάς ναυτικής ισχύος.

Όπως είπε ο Αρχηγός ΓΕΝ, οι φρεγάτες FDI, «θα ενισχύσουν αποφασιστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού, διασφαλίζοντας την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλοντος θαλάσσιας ασφάλειας».

Υπογράμμισε ότι «είναι πολύ περισσότερο από απλά πολεμικά πλοία. Αποτελούν στρατηγικές μονάδες που θα μας επιτρέψουν να προβάλλουμε αξιόπιστη ναυτική ισχύ και να στηρίξουμε την εθνική κρατική διπλωματία σε συγχορδία με φίλους και συμμάχους».

Σύμφωνα με τον Κατάρα «οι σύγχρονες εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, στη δική μας γειτονιά, που ταλανίζεται από ένα ευρύ φάσμα συμβατικών και υβριδικών ικών προκλήσεων, αναδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο την αναγκαιότητα της εν λόγω προβολής ναυτικής ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό προσβλέπει με ιδιαίτερη προσδοκία στην επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του σημαντικού προγράμματος των φρεγατών FDI, σημειώνοντας και την πρόσφατη θετική εξέλιξη για την πρόσκτηση και τέταρτης φρεγάτας».

Τόνισε δε ότι η απόκτηση των φρεγατών FDI συνιστά επισφράγιση της διαχρονικής φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας, «μιας στρατηγικής συνεργασίας που εδράζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό, καθώς και μιας ακλόνητης συμμαχίας που έχει σφυρηλατηθεί μέσα από κοινές προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες στη Μεσόγειο και πέραν αυτής».

Με υψηλό φρόνημα και ακάθεκτη ορμή

Απευθυνόμενος στο πλήρωμα της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» ο Αρχηγός ΓΕΝ τους προέτρεψε να ξεκινήσουν τον πλου τους με «ακάθεκτη ορμή, αποφασιστικότητα και υψηλό φρόνημα, ώστε σύντομα να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, άξιοι συνεχιστές μιας ένδοξης ναυτικής παράδοσης».

Ο Αρχηγός του Γαλλικού Ναυτικού, Ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, στο χαιρετισμό του χαρακτήρισε την Ελλάδα μεγάλη ναυτική δύναμη και σημείωσε ότι το να είσαι ναυτική δύναμη είναι να έχεις εταίρους. Τόνισε ότι τα Πολεμικά Ναυτικά Ελλάδας και Γαλλίας ζουν σε ένα σύνθετο περιβάλλον από τη Μεσόγειο ως τον Ινδικό όπου επιχειρούν μαζί, είτε στο κομμάτι του Αιγαίου, είτε στην Ερυθρά Θάλασσα όπου επιχειρούν μαζί.

Ο ανάδοχος της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», υποναύαρχος ε.τ. Παναγιώτης Λασκαρίδης τόνισε τη σημασία του Πολεμικού Ναυτικού για την Ελλάδα ενός στόλου που εδώ και αιώνες δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία του και έχει γράψει σελίδες ένδοξης ιστορίας. Για να προσθέσει ότι ο «ΚΙΜΩΝ» ανήκει σε όλους τους Έλληνες από το υστέρημα των οποίων αγοράστηκε και πληρώθηκε.

Τέλος ο πρόεδρος της Naval Group, Πιερ – Ερίκ Πομελέ έκανε ειδική αναφορά στη συνεργασία της Naval Group με την ελληνική αμυντική βιομηχανία και εξέφρασε την ελπίδα και για μελλοντικές συνεργασίες.

Παρουσίες στην παράδοση της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ»

Στην τελετή, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας Αθανάσιος Ντόκος, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ και διοικητής του Αγίου Όρος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο βουλευτής Διονύσης Χατζηδάκης, η πρέσβης της Γαλλίας στην Αθήνα Λοράνς Αουέρ, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο ε.τ. Αρχηγός ΓΕΝ, Ναύαρχος, Στέλιος Πετράκης, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΝ και του Στόλου, εκπρόσωποι της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο αγιασμός τελέστηκε χοροστατούντος του Μητροπολίτη Γαλλίας, κκ Δημήτριου.

Η τελετή έκλεισε με την ονοματοδοσία του πλοίου και την επιβίβαση του πληρώματος σε αυτό.

Συνάντηση Δένδια – Βοτρίν

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την τελετή παράδοσης και ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» Δένδιας και Βοτρίν είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στην οποία υπογραμμίστηκε η σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Γαλλίας.

Συμφωνήθηκε επίσης η έναρξη διαπραγματεύσεων για την κατά το δυνατόν ταχύτερη ανανέωση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, η σύσταση μόνιμων ομάδων εργασίας για τη συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, με έμφαση στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και στην ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας.

World
Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Eπιτόκια: 4 συμπεράσματα από τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών της Ευρώπης για το 2025

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Λιβύη: Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της Βουλής – Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ
Ακίλα Σάλεχ 15.12.25

Άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο λέει ο πρόεδρος της λιβυκής Βουλής - Επαφές με Ελλάδα, Αίγυπτο, Τουρκία για ΑΟΖ

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο, καθώς υπεγράφη από μια κυβέρνηση που δεν είχε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από τη νομοθετική εξουσία, τόνισε Αγκίλα Σάλεχ.

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;
Διπλωματία 09.12.25

Πόσο Τραμπ μπορεί να αντέξει η Ευρώπη;

Στο νέο δόγμα Τραμπ για τις ΗΠΑ επιβεβαιώνεται η επιλογή του οικονομικού ιμπεριαλισμού ως η αιχμή του δόρατος της επιρροής της Ουάσιγκτον στον πλανήτη.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Διπλωματία 08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ
Διπλωματία 06.12.25

Το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο τραπέζι Γεραπετρίτη – Σάλεχ

Οι ισχυροί δεσμοί των δύο πλευρών επαναβεβαιώθηκαν στη συνάντηση Γεραπετρίτη - Σάλεχ ενώ δηλώθηκε η απροθυμία της λιβυκής πλευράς να προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες όπως η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας
Στον ΣΕΒΕ 05.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η Β. Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για τη δύναμη και το βάθος της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας

Αυτή η περιοχή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, που καθοδηγείται από την καινοτομία, την εξερεύνηση και την εφευρετικότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία
Ενέργεια 05.12.25

Παπασταύρου: Τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον η υπουργική συνεδρίαση του 3+1 – «Η επιθετικότητα δεν οδηγεί σε επιρροή», διαμηνύει στην Τουρκία

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι το 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ) αποτελεί τη βάση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής με χώρες που «σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αποφεύγουν την αντιπαράθεση»

Σύνταξη
Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο
Θεσσαλονίκη 05.12.25

Στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Άγιο Δημήτριο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Συνάντηση με τον μητροπολίτη Φιλόθεο

Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έτυχε θερμής υποδοχής από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Καθολική δυσαρέσκεια 18.12.25

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες
Ελλάδα 18.12.25

Στη φυλακή ο Έλληνας «Εσκομπάρ» και άλλοι 3 συλληφθέντες για το πλοίο με την κοκαΐνη – Αρνούνται τις κατηγορίες

Από τους πέντε συλληφθέντες ένας αφέθηκε ελεύθερος - Ο 61χρονος φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης ισχυρίστηκε ότι το πλοίο με την κοκαΐνη δεν είναι πλέον δικό του από τον περασμένο Αύγουστο

Σύνταξη
Κλειώ Ζωλοσταθιάδη: Το εννιάχρονο ταλέντο που έγραψε ιστορία στο βόλεϊ
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η 9χρονη Κλειώ που έγραψε ιστορία στο γυναικείο βόλεϊ

Σπάνια στιγμή, όχι μόνο για το βόλεϊ, αλλά γενικότερα για τον αθλητισμό, καθώς η μόλις 9 ετών Κλειώ Ζωλοσταθιάδη, έγινε η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια που αγωνίστηκε ποτέ σε εθνικό πρωτάθλημα γυναικών.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου
Δίκη υποκλοπών 18.12.25

«Σύστημα ελέγχου υπουργών και της κυβερνητικής μηχανής το Predator», κατέθεσε ο Τέλλογλου

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου επισήμανε ότι υλικό από τις υποκλοπές κατέληγε στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο και αστυνομικοί της ΕΥΠ «έκαναν τους ταχύδρομους» - «Δεν θα έκανε καλά τη δουλειά του ο Δημητριάδης αν δεν ήταν εν γνώσει του», είπε

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη
Προφίλ 18.12.25

Στέφανος Παπαδόπουλος: Ποιος είναι ο νεαρός τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται ότι, ο 22χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος κατέθεσε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου, μήνυση εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη κατηγορώντας τον για ανήθικες προτάσεις.

Σύνταξη
Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)
Άλλα Αθλήματα 18.12.25

Η ομάδα των επιτυχιών ξανάσμιξε: Η προετοιμασία της Σάκκαρη στο Ντουμπάι και οι στόχοι για τη νέα σεζόν (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη δουλεύει ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τους Τόμι Χιλ, Γιώργο Παναγιωτόπουλο και Γιάννη Στεργίου – Την ομάδα με την οποία έφτασε στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις
Ελλάδα 18.12.25

Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια και πέντε οίκοι ανοχής – Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα μαστροπείας γυναικών με 17 συλλήψεις

Το κύκλωμα διαχειριζόταν πέντε οίκους ανοχής ενώ ένα από τα αρχηγικά μέλη είχε κατάστημα με «φρουτάκια» στο οποίο είχαν πρόσβαση μόνο επιλεγμένοι πελάτες

Σύνταξη
«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»
Ποδόσφαιρο 18.12.25

«Ισχυρή η στήριξη της Λίβερπουλ στον Σλοτ και στην υπόθεση Σαλάχ»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε φως στο τούνελ της διαμάχης του προπονητή της Λίβερπουλ Αρνε Σλοτ με τον σταρ της ομάδας Μοχάμεντ Σαλάχ, τονίζοντας ότι τον εμπιστεύονται

Βάιος Μπαλάφας
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται
Ελλάδα 18.12.25

Κρήτη: Σε αυτή την αποθήκη έβλεπε ο 54χρονος ψευτοερευνητής το δήθεν στίγμα του γιατρού που αγνοείται

Ο 54χρονος ψευτοερευνητής οδήγησε τις Αρχές σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, ένα εγκαταλελειμένο βυρσοδεψείο καθυστερώντας και αποπροσανατολίζοντας τις έρευνες

Σύνταξη
«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της
Η μεγάλη επιστροφή 18.12.25

«Στο Παρά Πέντε»: Γιατί η σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη γράφει τηλεοπτική ιστορία 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα της

Η θρυλική παρέα του Παρά Πέντε, που αγαπήθηκε όσο λίγες στην ελληνική τηλεόραση, δίνει ραντεβού για ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο πάρτι. Οι νέες σκηνές, οι άγνωστες ιστορίες και η συγκίνηση των πρωταγωνιστών.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης
Ελλάδα 18.12.25

Η εμπλοκή του απατεώνα «ερευνητή» σε υπόθεση θρίλερ – Τι έλεγε σε συγγενείς αγνοούμενης

Ο ψευτο-ερευνητής το είχε κάνει όπως φαίνεται σύστημα τα τελευταία χρόνια και οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν είχε ανάμειξη και σε άλλες υποθέσεις και αν μέσα από αυτές είχε κερδίσει χρήματα.

Σύνταξη
Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Ισπανός μέσος τέθηκε στη διάθεση του προπονητής του για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Σύνταξη
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή
Ελλάδα 18.12.25

«Την χτύπησαν στο πρόσωπο» – Τι λέει η μητέρα της 13χρονης μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση στην Αγ. Παρασκευή

Για την υπόθεση συνελήφθη η μια φερόμενη δράστιδα, η οποία κατά πληροφορίες, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα αντίστοιχο περιστατικό.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

