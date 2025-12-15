newspaper
«Παράσιτα» στις γραμμές Μεγάρου Μαξίμου – ΥΠΕΘΑ – Το «καψώνι» στον Δένδια
Παρασκήνιο 15 Δεκεμβρίου 2025

«Παράσιτα» στις γραμμές Μεγάρου Μαξίμου – ΥΠΕΘΑ – Το «καψώνι» στον Δένδια

Τα «καρφιά» Δένδια στο Μαξίμου και οι πιέσεις για να έρθει τελικά το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις στη Βουλή για ψήφιση, μετά τις γιορτές.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Ήταν 9 Δεκεμβρίου όταν ο Νίκος Δένδιας αποφάσισε να «καρφώσει» δημόσια το Μέγαρο Μαξίμου για την καθυστέρηση της ψήφισης του πολυνομοσχέδιου για τις Ένοπλες Δυνάμεις που περιέχει μεταξύ άλλων τις αυξήσεις των στρατιωτικών.

Ένα «καρφί» που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επέλεξε πολύ προσεκτικά να το εξαπολύσει τη μέρα της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Στρατόπεδο Παπάγου, παρουσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.

«Να μου επιτρέψετε, να εκφράσω και για κάτι τη λύπη μου, αλλά θέλω να σας το πω. Το γεγονός ότι η Βουλή των Ελλήνων με το πρόγραμμα που έχει δεν μας επέτρεψε να ψηφίσουμε ήδη πριν από τα Χριστούγεννα, όπως πολύ θα ήθελα, το νομοσχέδιο που περιέχει τις αυξήσεις, για τις οποίες παλέψαμε όλοι για πολύ καιρό» είπε χαρακτηριστικά ο Δένδιας.

Το ιστορικό του νομοσχεδίου

Όπως υπενθύμιζαν κύκλοι γύρω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το εν λόγω νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, λαμβάνοντας μάλιστα θετικά σχόλια από τον Πρωθυπουργό.

Στις 20 Οκτωβρίου στάλθηκε στη Βουλή για διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία.  Από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με το νομοσχέδιο να συναντά αντιδράσεις, τόσο από τους Υπαξιωματικούς και να δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου ωστόσο το υπουργείο παρέμενε χωρίς ενημέρωση για το αν θα τηρηθεί ο προγραμματισμός για να συζητηθεί στις Επιτροπές της Βουλής στις 17 και 19 Δεκεμβρίου και να έρθει προς ψήφιση αμέσως μετά τα Θεοφάνεια.

Καψώνι στο Δένδια;

Με αρκετούς να βλέπουν ένα ακόμη «καψώνι» στο Δένδια, για να χρησιμοποιήσουμε και στρατιωτικούς όρους. Ένα «καψώνι που για όσους το συζητούσαν είχε την «υπογραφή» Μυλωνάκη – Κουτνατζή.

Τελικά τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου μπήκε τέλος στην αναμονή και επιβεβαιώθηκε ότι το νομοσχέδιο θα τεθεί προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής στις 17 και 19 Δεκεμβρίου και θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση αμέσως μετά τα Θεοφάνεια. Με τα σχόλια να αναφέρουν ότι «ξεκλείδωσε» λόγω των πιέσεων που ασκήθηκαν, μέσω και δημοσιευμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δένδιας στις 9 Δεκεμβρίου, όταν αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την δυσαρέσκεια του, διαβεβαίωνε ότι το νομοσχέδιο και οι αυξήσεις «θα ψηφιστούν στις 8 Ιανουαρίου και έχω παρακαλέσει ήδη τις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου να αποστείλουν στην καθεμιά και στον καθένα από εσάς, έγγραφο που θα περιέχει τη μισθοδοσία σας από τον Γενάρη του καινούργιου χρόνου, καθώς και το ποσό των αναδρομικών που δικαιούστε, γιατί θυμίζω ότι οι αυξήσεις είναι αναδρομικές από την 1η Οκτωβρίου 2025».

Προσθέτοντας με νόημα τη λύπη του γιατί « αυτά τα χρήματα δεν θα είναι διαθέσιμα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θα είναι όμως μια πολύ καλή αρχή για τον καινούργιο χρόνο».

Με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να θέλει επί της ουσίας να δεσμεύσει το Μαξίμου και να έχει δείξει ήδη τους υπεύθυνους, εάν υπήρχε περαιτέρω καθυστέρηση τελικά.

«Παράσιτα» στις γραμμές

Ακόμα και αν ο προγραμματισμός τελικά τηρήθηκε, το κλίμα ανάμεσα σε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και Μέγαρο Μαξίμου δεν δείχνει να ακολουθεί το εορταστικό κλίμα των ημερών, αλλά να έχει πέσει υπό το μηδέν… Αφού ακόμα και τα προγραμματισμένα βήματα, που φαίνεται να έχουν και την έγκριση Μητσοτάκη, γίνονται τελικά δύσκολα, τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, αφού οι γραμμές ανάμεσα σε Παπάγου και Ηρώδου Αττικού κάνουν πολλά παράσιτα… Για όσους θυμούνται τις πρόσφατες κόντρες με αφορμή τον Άγνωστο Στρατιώτη, τον Πάνο Ρούτσι και όχι μόνο, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «έκπληξη».

