Ο Δένδιας υπόσχεται περαιτέρω αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ ο Μητσοτάκης προσπαθεί να τον «εξαφανίσει»

Ιδιαίτερη αναφορά στις αυξήσεις που θα δοθούν στους στρατιωτικούς έκανε ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνέντευξη του στο OT Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι όπως έχει ήδη ανακοινώσει από το καλοκαίρι ο ίδιος «από 1ης Οκτωβρίου θα υπάρξουν αυξήσεις από 13 έως και 25%».

Και επέλεξε να υπογραμμίσει ότι οι αυξήσεις αυτές «δεν είναι από επιπλέον λεφτά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είναι από εξοικονομήσεις μέσα στον δικό μας προϋπολογισμό. Από χρήματα που υπήρχαν ήδη. Δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος».

Χρήματα που όπως έχει πει και στο παρελθόν εξασφαλίζονται από το κλείσιμο των στρατοπέδων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «αλλεργία» Δένδια

Με τον Δένδια να είναι γνωστός για την «αλλεργία» του στην απαίτηση επιπλέον κονδυλίων από τον προϋπολογισμό, αφού έχει κάνει μότο την ανάγκη να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος. Στις σημερινές συνθήκες μάλιστα που οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη φορολογία αλλά και για τα επιδόματα χαρακτηρίστηκαν από την αντιπολίτευση ως «ασπιρίνη στον καρκίνο».

Θέλοντας μάλιστα να δώσει έμφαση στην διαφοροποίηση των παροχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τα άλλα υπουργεία, ο Δένδιας επέλεξε να είναι ιδιαίτερα αιχμηρός λέγοντας πως «το δικό μας μοντέλο δεν είναι το συνηθισμένο μοντέλο, πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κλαιγόμαστε, πιέζουμε και θα δούμε τι θα πάρουμε. Είναι ένα μοντέλο στο οποίο δημιουργούμε το αγαθό της Ασφάλειας του Έλληνα πολίτη αλλά αμείβουμε καλύτερα τα στελέχη μας από δικές μας εσωτερικές εξοικονομήσεις».

Έρχονται και νέες αυξήσεις

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν παρέλειψε να προαναγγείλει μέσω του ΟΤ FORUM και περαιτέρω αυξήσεις λέγοντας πως «είναι σαφές ότι με τις περαιτέρω εξοικονομήσεις που μπορούμε να κάνουμε πιθανώς να προχωρήσουμε σε περίπου ένα-ενάμιση χρόνο σε ένα νέο κύκλο αυξήσεων μισθών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από χρήματα που ήδη διατίθενται».

«Χώρια ό,τι μπορεί να δοθεί στο Υπουργείο από την γενική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντικό για τον Δένδια είναι η προσπάθεια για «καλύτερες συνθήκες ζωής» στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην οποία εντάσσεται και το στεγαστικό πρόγραμμα που όπως είπε στο ΟΤ FORUM «μετά το 2030 δίνει σπίτι σε κάθε στέλεχος που μετατίθεται».

Κάτι που σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας «είναι αύξηση μισθού της τάξης του 30-40%. Ξέρουμε όλοι πόσο είναι τα νοίκια στην Ελλάδα σήμερα. Μην πω στα νησιά, που είναι αδύνατον να βρεις σπίτι».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη που «εξαφάνισαν» το Δένδια

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως στο Πεντάγωνο δεν πέρασε απαρατήρητο το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παραλήψει την οποιαδήποτε αναφορά στον Δένδια κατά την ομιλία του στο Βελίδειο, όταν μίλησε για τις εν λόγω αυξήσεις, επέλεξε να αναφερθεί στους αρχηγούς του ΓΕΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας ότι «οι αυξήσεις στους ενστόλους θα είναι σημαντικές και θα ξεκινήσουν, μάλιστα, από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου».

Ενώ αντίθετα μιλώντας για τις αυξήσεις των μισθών των διπλωματών ο Μητσοτάκης έκανε προσωπική αναφορά στο Γεραπετρίτη λέγοντας «κ. Υπουργέ των Εξωτερικών, σημαντική αναβάθμιση θα έχουν επιτέλους και οι απολαβές των διπλωματών μας».

Με τον ενδοκυβερνητικό πόλεμο να παίρνει σάρκα και οστά και από το βήμα δημόσιων δηλώσεων του πρωθυπουργού, που επιλέγει να δείχνει την προτίμηση του.

Και αρκετούς να αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό να επιλέγει ανοιχτά να υποδαυλίσει τη φημολογούμενη κόντρα ανάμεσα σε Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.