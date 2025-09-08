newspaper
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Δένδιας υπόσχεται περαιτέρω αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ ο Μητσοτάκης προσπαθεί να τον «εξαφανίσει»
Πολιτική Γραμματεία 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:01

Ο Δένδιας υπόσχεται περαιτέρω αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις ενώ ο Μητσοτάκης προσπαθεί να τον «εξαφανίσει»

Αναφερόμενος στις αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις στο OT FORUM ο Δένδιας ξεκαθαρίζει ότι δεν επιβαρύνουν τους φορολογούμενους.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Spotlight

Ιδιαίτερη αναφορά στις αυξήσεις που θα δοθούν στους στρατιωτικούς έκανε ο Νίκος Δένδιας κατά τη συνέντευξη του στο OT Forum στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι όπως έχει ήδη ανακοινώσει από το καλοκαίρι ο ίδιος «από 1ης Οκτωβρίου θα υπάρξουν αυξήσεις από 13 έως και 25%».

Και επέλεξε να υπογραμμίσει ότι οι αυξήσεις αυτές «δεν είναι από επιπλέον λεφτά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Είναι από εξοικονομήσεις μέσα στον δικό μας προϋπολογισμό. Από χρήματα που υπήρχαν ήδη. Δεν επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος».

Χρήματα που όπως έχει πει και στο παρελθόν εξασφαλίζονται από το κλείσιμο των στρατοπέδων και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «αλλεργία» Δένδια

Με τον Δένδια να είναι γνωστός για την «αλλεργία» του στην απαίτηση επιπλέον κονδυλίων από τον προϋπολογισμό, αφού έχει κάνει μότο την ανάγκη να μην επιβαρύνεται ο Έλληνας φορολογούμενος. Στις σημερινές συνθήκες μάλιστα που οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη φορολογία αλλά και για τα επιδόματα χαρακτηρίστηκαν από την αντιπολίτευση ως «ασπιρίνη στον καρκίνο».

Θέλοντας μάλιστα να δώσει έμφαση στην διαφοροποίηση των παροχών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τα άλλα υπουργεία, ο Δένδιας επέλεξε να είναι ιδιαίτερα αιχμηρός λέγοντας πως «το δικό μας μοντέλο δεν είναι το συνηθισμένο μοντέλο, πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κλαιγόμαστε, πιέζουμε και θα δούμε τι θα πάρουμε. Είναι ένα μοντέλο στο οποίο δημιουργούμε το αγαθό της Ασφάλειας του Έλληνα πολίτη αλλά αμείβουμε καλύτερα τα στελέχη μας από δικές μας εσωτερικές εξοικονομήσεις».

Έρχονται και νέες αυξήσεις

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν παρέλειψε να προαναγγείλει μέσω του ΟΤ FORUM και περαιτέρω αυξήσεις λέγοντας πως «είναι σαφές ότι με τις περαιτέρω εξοικονομήσεις που μπορούμε να κάνουμε πιθανώς να προχωρήσουμε σε περίπου ένα-ενάμιση χρόνο σε ένα νέο κύκλο αυξήσεων μισθών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων από χρήματα που ήδη διατίθενται».

«Χώρια ό,τι μπορεί να δοθεί στο Υπουργείο από την γενική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντικό για τον Δένδια είναι η προσπάθεια για «καλύτερες συνθήκες ζωής» στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στην οποία εντάσσεται και το στεγαστικό πρόγραμμα που όπως είπε στο ΟΤ FORUM «μετά το 2030 δίνει σπίτι σε κάθε στέλεχος που μετατίθεται».

Κάτι που σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας «είναι αύξηση μισθού της τάξης του 30-40%. Ξέρουμε όλοι πόσο είναι τα νοίκια στην Ελλάδα σήμερα. Μην πω στα νησιά, που είναι αδύνατον να βρεις σπίτι».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη που «εξαφάνισαν» το Δένδια

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως στο Πεντάγωνο δεν πέρασε απαρατήρητο το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να παραλήψει την οποιαδήποτε αναφορά στον Δένδια κατά την ομιλία του στο Βελίδειο, όταν μίλησε για τις εν λόγω αυξήσεις, επέλεξε να αναφερθεί στους αρχηγούς του ΓΕΕΘΑ και των Ενόπλων Δυνάμεων, λέγοντας ότι «οι αυξήσεις στους ενστόλους θα είναι σημαντικές και θα ξεκινήσουν, μάλιστα, από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου».

Ενώ αντίθετα μιλώντας για τις αυξήσεις των μισθών των διπλωματών ο Μητσοτάκης έκανε προσωπική αναφορά στο Γεραπετρίτη λέγοντας «κ. Υπουργέ των Εξωτερικών, σημαντική αναβάθμιση θα έχουν επιτέλους και οι απολαβές των διπλωματών μας».

Με τον ενδοκυβερνητικό πόλεμο να παίρνει σάρκα και οστά και από το βήμα δημόσιων δηλώσεων του πρωθυπουργού, που επιλέγει να δείχνει την προτίμηση του.

Και αρκετούς να αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα της κυβέρνησης, με τον πρωθυπουργό να επιλέγει ανοιχτά να υποδαυλίσει τη φημολογούμενη κόντρα ανάμεσα σε Υπουργείο Εξωτερικών και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Σαράντη: Οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας νιώθουμε σαν ακτιβιστές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

Γιατί οι άνδρες κυνηγάνε ένα συγκεκριμένο «είδος» γυναικών

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 4η μέρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»
ΔΕΘ 08.09.25

Μάντζος: Το πακέτο Μητσοτάκη δεν συνιστά «φορολογική μεταρρύθμιση» – Το ΠΑΣΟΚ δεν βλέπει τη ΔΕΘ ως «μεγάλο παζάρι»

«Διατυπώνουμε το δικό μας εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα απέναντι στη φιλοσοφία πελατειακής λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη», λέει ο Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Μυλωνάκης: Δεν απαντά… ξανά για την ομολογία Μπουκώρου ότι το Μαξίμου ενημέρωνε «γαλάζιους» βουλευτές για ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρμόδιος να απαντήσει δηλώνει ο Γιώργος Μυλωνάκης για την ομολογία Μπουκώρου και τον ρόλο του Μαξίμου αναφορικά με τις παρακολουθήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεν απαντά στην Ερώτηση Κωνσταντοπούλου, την κατηγορεί ότι «κατασκευάζει κατηγορητήρια με μικροπολιτική σκοπιμότητα»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
Αναπάντητο ερώτημα 08.09.25

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραθέτει δήλωση της Κομισιόν: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ

Ο πρωθυπουργός δήλωσε άγνοια στη ΔΕΘ για τη μη ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που αφορά τον ΦΠΑ, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει καλά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ

Σύνταξη
Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση
Πολιτική 08.09.25

Β. Κόκκαλης για Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση προσφέρει «ψίχουλα» και προσπαθεί να τα παρουσιάσει σαν μεταρρύθμιση

«Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, νόμισε ότι μπορεί να ξεγελάσει ξανά τους ανθρώπους της υπαίθρου με φθηνές υποσχέσεις» τόνισε ο ο βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης

Σύνταξη
Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Η αύρα του Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ – Tο δίπολο επέστρεψε

Σε αρκετές απαντήσεις του ο πρωθυπουργός έδειξε ότι είχε στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα, με αντίδοτο στην τοξικότητα του Μεγάρου Μαξίμου ο πρώην πρωθυπουργός

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως
in Confidential 08.09.25

Και ο λαός αναρωτιέται τι τον ενοχλεί περισσότερο που ‘ναι φτωχός ή ο κυνισμός, ενώ ο Μητσοτάκης φοβάται μήπως βλέπουν στον Τσίπρα φως

Ποιος αισθάνεται ότι θέλει να δουλεύει 13 ώρες και μάλιστα στον ίδιο εργοδότη για να μην χάνει ώρα στο δρόμο; Κυριάκο γιατί δεν βλέπω κανέναν να συμφωνεί; Μήπως κατάλαβαν ότι τους δουλεύεις ψιλό γαζί; Αυτό θα φανεί των εκλογών την Κυριακή και τρέμεις μην είναι και ο Αλέξης επιλογή

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
89η ΔΕΘ: Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας
Πυρά από την αντιπολίτευση 07.09.25

Ο πολιτικός χρόνος που «αγόρασε» ο Κυρ. Μητσοτάκης και η «πολιτική κουζίνα» της επόμενης ημέρας

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε από τη ΔΕΘ να αλλάξει το κλίμα για την κυβέρνηση και υπερασπίστηκε στο έπακρο τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά δέχθηκε σφοδρά πυρά από την αντιπολίτευση για «το πιο βαθύ και σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής» που έχει απλωθεί στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ταύρος σκότωσε θεατή σε φεστιβάλ στην Ισπανία – Σκληρές εικόνες [βίντεο]
Τον κυνήγησε 08.09.25

Σοκ σε φεστιβάλ στην Ισπανία: Ταύρος σκότωσε θεατή - Σκληρές εικόνες

Ταύρος επιτέθηκε σε 57χρονο σε ισπανικό φεστιβάλ και τον σκότωσε - Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει να σωθεί από το μαινόμενο ζώο σκαρφαλώνοντας σε κάγκελα, αλλά δεν καταφέρνει να αποφύγει το μοιραίο

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά
Ποδόσφαιρο 08.09.25

ΠΑΟΚ: Θετικά νέα για τον Μαντί Καμαρά

Ο Μαντί Καμαρά κατάφερε να βγάλει μέρος της προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Δευτέρα (8/9), την ώρα που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισε την θεραπεία του.

Σύνταξη
Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της
MeToo 08.09.25

Η απάντηση της Άγιο Εντεμπίρι σε δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις μόνο στους λευκούς συμπρωταγωνιστές της

Το περιστατικό συνέβη όταν η Άγιο Εντεμπίρι συμμετείχε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της, Τζούλια Ρόμπερτς και Άντριου Γκάρφιλντ, σε μια συζήτηση με αφορμή τη νέα ταινία «After the Hunt».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα
Μεσολάβηση 08.09.25

Το Κατάρ πιέζει τη Χαμάς να αποδεχθεί τη νέα αμερικανική πρόταση για εκεχειρία στη Γάζα

Το Ισραήλ κάλεσε τη Χαμάς να παραδοθεί, καθώς ο στρατός του πραγματοποιεί βομβαρδισμούς στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου αναζητούν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη
«Deal Μητσοτάκη» 08.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απόλυτη διαπλοκή στα ιδιωτικά ΑΕΙ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο το City College ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, πρώην προέδρου της ΕΡΤ και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Eurobasket 2025: Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς, τους βάζουν δίπλα σε Γκάλη – Πέτροβιτς
Eurobasket 2025 08.09.25

Οι εντυπωσιακοί αριθμοί των Γιάννη και Ντόντσιτς τους βάζουν «δίπλα» σε Γκάλη, Πέτροβιτς (vids)

Τα ασύλληπτα νούμερα που γράφουν στην στατιστική τους Γιάννης Αντετοκούνμπο Λούκα Ντόντσιτς στο Eurobasket 2025 τους βάζουν στην ίδια λίστα με «ιερά τέρατα» του μπάσκετ, όπως οι Γκάλης και Πέτροβιτς.

Σύνταξη
Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
ΟΗΕ 08.09.25

Γκουτέρες: Οι επιθέσεις κατά αμάχων στην Ουκρανία παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο

Ο Αντόνιο Γκουτέρες επανέλαβε την έκκλησή του για «πλήρη, άμεση και χωρίς όρους κατάπαυση του πυρός» ως πρώτο βήμα για μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη ειρήνη»

Σύνταξη
LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο

LIVE: Κροατία – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Κροατία – Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία

LIVE: Λευκορωσία – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λευκορωσία – Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισραήλ – Ιταλία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία

LIVE: Ισραήλ – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισραήλ – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα
«Όμορφες περιπέτειες» 08.09.25

Η διεθνούς φήμης πιανίστρια Karin Nagano παντρεύτηκε τον γιο του Πύρρου Δήμα, Βίκτωρα

Νωρίτερα φέτος, η μητέρα της Karin Nagano, Mari Kodama, δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του ζευγαριού στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανακοινώνοντας τον αρραβώνα της κόρης της με τον Βίκτωρα Δήμα.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο
Εργασιακό «τερατούργημα» 08.09.25

Κουτσούμπας: Οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές – Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το 13ωρο

«Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που συμμετείχε στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το 13ωρο

Σύνταξη
Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;
Βαθύ ρήγμα 08.09.25

Γαλλία: Η κυβέρνηση Μπαϊρού κατέρρευσε – θα δώσουν οι Σοσιαλιστές «σωσίβιο» στον Μακρόν;

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα φτιαχτεί κυβέρνηση με συμμετοχή των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
LIVE: Ελλάδα – Δανία
Ποδόσφαιρο 08.09.25

LIVE: Ελλάδα – Δανία

LIVE: Ελλάδα – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ελλάδα – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από ALPHA.

Σύνταξη
Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της Παλαιστίνης: «Φοβόμαστε να δούμε το κινητό μήπως πέθανε φίλος ή συγγενής»

Συγκλονιστικά λόγια από τον προπονητή της εθνικής Παλαιστίνης, Ιχάμπ Αμπού Τζαχάρ, ο οποίος μίλησε για τον χειρότερο φόβο πίσω στην πατρίδα του όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο