Σημαντική είδηση:
06.09.2025 | 14:19
Κλειστός ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ λόγω της διαδήλωσης για τα Τέμπη
Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής 'Άμυνας
Πολιτική Γραμματεία 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:46

Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής» τόνισε ο Νίκος Δένδιας

Στην μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή την οποία υπηρετεί η «Ατζέντα 2030» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου Εθνικής ‘’Αμυνας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής και με μια νέα δομή αλλά και με ένα πλέγμα πολιτικών στήριξης των στελεχών των ΕΔ και αναβάθμισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, με σύγχρονη επένδυση στην καινοτομία και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με ένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, σαφές εξοπλιστικό πρόγραμμα είκοσι σχεδόν ετών, μια νέα προσέγγιση, μια νέα φιλοσοφία», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Εγκαινίασε το περίπτερο του υπ. Εθνικής Άμυνας

‘Όπως εν συνεχεία επισήμανε ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας εγκαινιάζοντας το φετινό περίπτερο του υπουργείου Εθνικής ‘’Αμυνας που έχει ως κεντρικό σύνθημα «Μετάβαση στη Νέα Εποχή», στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια έκθεση που έχει κυρίως οικονομικό αντικείμενο, στόχος της παρουσίας του ΥΠΕΘΑ είναι να εξηγηθεί πως η μετάβαση αυτή έχει ένα σαφές οικονομικό αποτύπωμα.

«Πρώτος βασικός κανόνας, η αυστηρή τήρηση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, του δημοσιονομικού πλαισίου. Θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε και πως ένα από τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία το 2010 είναι το τεράστιο δημόσιο χρέος. Ο μεσοπρόθεσμος λοιπόν προγραμματισμός των αμυντικών εξοπλισμών κατοχυρώνει την απόκτηση των απαραίτητων μέσων των ΕΔ μέσα στον προβλεπόμενο δημοσιονομικό χώρο.

Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές του αγοράζουμε ότι βρούμε, όσο και αν κοστίζει, όπως το βρούμε, όταν το βρούμε… Αυτές οι πρακτικές που τις ξέρουμε καλά, ζημίωσαν την πατρίδα μας και οικονομικά και ηθικά. Διασφαλίζουμε λοιπόν ότι τα 30 δις από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, θα καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, αλλά τηρώντας απαρέγκλιτα το δημοσιονομικό πλαίσιο: η χώρα δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον της, μια χώρα που δεν είναι οικονομικά ισχυρή, δεν μπορεί να είναι και αμυντικά ισχυρή και αυτός -το έχω ξεκαθαρίσει, τελευταία φορά προχθές στη βουλή- είναι ο λόγος που δεν ανακοίνωσα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα «SAFE» πριν το Υπουργείο Οικονομικών τον απαραίτητο επιπλέον δημοσιονομικό χώρο», ανέφερε ο ΥΕΘΑ.

Ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας αναφέρθηκε και σε αυτό που αποκάλεσε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που, όπως σχολίασε «μαζί με το πρώτο μας οδήγησε στη χρεωκοπία», το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τις πολύ περισσότερες εισαγωγές έναντι των εισαγωγών, όπως σχολίασε.

«Σε αυτό το επίπεδο η ατζέντα 2030 δίνει ένα σαφές αναπτυξιακό και εξαγωγικό αποτύπωμα. Καθιστούμε τις ΕΔ μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα οργανωμένο σύστημα ανάπτυξης αμυντικής καινοτομίας. Ήδη το ΕΛΚΑΚ (σ.σ Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) που έχει περάσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του υλοποιεί έντεκα και έχει προκηρύξει άλλα δέκα προγράμματα προγράμματα αιχμής. Κορωνίδα της επιτυχίας μας μέχρι τώρα είναι το ελληνικό anti-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», ένα σύστημα anti-drone που σχεδιάστηκε από Έλληνες, δοκιμάστηκε στην πράξη σε συνθήκες πραγματικού πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέρριψε δύο drone και θα υπάρχει από εκεί και πέρα σε όλες τις τις μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Είμαστε περήφανοι για τον «ΚΕΝΤΑΥΡΟ» που μας κοστίζει λιγότερο από 50% από ένα σύστημα που θα αγοράζαμε από το εξωτερικό χωρίς ελληνική συμμετοχής», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας.

«Η χώρα πρέπει και μπορεί να παράξει επιπλέον πλούτο»

Η κ. Δένδιας σημείωσε επιπλέον πως ερχόμενος στην Θεσσαλονίκη, αισθάνεται, όπως εξήγησε, την ανάγκη να μιλήσει για την εξωστρέφεια, για την βιομηχανία και την καινοτομία καθώς η χώρα «πρέπει και μπορεί να παράξει επιπλέον πλούτο», όπως ανέφερε.

«Πρέπει να φτάσει το ΑΕΠ μας σε επίπεδο που η χώρα να είναι οικονομικά εύρωστη και η «Ατζέντα 2030» έχει και αυτή τη στόχευση όπως και την στόχευση της εξοικονόμευσης», προσέθεσε ο ΥΕΘΑ που τόνισε πως όλες οι αυξήσεις μισθών των ΕΔ που θα ισχύσουν την 1η Οκτωβρίου του 2025 αλλά και οι αυξήσεις στους στρατιώτες που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, όπως και το μέγιστο κομμάτι του οικιστικού προγράμματος των ΕΔ -του «μεγαλύτερου που έγινε ποτέ στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο ΥΕΘΑ- πρόγραμμα με το οποίο μέχρι το 2030 του υπουργείο έχει προγραμματίσει να ολοκληρώσει 5.000 σπίτια με 1050 σπίτια να ολοκληρώνονται μέχρι του Ιούνιο του 2026, γίνεται από εξοικονομήσεις του υπουργείου Εθνικής ‘’Αμυνας. Χωρίς να αυξάνεται ο προϋπολογισμός αλλά και «το κόστος στον Έλληνα φορολογούμενο». Ο ΥΕΘΑ δήλωσε πως το υπουργείο είναι μάλιστα έτοιμο να παράσχει την τεχνογνωσία του ως προς το οικιστικό πρόγραμμα και στο ευρύτερο δημόσιο.

Η ΥΕΘΑ αναφέρθηκε και στην σημασία της προσφοράς προς τις ΕΔ. «Το τελευταίο που κάνουμε στο υπουργείο Εθνικής ‘’Αμυνας είναι πως μοχλεύουμε την ιδιωτική βούληση ώστε να βοηθηθεί η πατρίδα. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δωρεών τα τελευταία χρόνια και ήδη τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αθροίσει δωρεές που προσεγγίζουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και θα συνεχίσουμε διότι η Ελλάδα βασίζεται και στην παράδοση των δωρητών. Των Ελλήνων εύπορων που θέλουν το πλεόνασμα, πολλές φορές μάλιστα και μερικοί μικροί δωρητές το υστέρημα τους, να το προσφέρουν στις ΕΔ και στο μέγα αγαθό της ασφάλειας του Έλληνα» κατέληξε ο ΥΕΘΑ. Ο κ. Δένδιας εκτίμησε τέλος πως η Ελλάδα έχει προοπτική οικονομικής ανάκαμψης, εθνικής ανάτασης αλλά και «απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές» που οι ίδιοι οι Έλληνες πρέπει να πιστέψουν και να πραγματοποιήσουν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν το με εκθεσιακό τους περίπτερο στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κτίριο Νο 1 της ΔΕΘ.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ
Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
«Είμαι εδώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου όχι για να γίνω αρεστός. Εάν ήθελα θα ήμουν των λόγων και όχι της ουσίας. Θέλω να αφήσω ένα ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο κατακτήσαμε την τελευταία διετία» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη

Σύνταξη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε πτυχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ να στείλει το μήνυμα ότι χωρίς μια κυβέρνηση με τον ίδιο, η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Σύνταξη
Το πακέτο παροχών του για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως η πιο δύσκολη απ΄όλες τις προηγούμενες λόγω της εκτεταμένης φθοράς της κυβέρνησης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Σοφόν το σαφές από την παρουσία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη. Αλλαγή γραμμής από το Μαξίμου στο πως αντιμετωπίζει τον πρώην πρωθυπουργό και τώρα κάνει πως δεν τον ξέρει. Το παιχνίδι τώρα δείχνει να αρχίζει...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έβαλε το δίλλημα της αναμέτρησης με τον Μητσοτάκη, απευθύνθηκε σε ευρύτερα εκλογικά ακροατήρια, έκοψε τη όρεξη στο Μαξίμου για τοξική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Η πρόταση Τσίπρα που συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό ζήτημα ως λύση για το μέλλον.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Αναφερόμενος στην προστασία του θαλάσσιου χώρου, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ότι «η οικολογική και η περιβαλλοντική συνείδηση δεν είναι προνόμιο κανενός», ενώ ακολούθως συνεχάρη τον Σταύρο Παπασταύρου

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας. Πηγές του Μαξίνου έσπευσαν να τον αποδομήσουν τα λεγόμενά του επαναλαμβάνοντας μονότονα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα.

Σύνταξη
Ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως «χρειάζεται μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον αγροτικό τομέα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ την περιλαμβάνει στο πρόγραμμα για την προοδευτική Ελλάδα»

Σύνταξη
«Δεν χρειάζεται να είσαι ο Τζορτζ Σόρος για να προβλέψεις ότι οι επενδυτές ομολόγων θα δοκιμάσουν τη συνοχή στην οικονομία της Ευρωζώνης αν εκλεγεί η Εθνική Συσπείρωση στη Γαλλία»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να επιλέξει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη Fed, με τρία πρόσωπα να βρίσκονται στο προσκήνιο και τις αγορές να στοιχηματίζουν για το αποτέλεσμα

Νατάσα Σινιώρη
Εκατοντάδες θαυμαστές και VIP αποχαιρετούν τον Τζιόρτζιο Αρμάνι, τον οποίο ο δήμαρχος του Μιλάνου χαρακτήρισε ως «άνθρωπο εξαιρετικής κομψότητας» που άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην πόλη και στον κόσμο της μόδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλώντας για κοινωνία χασμάτων, γενικευμένη διαφθορά, ρηχή και άδικη ανάπτυξη, παλιές χρεοκοπημένες συνταγές και ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, που «δεν έκανε τίποτα από αυτά που η οικονομία χρειάζεται και η κοινωνία έχει ανάγκη». Η επιγραφή πάνω από τη χώρα γράφει «Προσοχή, Αδιέξοδο»!, τόνισε.

Σύνταξη
Προ ολίγων ημερών, για ακόμη μία φορά, μία φήμη ξεκίνησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ότι δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πεθάνει, με τον κόσμο να παρουσιάζει «δεδομένα» και να κτίζει θεωρίες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε συνέντευξη στο ABC News - Κατηγορεί τον Ρώσο ομόλογό του ότι ουσιαστικά αποφεύγει τη μεταξύ τους συνάντηση

Σύνταξη
Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ο Ακούτις είχε δημιουργήσει ιστοσελίδες για τη διάδοση της καθολικής διδασκαλίας, κερδίζοντας μετά τον θάνατό του, σε ηλικία 15 ετών από λευχαιμία, το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού».

Σύνταξη
Πολίτες από τη Νότια Κορέα συνελήφθησαν από την ICE σε επιδρομή σε υπό κατασκευή εργοστάσιο της Hyundai στην Τζόρτζια των ΗΠΑ - Τι δηλώνει η νοτιοκορεάτικη πολιτική ηγεσία

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Η Εθνική Ελλάδας της νέας εποχής είναι μοναδική, εντυπωσιάζει, καθηλώνει και δείχνει ότι έχει έρθει για να εγκατασταθεί ξανά στο κορυφαίο επίπεδο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναφέρθηκε στις ελλείψεις που κάνουν το ΕΣΥ να στενάζει, όπως καταγγέλλουν οι υγειονομικοί - Επίσκεψη στο περίπτερο του υπουργείου Υγείας στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Όλοι όσοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού - Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε θαλάσσια ρύπανση

Σύνταξη
