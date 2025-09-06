Για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή μίλησε ο Δένδιας στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπ. Εθνικής ‘Άμυνας

Στην μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή την οποία υπηρετεί η «Ατζέντα 2030» αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας Νίκος Δένδιας στην ομιλία του στα εγκαίνια του περιπτέρου του υπουργείου Εθνικής ‘’Αμυνας στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

«Είναι αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή που υπηρετεί η «Ατζέντα 2030», ένας συνολικός μετασχηματισμός των ΕΔ που αναβαθμίζει τις αμυντικές μας δυνατότητες με ένα νέο δόγμα αποτροπής και με μια νέα δομή αλλά και με ένα πλέγμα πολιτικών στήριξης των στελεχών των ΕΔ και αναβάθμισης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, με σύγχρονη επένδυση στην καινοτομία και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με ένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας, σαφές εξοπλιστικό πρόγραμμα είκοσι σχεδόν ετών, μια νέα προσέγγιση, μια νέα φιλοσοφία», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Εγκαινίασε το περίπτερο του υπ. Εθνικής Άμυνας

‘Όπως εν συνεχεία επισήμανε ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας εγκαινιάζοντας το φετινό περίπτερο του υπουργείου Εθνικής ‘’Αμυνας που έχει ως κεντρικό σύνθημα «Μετάβαση στη Νέα Εποχή», στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια έκθεση που έχει κυρίως οικονομικό αντικείμενο, στόχος της παρουσίας του ΥΠΕΘΑ είναι να εξηγηθεί πως η μετάβαση αυτή έχει ένα σαφές οικονομικό αποτύπωμα.

«Πρώτος βασικός κανόνας, η αυστηρή τήρηση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας, του δημοσιονομικού πλαισίου. Θεωρώ ότι εδώ στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε και πως ένα από τα δύο μεγάλα προβλήματα που οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία το 2010 είναι το τεράστιο δημόσιο χρέος. Ο μεσοπρόθεσμος λοιπόν προγραμματισμός των αμυντικών εξοπλισμών κατοχυρώνει την απόκτηση των απαραίτητων μέσων των ΕΔ μέσα στον προβλεπόμενο δημοσιονομικό χώρο.

Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές του αγοράζουμε ότι βρούμε, όσο και αν κοστίζει, όπως το βρούμε, όταν το βρούμε… Αυτές οι πρακτικές που τις ξέρουμε καλά, ζημίωσαν την πατρίδα μας και οικονομικά και ηθικά. Διασφαλίζουμε λοιπόν ότι τα 30 δις από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, θα καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες, αλλά τηρώντας απαρέγκλιτα το δημοσιονομικό πλαίσιο: η χώρα δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον της, μια χώρα που δεν είναι οικονομικά ισχυρή, δεν μπορεί να είναι και αμυντικά ισχυρή και αυτός -το έχω ξεκαθαρίσει, τελευταία φορά προχθές στη βουλή- είναι ο λόγος που δεν ανακοίνωσα τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα «SAFE» πριν το Υπουργείο Οικονομικών τον απαραίτητο επιπλέον δημοσιονομικό χώρο», ανέφερε ο ΥΕΘΑ.

Ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας αναφέρθηκε και σε αυτό που αποκάλεσε το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που, όπως σχολίασε «μαζί με το πρώτο μας οδήγησε στη χρεωκοπία», το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τις πολύ περισσότερες εισαγωγές έναντι των εισαγωγών, όπως σχολίασε.

«Σε αυτό το επίπεδο η ατζέντα 2030 δίνει ένα σαφές αναπτυξιακό και εξαγωγικό αποτύπωμα. Καθιστούμε τις ΕΔ μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα οργανωμένο σύστημα ανάπτυξης αμυντικής καινοτομίας. Ήδη το ΕΛΚΑΚ (σ.σ Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) που έχει περάσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του υλοποιεί έντεκα και έχει προκηρύξει άλλα δέκα προγράμματα προγράμματα αιχμής. Κορωνίδα της επιτυχίας μας μέχρι τώρα είναι το ελληνικό anti-drone σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», ένα σύστημα anti-drone που σχεδιάστηκε από Έλληνες, δοκιμάστηκε στην πράξη σε συνθήκες πραγματικού πολέμου στην Ερυθρά Θάλασσα, κατέρριψε δύο drone και θα υπάρχει από εκεί και πέρα σε όλες τις τις μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού. Είμαστε περήφανοι για τον «ΚΕΝΤΑΥΡΟ» που μας κοστίζει λιγότερο από 50% από ένα σύστημα που θα αγοράζαμε από το εξωτερικό χωρίς ελληνική συμμετοχής», σημείωσε ο υπουργός Εθνικής ‘’Αμυνας.

«Η χώρα πρέπει και μπορεί να παράξει επιπλέον πλούτο»

Η κ. Δένδιας σημείωσε επιπλέον πως ερχόμενος στην Θεσσαλονίκη, αισθάνεται, όπως εξήγησε, την ανάγκη να μιλήσει για την εξωστρέφεια, για την βιομηχανία και την καινοτομία καθώς η χώρα «πρέπει και μπορεί να παράξει επιπλέον πλούτο», όπως ανέφερε.

«Πρέπει να φτάσει το ΑΕΠ μας σε επίπεδο που η χώρα να είναι οικονομικά εύρωστη και η «Ατζέντα 2030» έχει και αυτή τη στόχευση όπως και την στόχευση της εξοικονόμευσης», προσέθεσε ο ΥΕΘΑ που τόνισε πως όλες οι αυξήσεις μισθών των ΕΔ που θα ισχύσουν την 1η Οκτωβρίου του 2025 αλλά και οι αυξήσεις στους στρατιώτες που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2026, όπως και το μέγιστο κομμάτι του οικιστικού προγράμματος των ΕΔ -του «μεγαλύτερου που έγινε ποτέ στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο ΥΕΘΑ- πρόγραμμα με το οποίο μέχρι το 2030 του υπουργείο έχει προγραμματίσει να ολοκληρώσει 5.000 σπίτια με 1050 σπίτια να ολοκληρώνονται μέχρι του Ιούνιο του 2026, γίνεται από εξοικονομήσεις του υπουργείου Εθνικής ‘’Αμυνας. Χωρίς να αυξάνεται ο προϋπολογισμός αλλά και «το κόστος στον Έλληνα φορολογούμενο». Ο ΥΕΘΑ δήλωσε πως το υπουργείο είναι μάλιστα έτοιμο να παράσχει την τεχνογνωσία του ως προς το οικιστικό πρόγραμμα και στο ευρύτερο δημόσιο.

Η ΥΕΘΑ αναφέρθηκε και στην σημασία της προσφοράς προς τις ΕΔ. «Το τελευταίο που κάνουμε στο υπουργείο Εθνικής ‘’Αμυνας είναι πως μοχλεύουμε την ιδιωτική βούληση ώστε να βοηθηθεί η πατρίδα. Έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δωρεών τα τελευταία χρόνια και ήδη τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αθροίσει δωρεές που προσεγγίζουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και θα συνεχίσουμε διότι η Ελλάδα βασίζεται και στην παράδοση των δωρητών. Των Ελλήνων εύπορων που θέλουν το πλεόνασμα, πολλές φορές μάλιστα και μερικοί μικροί δωρητές το υστέρημα τους, να το προσφέρουν στις ΕΔ και στο μέγα αγαθό της ασφάλειας του Έλληνα» κατέληξε ο ΥΕΘΑ. Ο κ. Δένδιας εκτίμησε τέλος πως η Ελλάδα έχει προοπτική οικονομικής ανάκαμψης, εθνικής ανάτασης αλλά και «απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές» που οι ίδιοι οι Έλληνες πρέπει να πιστέψουν και να πραγματοποιήσουν.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν το με εκθεσιακό τους περίπτερο στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κτίριο Νο 1 της ΔΕΘ.