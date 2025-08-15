Στην Τήνο μετέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη», εκπροσωπώντας την κυβέρνηση.

Το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες αξιωματικούς και ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επετείου. Ο κ. Δένδιας μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο Ε. Κατάρα παρέστησαν στην επιμνημόσυνη δέηση επί της πυραυλακάτου (ΤΠΚ) «Μυκόνιος», στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου, και στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο των πεσόντων της «Έλλης».

Στην επιμνημόσυνη δέηση επί του ΤΠΚ «Μυκόνιος» στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου & στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο των πεσόντων του Καταδρομικού «Έλλη», κατά τον τορπιλισμό στις 15/8/1940, με τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο Ε. Κατάρα ΠΝ. Αιωνία τους η μνήμη! #Τήνος #Ελλη pic.twitter.com/VTYOcog5GH — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 15, 2025

Δένδιας: Ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, λίγο νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε «χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων».