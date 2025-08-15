newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
Επικαιρότητα 15 Αυγούστου 2025 | 12:44

Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Στην Τήνο μετέβη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και τις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη», εκπροσωπώντας την κυβέρνηση.

Το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες αξιωματικούς και ναύτες του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επετείου. Ο κ. Δένδιας μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο Ε. Κατάρα παρέστησαν στην επιμνημόσυνη δέηση επί της πυραυλακάτου (ΤΠΚ) «Μυκόνιος», στη θαλάσσια περιοχή της Τήνου, και στη ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο των πεσόντων της «Έλλης».

Δένδιας: Ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, λίγο νωρίτερα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε «χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Υπερμάχου Στρατηγού και προστάτιδας των Ενόπλων Δυνάμεων».

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κύπρος – Βρετανία: Πολιτική θύελλα για τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με Τατάρ στα Κατεχόμενα
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας προέβη «από την πρώτη στιγμή» σε διαβήματα προς τη βρετανική κυβέρνηση, και καταδίκασε τη συνάντηση βρετανού βουλευτή με τον Τατάρ στα Κατεχόμενα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για πυρκαγιές: Προτεραιότητα η κατάσβεση και η στήριξη των πολιτών – Στην πρόληψη όμως υστερούμε τρομακτικά
«Η κατάσβεση δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ήρωες πυροσβέστες, σε απανωτές επιφυλακές και υπερωρίες, εξουθενωμένους, παρά την αύξηση του προσωπικού που διατυμπανίζει σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: Σύσκεψη τη Δευτέρα του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης με τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού
Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, ανάμεσα στον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο και τους δημάρχους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού

Σύνταξη
Επικοινωνία είχαν Μητσοτάκης με Αμπάς – Επίκεντρο η ανθρωπιστική κρίση και οι εξελίξεις στη Γάζα
Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς

Σύνταξη
Νέα Στύρα: Το υπ. Ναυτιλίας στέλνει στον εισαγγελέα την πλοιοκτήτρια εταιρεία του φέρι μποτ που έπεσε σε ξέρα
Ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε στην ξέρα στα Νέα Στύρα έχει προσαχθεί στο πλαίσιο της προνάκρισης και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή - Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Η κυβέρνηση απαξιεί να απαντήσει – Έχουν κάτι να κρύψουν και σφυρίζουν αδιάφορα;
Το ΠΑΣΟΚ στηλιτεύει τη σιωπή της κυβέρνησης σχετικά με την αποκάλυψη του in για τα 2,5 εκατ. που φέρεται έλαβαν την περίοδο 2019-2024 οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Έγκλημα τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας – Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία
«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία και να προχωρήσει η ίδρυση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας» τονίζει ο ΣΤΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν αξίζει στον λαό η ασυδοσία και η αλαζονεία της κυβέρνησης της ΝΔ
«Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μεθόδευση με τις επιστολικές ψήφους αποτελεί την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει απωλέσει κάθε ίχνος πολιτικής αξιοπιστίας» τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να πάρει θέση για όσα είπε ο ισραηλινός πρέσβης για την Αθήνα
«Παραινούμε τον Πρέσβη του Ισραήλ να ασχοληθεί με τα τεκταινόμενα στη Γάζα» «και όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Κυβέρνηση της χώρας του», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
Το επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
