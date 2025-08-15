Το μήνυμά του για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Κοίμηση της Θεοτόκου, έστειλε με ανάρτησή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Γιορτή της Παναγίας σήμερα, γιορτή ομόνοιας και αγάπης, αφιερωμένη στη μητρική φροντίδα και προστασία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση» σημείωσε αρχικώς ο κ. Φάμελλος.

Και συνέχισε λέγοντας: «Ο φετινός Δεκαπενταύγουστος είναι διαφορετικός και δύσκολος. Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών. Μία μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, ακόμα μία χρονιά. Που απαιτεί να αλλάξουμε, απαιτεί μία ισχυρή, σοβαρή Πολιτεία με σύγχρονη πρόληψη για να μη ζούμε τον ίδιο εφιάλτη».

«Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη» ευχήθηκε μεταξύ άλλων ο Σωκράτης Φάμελλος

«Η σκέψη μας είναι δίπλα και σε εκείνους που παλεύουν για μία καλύτερη ζωή, παντού, στα δάση, στη θάλασσα, στα νοσοκομεία, στη βιοπάλη. Σε όσους και όσες δεν μπόρεσαν φέτος να κάνουν διακοπές. Στους λαούς που δεν έχουν Ελευθερία και Ειρήνη, στην Παλαιστίνη που δεν έχουν Πατρίδα και Ζωή» πρόσθεσε ακολούθως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Και καταληκτικά τόνισε: «Για όλους αυτούς, αξίζει να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο. Χρόνια πολλά από καρδιάς σε όλους και όλες. Με Αλληλεγγύη, Ανθρωπιά, Υγεία και Ειρήνη. Καλό Δεκαπενταύγουστο!».