Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 10:46
Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Δεκαπενταύγουστος: Γιατί ονομάζεται και «Πάσχα του καλοκαιριού»
Ελλάδα 15 Αυγούστου 2025 | 09:26

Δεκαπενταύγουστος: Γιατί ονομάζεται και «Πάσχα του καλοκαιριού»

Με ύμνους και τιμές, με δόξα και χαρά, εορτάζει η Εκκλησία μας την ένδοξη Κοίμησή της, μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης.

Σύνταξη
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάζεται σε όλη τη χώρα σήμερα η Κοίμηση της Θεοτόκου, η οποία ονομάζεται διαφορετικά και «Πάσχα του Καλοκαιριού».

Για τον ελληνικό λαό, η Κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθιμο γεγονός, καθώς η Παναγία «μετέστη προς την ζωήν».

Γιατί, όμως, έλαβε το όνομα, «Πάσχα του Καλοκαιριού»;

Συγκεκριμένα, στην Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία ο εορτασμός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας και κατά δεύτερο την ανάσταση και τη μετάστασή της στους ουρανούς.

Οι πρώτες μαρτυρίες για τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίζονται τον πέμπτο αιώνα μΧ, γύρω στην εποχή που συγκλήθηκε η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου (451), η οποία καθόρισε και το θεομητορικό δόγμα, ενώ επιπλέον έγινε και η αιτία να αναπτυχθεί η τιμή στο πρόσωπο της Θεοτόκου.

Για πρώτη φορά η Κοίμηση της Θεοτόκου πρέπει να εορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα στις 13 Αυγούστου, ενώ απο το 460 και μετά αποφασίστηκε η μετάθεση της εορτής για τις 15 Αυγούστου.

Σε πολλά νησιά του Αιγαίου, όπως στην Τήνο, την Πάρο και την Πάτμο στολίζουν και περιφέρουν επιτάφιο προς τιμήν της Παναγίας.

Σε πόλεις και χωριά ανά την επικράτεια, σε εκκλησίες αφιερωμένες στην Κοίμηση της Θεοτόκου διοργανώνονταν παραδοσιακά πανηγύρια, που καταλήγουν σε γενικευμένο γλέντι.

Περιλάλητοι εορτασμοί

Στην Τήνο, όπου γίνεται το μεγαλύτερο προσκύνημα, ο εορτασμός της Παναγίας καθιερώθηκε με Βασιλικό Διάταγμα του 1836 να είναι οκταήμερος και να διαρκεί έως τα «εννιάμερα της Θεοτόκου», στις 23 Αυγούστου, όταν σε ατμόσφαιρα συγκίνησης ψάλλονται ύμνοι και εγκώμια, μπροστά στον επιτάφιο και την εικόνα. Παράλληλα, στο νησί οι Έλληνες τιμούν κι αυτούς που χάθηκαν, όταν οι Ιταλοί τορπίλισαν και βούλιαξαν την «Έλλη» στο λιμάνι ανήμερα της Παναγιάς.

Στην Παναγία Σουμελά, σύμβολο της ποντιακής πίστης, πανελλήνιο προσκύνημα αποτελούν η εικόνα της Παναγιάς, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, ο σταυρός του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Κομνηνού και το ιερό ευαγγέλιο του πατρός Χριστοφόρου, επίσης δώρο του αυτοκράτορα Δαυίδ του Κομνηνού.

Εκεί, στις πλαγιές του Βερμίου, χιλιάδες προσκυνητές, καθώς και εκπρόσωποι Ομοσπονδιών και Ποντιακών Σωματείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμμετάσχουν και φέτος στις ιερές ακολουθίες και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Στην Πάρο, γιορτάζει η Παναγία της Εκατονταπυλιανής. Ο ναός της, για τον οποίο υπάρχουν δύο ονομασίες, «Καταπολιανή» και «Εκατονταπυλιανή», βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νησιού, Παροικιά. Σύμφωνα με την παράδοση, η Κατοπολιανή έχει ενενήντα εννέα φανερές πόρτες, ενώ η εκατοστή είναι κλειστή και δεν φαίνεται. Η πόρτα αυτή θα φανεί και θα ανοίξει όταν οι Έλληνες πάρουν την Πόλη.

Άλλοι θρύλοι αναφέρονται στην Αγία Ελένη που, στον δρόμο για τους Άγιους Τόπους προκειμένου να βρει τον Τίμιο Σταυρό, έφτασε στην Πάρο και προσευχήθηκε σε έναν μικρό ναό που βρισκόταν στη θέση της Εκατονταπυλιανής. Κατά την προσευχή της έκανε τάμα ότι αν βρει τον Τίμιο Σταυρό θα χτίσει στη θέση αυτή έναν μεγάλο ναό. Η προσευχή της εισακούστηκε. Βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και, πραγματοποιώντας το τάμα της, ανήγειρε τον μεγαλόπρεπο ναό της Εκατονταπυλιανής, ο οποίος, όμως, στο μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε, πιθανότατα από πυρκαγιά, και ανακατασκευάστηκε επί Ιουστινιανού, στα μέσα του 6ου αι.

Φημολογείται, επίσης, ότι το τάμα της Αγίας Ελένης ολοκλήρωσε ο γιος της Άγιος Κωνσταντίνος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, καθώς η ίδια δεν πρόλαβε.

Στην Κοζάνη, ξεχωριστός είναι ο εορτασμός του Δεκαπενταύγουστου στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας στο Μικρόκαστρο, του δήμου Βοΐου, όπου κάθε χρόνο χιλιάδες πιστοί προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας, που χρονολογείται από το 1603, ενώ πρόσφατη έρευνα την χρονολογεί στον 13ο αι. Πιστοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας επισκέπτονται το μοναστήρι, για να προσκυνήσουν την εικόνας Της.

Άξιο λόγου, το έθιμο των «καβαλάρηδων της Σιάτιστας» που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, καθώς ιππείς από τη Σιάτιστα και τη γύρω περιοχή επισκέπτονται το μοναστήρι πάνω στα καταστόλιστα άλογά τους. Το πανηγύρι έχει τις ρίζες του στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για λευτεριά και έχει χαρακτηριστεί ως πανηγύρι λεβεντιάς και τόλμης.

Στο νησί του Παπαδιαμάντη, τη Σκιάθο, από το βράδυ της παραμονής γίνεται η έξοδος του επιταφίου της Παναγίας υπό τη συγκινητική μελωδία των Εγκωμίων της Θεοτόκου που ψάλλουν όλοι μαζί οι Σκιαθίτες.

Στο νησί της Ορθοδοξίας, την Πάτμο, όπου βρίσκεται το ιστορικό Μοναστήρι της Αποκάλυψης, ο επιτάφιος περιφέρεται από τους μοναχούς στα σοκάκια του νησιού, ενώ οι καμπάνες ηχούν ασταμάτητα.

Στα Ζαγοροχώρια, φημισμένα σε όλη την Ελλάδα για τα πανηγύρια του Δεκαπενταύγουστου, οι εκδηλώσεις στη μνήμη της Κοίμησης της Θεοτόκου είναι τριήμερες και δίνουν την ευκαιρία για τρικούβερτο γλέντι με παραδοσιακούς ηπειρώτικους σκοπούς.

Στη Θάσο, στο χωριό Παναγιά, μετά τη λιτάνευση της εικόνας, που συνοδεύεται από πολυμελή μπάντα, οι πιστοί μαζεύονται στο προαύλιο της εκκλησίας όπου παρακάθονται στο γιορτινό τραπέζι που περιλαμβάνει πατάτες, ρύζι και μοσχάρι στιφάδο.

Στη Λέσβο, η Παναγιά η Αγιασώτισσα προσφέρει ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια του Ανατολικού Αιγαίου. Πολλοί προσκυνητές με αφετηρία την πόλη της Μυτιλήνης περπατούν 25 ολόκληρα χιλιόμετρα για να φτάσουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου και διανυκτερεύουν. Στη γραφική κωμόπολη της Αγιάσου βιώνει κανείς όλη την ατμόσφαιρα ενός γνήσιου νησιώτικου πανηγυριού.

Στην Κάρπαθο, το νησί της Δωδεκανήσου, η Παναγιά στην Όλυμπο γιορτάζεται με τον πιο κατανυκτικό τρόπο. Εδώ, οι λειτουργίες είναι βαθιά συνδεδεμένες με το πένθος για την Παναγία που «έφυγε». Αποκορύφωμα του εορτασμού είναι ο παραδοσιακός Κάτω Χορός που ξεκινά από τους άντρες σε σταθερό, αργόσυρτο βήμα και κατανυκτική διάθεση. Ακολουθούν οι γυναίκες ντυμένες με τις εκπληκτικής ομορφιάς παραδοσιακές γιορτινές στολές τους.

Στην Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, τα φιδάκια της Παναγιάς προσελκύουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, που βεβαιώνουν με τα μάτια τους ένα μοναδικό φαινόμενο. Κάθε 15 Αυγούστου μικρά άκακα φιδάκια εμφανίζονται στον τρούλο της εκκλησίας. Σύμφωνα με τον μύθο, πρόκειται για τις καλόγριες ενός παλιού μοναστηριού που υπήρχε στη περιοχή, οι οποίες προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των πειρατών παρακάλεσαν την Παναγιά να τις μεταμορφώσει σε φίδια. Και όλοι αναπέμπουν προσευχή… και επικαλούνται «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εκπτώσεις: Γιατί η αγορά κινείται με -10%

Εκπτώσεις: Γιατί η αγορά κινείται με -10%

Vita.gr
Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α' Εξάμηνο [πίνακας]

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων
Τριήμερο 15.08.25

Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου

Στο 75% φτάνουν οι πληρότητες των πλοίων που φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου και όσων φεύγουν για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος
Ελλάδα 15.08.25

Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος

Το Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές σε Συχαινά και Γηροκομείο Πάτρας. Ο 19χρονος έχει ομολογήσει, ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο 25χρονος μιλά για ατύχημα.

Σύνταξη
Πάτρα: Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι – Από τη φωτιά, σε φάρμα vegan
«Μεεεεε» 15.08.25

Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι - Από τη φωτιά στην Πάτρα, σε φάρμα vegan

Ο νεαρός Όλσι είναι ένας από τους πολλούς εθελοντές που απεγκλώβισαν ζώα από τις πληγείσες περιοχές σε Πάτρα και Αχαΐα - Μαζί με τη Μέλπω, στη φάρμα μεταφέρθηκαν ακόμα δύο πρόβατα

Σύνταξη
WWF για φωτιές: Οι καμένες εκτάσεις φέτος είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας
WWF 15.08.25

Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Σε μόλις δύο εβδομάδες κάηκε έκταση μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 20ετίας, επισημαίνει η WWF, και προειδοποιεί ότι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι επίφοβο για φωτιές

Σύνταξη
Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
«Έχετε εκφυλίσει το 112» 14.08.25

Σκληρή απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Ντροπή σας, ζητάτε και τα ρέστα - Τρύπιες μάνικες»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Σύνταξη
Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια
Κόστος ζωής 15.08.25

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια

Ενώ η ακρίβεια σηκώνει κεφάλι και στα τρόφιμα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη: Καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη διατροφής. Κι όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το μέτρο δουλεύει. Υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων
Τριήμερο 15.08.25

Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου

Στο 75% φτάνουν οι πληρότητες των πλοίων που φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου και όσων φεύγουν για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο

Η Άρσεναλ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Ζιντσένκο και περιμένει προτάσεις ώστε να τον παραχωρήσει…

Σύνταξη
Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος
Ελλάδα 15.08.25

Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος

Το Σαββατοκύριακο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τις φωτιές σε Συχαινά και Γηροκομείο Πάτρας. Ο 19χρονος έχει ομολογήσει, ο 27χρονος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ ο 25χρονος μιλά για ατύχημα.

Σύνταξη
Πάτρα: Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι – Από τη φωτιά, σε φάρμα vegan
«Μεεεεε» 15.08.25

Μέλπω βάφτισαν το πρόβατο που διασώθηκε με το μηχανάκι - Από τη φωτιά στην Πάτρα, σε φάρμα vegan

Ο νεαρός Όλσι είναι ένας από τους πολλούς εθελοντές που απεγκλώβισαν ζώα από τις πληγείσες περιοχές σε Πάτρα και Αχαΐα - Μαζί με τη Μέλπω, στη φάρμα μεταφέρθηκαν ακόμα δύο πρόβατα

Σύνταξη
WWF για φωτιές: Οι καμένες εκτάσεις φέτος είναι ήδη πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας
WWF 15.08.25

Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές

Σε μόλις δύο εβδομάδες κάηκε έκταση μεγαλύτερη από τον μέσο όρο 20ετίας, επισημαίνει η WWF, και προειδοποιεί ότι και το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου είναι επίφοβο για φωτιές

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Πολωνία: Σε σεξ κλαμπ και γιοτ πήγαν ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Οσμή σκανδάλου 15.08.25

Το «μίνι ΟΠΕΚΕΠΕ» της Πολωνίας: Εκατομμύρια φαγώθηκαν σε πολυτελη αυτοκίνητα, γιοτ και σεξ κλαμπ

Πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Πολωνία, μετά τις αποκαλύψεις ότι ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε κυβερνητικά στελέχη, για αγορές ειδών πολυτελείας και επενδύσεις αμφιβόλου νομιμότητας.

Σύνταξη
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
