Στις 15 Αυγούστου ο Χριστιανισμός τιμάει την κοίμηση της Θεοτόκου, του μητρικού προσώπου που συγκεντρώνει την λατρεία εκατοντάδων εκατομμυρίων πιστών και ως εκ τούτου αποτέλεσε διαχρονικά θέμα για τους καλλιτέχνες ανά τους αιώνες.

Συνήθως τα έργα με θέμα την Παναγία είναι κτήμα εκκλησιών και μουσείων και ως εκ τούτου σπάνια βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και ακόμη πιο σπάνια φτάνουν σε δημοπρασίες. Αλλά κάποια έργα τίθενται προς πώληση συνήθως μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη.

Οι πιο ακριβοί πίνακες της Θεομήτορος που τέθηκαν σε δημοπρασία:

«Madonna of the Rosary with Angels» του Τζιοβάνι Μπατίστα Τιέπολο (1735)

Τιμή: 17.349.000 δολάρια

Οίκος Δημοπρασιών: Sotheby’s, Νέα Υόρκη, 29 Ιανουαρίου 2020

Αυτό το μνημειώδες τέμπλο της Αγίας Τράπεζας διαθέτει μια δραματική και πλούσια χρωματισμένη απεικόνιση της Παναγίας και του Θείου Βρέφους ανάμεσα σε αγγέλους, αντανακλώντας το δυναμικό μπαρόκ στυλ και την επιβλητική κλίμακα του Τιέπολο. Ως ένα από τα λίγα μεγάλα έργα του Τιέπολο που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια, η πώλησή του έθεσε υψηλό πήχη για τους πίνακες ζωγραφικής των παλαιών δασκάλων με θρησκευτικό θέμα.

«A Sacra Conversazione: Η Παναγία με το Βρέφος και τους Αγίους Λουκά και Αικατερίνη της Αλεξάνδρειας» του Τιτσιάνο (περίπου 1560)

Τιμή: 16.882.500 δολάρια

Οίκος Δημοπρασιών: Sotheby’s, Νέα Υόρκη, 27 Ιανουαρίου 2011

Αυτή η σπάνια σύνθεση πολλαπλών μορφών του Τιτσιάνο, που δεν είχε εκτεθεί δημόσια για 30 χρόνια πριν από τη δημοπρασία, διέλυσε τις προσδοκίες και έθεσε ένα νέο σημείο αναφοράς για τον καλλιτέχνη της Αναγέννησης σε δημοπρασία.

«Η Ανάπαυση κατά τη Φυγή στην Αίγυπτο» του Τιτσιάνο (Χωρίς Ημερομηνία)

Τιμή: 22.180.000 δολάρια

Οίκος Δημοπρασιών: Christie’s, Λονδίνο, 2 Ιουλίου 2024

Αν και αυτός ο πίνακας δεν επικεντρώνεται ρητά στην Παναγία, περιλαμβάνει την ανάπαυσή της με τον βρέφος Ιησού. Η αξιοσημείωτη πώλησή του ξεπέρασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ για τον Τιτσιάνο, ξεπερνώντας ακόμη και το “A Sacra Conversazione” και έγινε το πιο ακριβό έργο του που έχει πουληθεί σε δημοπρασία μέχρι σήμερα.

Χειροποίητη εκτύπωση «Madonna» του Έντβαρντ Μουνχ

Τιμή: 1.250.000 λίρες

Οίκος Δημοπρασιών: Bonhams, Λονδίνο, Ιούλιος 2010

Αν και δεν ήταν πίνακας αλλά εκτύπωση, αυτή η στοιχειωτική επανερμηνεία της Παναγίας από τον συμβολιστή εικαστικό Έντβαρντ Μουνχ έγινε η πιο ακριβή εκτύπωση που πουλήθηκε ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο εκείνη την εποχή, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική γοητεία του μοτίβου της Παναγίας σε όλα τα μέσα ενημέρωσης.

«Madonna» του Justin O’Brien (περίπου το 1959)

Τιμή: 417.273 δολάρια Αυστραλίας

Οίκος Δημοπρασιών: Menzies, Μελβούρνη, Ιούλιος 2022

Μια σύγχρονη απόδοση του Αυστραλού καλλιτέχνη Justin O’Brien, αυτό το ζωντανό και εκφραστικό έργο σε λάδι πέτυχε τιμή ρεκόρ σε δημοπρασία για τον καλλιτέχνη, δείχνοντας την παγκόσμια εμβέλεια και τη συνεχή ζήτηση για τέχνη με θέμα τη Παναγία.

Οι πίνακες και η αγορά

Αυτά τα έργα καλύπτουν αιώνες και στυλ – από αναγεννησιακά εικονίδια μέχρι μοντέρνες εκτυπώσεις και θρησκευτικούς πίνακες – ωστόσο το καθένα υπογραμμίζει τη διαρκή γοητεία της Madonna στις συλλογές έργων τέχνης.

Οι τιμές για έργα του Τιστιάνο και Τιέπολο αντιπροσωπεύουν υψηλά σε δημοπρασίες για εικόνες της Παναγίας και έργα των Παλαιών Δασκάλων, ξεπερνώντας και τα δύο τα 16 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και φτάνοντας περίπου τα 17-22 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η πώληση Τιέπολο του ξεχωρίζει ιδιαίτερα ως ένα από τα λίγα μεγάλα θρησκευτικά έργα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιωτικά χέρια, καθιστώντας την εξαιρετικά σπάνια και επιθυμητή.

Η εκτύπωση του Έντβαρντ Μουνχ, αν και πολύ λιγότερο δαπανηρή, έγραψε ιστορία ως εκτύπωση, όχι ως πίνακας – δείχνοντας πόσο ισχυρό παραμένει το σύμβολο της Παναγίας σε όλες τις καλλιτεχνικές τεχνικές.

Η Παναγία του Justin O’Brien, ένα έργο των μέσων του 20ού αιώνα, δείχνει ότι το θέμα της Παναγίας διατηρεί την απήχηση πέρα από τον κλασικό κανόνα, ακόμη και στις σύγχρονες και περιφερειακές αγορές.

Γιατί αυτά τα έργα ξεχωρίζουν

Ο Τιτσιάνο και ο Τιέπολο είναι διάσημοι Παλαιοί Δάσκαλοι των οποίων τα έργα της Παναγίας σπάνια φτάνουν στην αγορά, διατηρώντας τη σπανιότητά τους – και την αξία τους.

Η Παναγία με το Βρέφος είναι ένα διαχρονικό χριστιανικό σύμβολο, που έχει συναισθηματική απήχηση και προκαλεί ενδιαφέρον στην αγορά.

Οι οίκοι δημοπρασιών υψηλού κύρους, όπως οι Sotheby’s και Christie’s, μέσω της παγκόσμιας εμβέλειας και του μάρκετινγκ τους, βρίσκονται σε μοναδική θέση για να πετύχουν τιμές ρεκόρ.

Αυτά τα έργα δεν είναι μόνο ακριβά – είναι ιστορικά σημαντικά και οπτικά επιβλητικά, συχνά κεντρικά στο θρησκευτικό έργο των αντίστοιχων καλλιτεχνών.

Πηγή: ΟΤ