Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
Στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να γιορτάσει τον Δεκαπενταύγουστο.
Η Ιερά Μονή ήταν από νωρίς γεμάτη με κόσμο που θέλησε σήμερα να γιορτάσει την Κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του έφτασαν στη Μονή λίγο πριν από τις 10:00 το πρωί για να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία.
Στέλνοντας το μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στην πατρίδα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουμε τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, την Κοίμηση της Θεοτόκου. Σήμερα, Δεκαπενταύγουστος, στο μέσο του καλοκαιριού, αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας, για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές όσο και τις συλλογικές δυσκολίες».
«Με μία αίσθηση που αναβλύζει μέσα από την ίδια την δύναμη που μας δίνει η Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε»
Και πρόσθεσε: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης. Και η ημέρα σήμερα είναι πρωτίστως αφιερωμένη σε αυτούς που αγωνίζονται για να μας κρατούν κάθε μέρα ασφαλείς: στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής, στους εθελοντές μας, όλους όσοι δίνουν κάθε μέρα τον δύσκολο και συχνά άνισο αγώνα με την κλιματική κρίση».
Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη δήλωσή του λέγοντας ότι «σήμερα δεν είναι μέρα για πολιτικές δηλώσεις. Εγώ αυτό το οποίο εύχομαι είναι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα. Αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες, όμως με αυτοπεποίθηση και με μία αίσθηση η οποία αναβλύζει μέσα από την ίδια τη δύναμη που μας δίνει η αναφορά μας στην Παναγία, μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προχωρήσουμε μπροστά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, στην πατρίδα μας και απανταχού της γης».
