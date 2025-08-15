Με πληρότητες που φτάνουν το 75% φεύγουν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου και με πολλούς να έχουν ταξιδέψει ήδη από χθες για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με στοιχεία των κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, 66 δρομολόγια. Από αυτά τα 22 έχουν προορισμό τα νησιά του Αιγαίου με συνολικά 15.761 επιβάτες και τα 44 από την πύλη Ε8 για νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι πληρότητες σήμερα πιο χαμηλές, ακόμα και για Κυκλάδες. Επίσης, έξι πλοία φεύγουν από το Λαύριο για Κυκλάδες και 11 από τη Ραφήνα για Κυκλάδες και Μαρμάρι.

Την Πέμπτη, παραμονή της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, η κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής ήταν αυξημένη καθώς από τον Πειραιά έφυγαν 27 πλοία προς τα νησιά του Αιγαίου με 27.463 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό απέπλευσαν 49 πλοία – συμβατικά και ταχύπλοα – με 10.289 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας αναχώρησαν 11 πλοία με 9.149 επιβάτες και από το Λαύριο εννέα πλοία με 3.038 επιβάτες.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Λιμενικό ενώ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχαία για την οδική κυκλοφορία την περίοδο εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.

«Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 2025, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνονται αυξημένα μέτρα κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια.