Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
15.08.2025 | 10:46
Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων
Ελλάδα 15 Αυγούστου 2025 | 10:58

Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων

Στο 75% φτάνουν οι πληρότητες των πλοίων που φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου και όσων φεύγουν για τον Δεκαπενταύγουστο

Με πληρότητες που φτάνουν το 75% φεύγουν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου και με πολλούς να έχουν ταξιδέψει ήδη από χθες για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Σύμφωνα με στοιχεία των κρατήσεων των ακτοπλοϊκών εταιρειών από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, 66 δρομολόγια. Από αυτά τα 22 έχουν προορισμό τα νησιά του Αιγαίου με συνολικά 15.761 επιβάτες και τα 44 από την πύλη Ε8 για νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι πληρότητες σήμερα πιο χαμηλές, ακόμα και για Κυκλάδες. Επίσης, έξι πλοία φεύγουν από το Λαύριο για Κυκλάδες  και 11 από τη Ραφήνα για Κυκλάδες και Μαρμάρι.

Την Πέμπτη, παραμονή της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας, η κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής ήταν αυξημένη καθώς από τον Πειραιά έφυγαν 27 πλοία προς τα νησιά του Αιγαίου με 27.463 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό απέπλευσαν 49 πλοία – συμβατικά και ταχύπλοα – με 10.289 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας αναχώρησαν 11 πλοία με 9.149 επιβάτες και από το Λαύριο εννέα πλοία με 3.038 επιβάτες.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το Λιμενικό ενώ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Έξοδος Δεκαπενταύγουστου: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχαία για την οδική κυκλοφορία την περίοδο εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου.

«Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου 2025, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης και κυκλοφορίας, που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών», σημειώνεται από την ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, από την Ελληνική Αστυνομία σημειώνεται ότι εν όψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, θα λαμβάνονται αυξημένα μέτρα κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια.

Ελλάδα 15.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
«Έχετε εκφυλίσει το 112» 14.08.25

Σκληρή απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Ντροπή σας, ζητάτε και τα ρέστα - Τρύπιες μάνικες»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Σύνταξη
Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια
Κόστος ζωής 15.08.25

Η ακρίβεια στα τρόφιμα και το παράδειγμα της Πορτογαλίας: Πώς η μείωση ΦΠΑ πέρασε εξ ολοκλήρου στα ράφια

Ενώ η ακρίβεια σηκώνει κεφάλι και στα τρόφιμα, η κυβέρνηση είναι ανένδοτη: Καμία μείωση ΦΠΑ σε είδη διατροφής. Κι όμως το παράδειγμα της Πορτογαλίας δείχνει ότι το μέτρο δουλεύει. Υπό προϋποθέσεις.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο – «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»
Δύσκολη πίστα 15.08.25

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του και το ψυχιατρείο - «Ο εγκλεισμός μου έγινε εν αγνοία μου»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη εκτάκτως σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Αυγούστου. Ακολούθησε δήλωση του δικηγόρου του που «φωτίζει» πολύ προσωπικές οικογενειακές πτυχές.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Η Άρσεναλ πουλάει τον Ζιντσένκο

Η Άρσεναλ θέλει να απαλλαγεί από το συμβόλαιο του Ζιντσένκο και περιμένει προτάσεις ώστε να τον παραχωρήσει…

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Πολωνία: Σε σεξ κλαμπ και γιοτ πήγαν ευρωπαϊκά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης
Οσμή σκανδάλου 15.08.25

Το «μίνι ΟΠΕΚΕΠΕ» της Πολωνίας: Εκατομμύρια φαγώθηκαν σε πολυτελη αυτοκίνητα, γιοτ και σεξ κλαμπ

Πολιτικό-οικονομικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στην Πολωνία, μετά τις αποκαλύψεις ότι ευρωπαϊκά κονδύλια πήγαν σε κυβερνητικά στελέχη, για αγορές ειδών πολυτελείας και επενδύσεις αμφιβόλου νομιμότητας.

Σύνταξη
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
