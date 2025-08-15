Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
- Νέα αποτυχία στις διαπραγματεύσεις για την πλαστική ρύπανση – Φόβοι ότι δεν θα υπάρξει ποτέ συμφωνία
- Στίβος, ποδόσφαιρο και πάλη στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ
- Πάνω από τον μέσο όρο 20ετίας οι καμένες εκτάσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές
- Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης
Σε δήλωση με αφορμή την Κοίμηση της Θεοτόκου, προχώρησε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
Στη δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την Παναγία «καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς» για τους Έλληνες και ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία, ευημερία και ειρήνη.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας πως το φετινό καλοκαίρι άφησε πίσω του καμένη γη, καταστροφές και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Κάλεσε σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας, υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας που προσφέρει προοπτική στους νέους.
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη
«Σήμερα εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπροστά σε κάθε δοκιμασία. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης. Με ευημερία, υγεία και ειρήνη.
Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική.
Στεκόμαστε δίπλα σε όσους επλήγησαν, στους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες.
Δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας.
Έχουμε χρέος να κάνουμε την πατρίδα μας ανθεκτική και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια, που αξίζει σε όλους μας.
Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
Μια πατρίδα που προοδεύει, στηρίζει τους αδύναμους, ανοίγει ορίζοντες προοπτικής για τους νέους.
Μια δίκαιη κοινωνία και μία πραγματική αλλαγή για τον τόπο μας».
- Hellenic Train: Τεχνικό πρόβλημα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα – Αναχώρησε με καθυστέρηση
- Ίντερ – Ολυμπιακός: Όταν ο Κίβου έχασε από Πνευμονίδη, Μουζακίτη και Λιατσικούρα (vid)
- WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
- Στίβος, ποδόσφαιρο και πάλη στους Παγκόσμιους Αγώνες Ανθρωποειδών Ρομπότ
- Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
- Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις