15.08.2025 | 12:32
Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή
Πολιτική 15 Αυγούστου 2025 | 12:02

Ανδρουλάκης για Δεκαπενταύγουστο: Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή

Μήνυμα πίστης και αλληλεγγύης αλλά και αυστηρής κριτικής στην κρατική διαχείριση των πυρκαγιών έστειλε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δήλωση με αφορμή την Κοίμηση της Θεοτόκου, προχώρησε ο προέδρος του ΠαΣοΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την Παναγία «καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς» για τους Έλληνες και ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία, ευημερία και ειρήνη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας πως το φετινό καλοκαίρι άφησε πίσω του καμένη γη, καταστροφές και αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Κάλεσε σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας, υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και δημιουργία μιας δίκαιης κοινωνίας που προσφέρει προοπτική στους νέους.

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

«Σήμερα εορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου, που είναι το καταφύγιο ελπίδας και παρηγοριάς μπροστά σε κάθε δοκιμασία. Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης. Με ευημερία, υγεία και ειρήνη.

Δυστυχώς, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε με πυρκαγιές που άφησαν πίσω τους χιλιάδες στρέμματα καμένου φυσικού πλούτου, καταστροφές σε περιουσίες και διάχυτο το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες για μια κρατική διαχείριση ουδόλως επιτελική και προνοητική.

Στεκόμαστε δίπλα σε όσους επλήγησαν, στους πυροσβέστες, τους πιλότους και τους εθελοντές που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες.

Δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά για έναν σοβαρό εθνικό σχεδιασμό με ουσιαστική έμφαση στην πρόληψη, με ένα σύγχρονο και λειτουργικό μοντέλο πολιτικής προστασίας.

Έχουμε χρέος να κάνουμε την πατρίδα μας ανθεκτική και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια, που αξίζει σε όλους μας.

Ας δυναμώσουμε την πίστη μας σε μία Ελλάδα που στέκεται ισχυρή απέναντι στις μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Μια πατρίδα που προοδεύει, στηρίζει τους αδύναμους, ανοίγει ορίζοντες προοπτικής για τους νέους.

Μια δίκαιη κοινωνία και μία πραγματική αλλαγή για τον τόπο μας».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τράπεζες
Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

Credia Bank: Σε αποκλειστικές συζητήσεις για την HSBC Μάλτας

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
14.08.25

Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη
14.08.25

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη

«Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση του για πλήρως θωρακισμένη χώρα στην αντιπυρική περίοδο;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης
14.08.25

Κλιματική κρίση, αντιπολιτευτικό μένος, fake news.. βάζει πλυντήριο κυβερνητικών ευθυνών ο Παύλος Μαρινάκης

Και αυτή η κυβερνητική εγχείρηση πέτυχε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος όμως για άλλη μια φορά δεν εξηγεί γιατί ο ασθενής (πάλι) πέθανε...

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ
14.08.25

Υπουργός Πολιτικής… Ανευθυνότητας ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, για τις φωτιές φταίνε ο Πελετίδης και τα ΜΜΕ

Υπάκουος στην πάγια γραμμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη «πάντα φταίει κάποιος άλλος» ο εξαφανισμένος επί ένα τριήμερο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης κατασκεύασε νέους εχθρούς, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τις καταστροφικές πυρκαγιές σε τρίτους. Σφοδρή επίθεση σε Πελετίδη και δημοσιογράφους που κάλυπταν όλη νύχτα τις φωτιές, υπό αντίξοες συνθήκες

Σύνταξη
Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται
14.08.25

Χαρίτσης για πυρκαγιές: Η Ελλάδα είναι το hotspot της καταστροφής – Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε πως «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει»

Σύνταξη
Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»
14.08.25

Όσοι αγνόησαν το 112 έσωσαν τις περιουσίες τους, λέει ο Πελετίδης – «Ο κόσμος με ηρωισμό έφερε αποτέλεσμα»

Ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι είναι σαφές πως όσοι έμειναν πίσω στα σπίτια τους και αγνόησαν τις οδηγίες του 112 για εκκένωση, έσωσαν τις περιουσίες τους

Σύνταξη
Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;
14.08.25

Φαραντούρης: Η μισή Ελλάδα καίγεται, γιατί δεν ενεργοποιήσαμε εγκαίρως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό;

«Αυτή τη στιγμή καίγεται η μισή Ελλάδα και αν υπάρχει δυνατότητα οποιασδήποτε συνδρομής, πρέπει να την πάρουμε», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!
14.08.25

Ραντεβού από… Δευτέρα δίνει στους πληγέντες της Αχαΐας ο Ιάσων Φωτήλας και ακούει τα εξ αμάξης!

Ο βουλευτής Αχαΐας και υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει ραντεβού με τους πληγέντες από τη... Δευτέρα 18 Αυγούστου. Το κράξιμο που δέχεται στα σχόλια είναι επικό....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»
14.08.25

«Εφιαλτική εικόνα στον δήμο Ζηρού και τη Φιλιππιάδα», λέει η Τζούφη – «Η Ήπειρος ζει πρωτόγνωρες στιγμές»

«Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την αδράνεια», τονίζει η βουλεύτρια Ιωαννίνων με τη Νέα Αριστερά, Μερόπη Τζούφη

Σύνταξη
Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές
14.08.25

Μπάρκας: Ντροπή η Βούλτεψη να εκπροσωπεί το κοινοβούλιο – Τεράστια καταστροφή οι πυρκαγιές

«Είχαμε τρέξιμο δύο μέρες, πήγε να καεί η πόλη της Φιλιππιάδας, έχουν καεί πολλά χωριά, άνω των πέντε χωριών έχουν καεί ολοσχερώς», ανέφερε ο βουλευτής Πρέβεζας με τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Μπάρκας

Σύνταξη
WSJ: Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια – Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας
15.08.25

Θεατής οι ΗΠΑ μετά από 100 χρόνια - Η μισή αλήθεια για την ειρήνη: Τι δεν λέγεται στη συνάντηση Αλάσκας

Το να επαναλάβεις επιτεύγματα της ιστορίας είναι δύσκολο και οι ΗΠΑ βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Όταν όμως δεν αναφέρεται όλη η αλήθεια ενόψει της συνάντησης της Αλάσκας, σίγουρα η ειρήνη θα αργήσει ακόμα περισσότερο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς
15.08.25

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Άντονι Άρμς

Η ΑΕΚ προχώρησε σε άλλη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, Αντόνις Αρμς.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων με αφορμή τις φωτιές
15.08.25

Συνελήφθη 53χρονος για διέγερση πολιτών σε διάπραξη εγκλημάτων - Ισχυριζόταν ότι περιπολεί για εμπρηστές

Ο άνδρας από το Ρέθυμνο της Κρήτης ισχυριζόταν ότι συγκροτεί ομάδες για εμπρηστές - Κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, διασπορά ψευδών ειδήσεων και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Σύνταξη
Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα
15.08.25

Από το κράξιμο στο ξέσπασμα: Η Ιωάννα Τούνη για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα

Ένα διαδικτυακό rollercoaster είναι οι τελευταίες μέρες για την influencer και επιχειρηματία Ιωάννα Τούνη, που είδε τον εορτασμό των 32ων γενεθλίων της στην Ίμπιζα να προκαλεί θύελλα online αντιδράσεων.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της
15.08.25

Σε ευχαριστώ που κάνεις τόσο όμορφη τη ζωή μου: Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποθεώνει την Τζένιφερ Φλάβιν στα γενέθλιά της

Γνωρίζονται εδώ και 37 χρόνια, ενώ είναι παντρεμένοι για περίπου τρεις δεκαετίες, ωστόσο ο έρωτας ανάμεσά τους καλά κρατάει. Κάτι που φάνηκε και από την ανάρτηση του Σιλβέστερ Σταλόνε για τα γενέθλια της συζύγου του.

Σύνταξη
Δένδιας: Επιμνημόσυνη δέηση και ρίψη στεφάνου για τους πεσόντες του «Έλλη» – «Αιωνία τους η μνήμη»
15.08.25

Επιμνημόσυνη δέηση παρουσία Δένδια για τους πεσόντες του «Έλλη» - «Αιωνία τους η μνήμη»

Τις ευχές του για τη γιορτή της Παναγίας έστειλε από την Τήνο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Σύνταξη
Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Χαμηλές προσδοκίες για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Τι πιστεύουν για τη Γάζα
15.08.25

Δημοσκόπηση στη Γερμανία: Απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Υπέρ της αναγνώρισης της Παλαιστίνης

Σε συντριπτικό ποσοστό οι Γερμανοί δηλώνουν απαισιόδοξοι για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν - Η πλειοψηφία τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους

Σύνταξη
Φάμελλος για Δεκαπενταύγουστο: «Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών»
15.08.25

«Η σκέψη μας είναι σε όσους αντιμετώπισαν τον όλεθρο των πυρκαγιών» - Μήνυμα Φάμελλου για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά για τον Δεκαπενταύγουστο, τονίζοντας την ανάγκη «να βάλουμε τα δυνατά μας για μια καλύτερη Ελλάδα, για έναν καλύτερο κόσμο»

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center από τον Ντόναλντ Τραμπ
15.08.25

Ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να παραλάβει το βραβείο του Kennedy Center Honor από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τομ Κρουζ αρνήθηκε να συμπεριληφθεί στην πρώτη ομάδα των τιμώμενων προσώπων του Kennedy Center κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης: «Ο Δεκαπενταύγουστος είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»
15.08.25

Μήνυμα Μητσοτάκη για τον Δεκαπενταύγουστο - «Είναι πάντα μια μέρα γιορτής, ενότητας και αυτοπεποίθησης»

«Εύχομαι να μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη εκείνη να πορευόμαστε πρώτα και πάνω από όλα με ενότητα» τόνισε μεταξύ άλλων στο μήνυμά του από τα Χανιά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα
15.08.25

Η πτώση, οι εθισμοί και η θριαμβευτική επιστροφή: Ο αναγεννημένος Τσάρλι Σιν μιλάει για όλα

Τα έχει ζήσει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Από την κορυφή βρέθηκε στον πάτο. Και τώρα είναι έτοιμος να πει την αλήθεια του. Αυτό είναι το ντοκιμαντέρ για τον Τσάρλι Σιν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μαρουάν Μπαργούτι: Ο Μπεν Γκβιρ απειλεί τον «Παλαιστίνιο Μαντέλα» στο κελί του – Φόβοι για τη ζωή του
15.08.25

Βίντεο με τον Μπεν Γκβιρ να απειλεί τον Μαρουάν Μπαργούτι στο κελί του - Φόβοι για τη ζωή του «Παλαιστίνιου Μαντέλα»

Ο Μαρουάν Μπαργούτι, ο πιο δημοφιλής παλαιστίνιος πολιτικός, βρίσκεται φυλακισμένος πάνω από 20 χρόνια - Ο ακροδεξιός ισραηλινός υπουργός τον επισκέφθηκε για να τον απειλήσει στο κελί του

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

