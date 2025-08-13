Ανδρουλάκης: Η σκέψη μας σε πυροσβέστες, πιλότους και εθελοντές που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

Μήνυμα για τις καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν τη χώρα έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

«Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα. Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Απαιτείται αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας»

«Απαιτείται ένα πλήρως αναμορφωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας με έμφαση στην πρόληψη», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Μέσω κοινής δήλωσης του υπευθύνου ΚΤΕ Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Ανδρέα Πουλά και του γραμματέα τομέα Πολιτικής Προστασίας του κόμματος Μιχάλη Χάλαρη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει πως «αυτή την κρίσιμη ώρα, το μόνο που προέχει είναι να τεθούν όλα τα πύρινα μέτωπα υπό έλεγχο, ώστε να προστατευθούν ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «η κυβέρνηση, μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, θυμάται προσχηματικά τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, ενώ στην πράξη τους αγνοεί και τους αδικεί. Ακόμα δεν έχει χορηγήσει, παρά τη δημόσια ανακοίνωση προ εξαμήνου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, αφήνοντάς τους να αγωνίζονται με τα ίδια τους τα μέσα. Ακόμα τους ζητά να πληρώνουν καύσιμα, σέρβις στα οχήματα, ασφάλιση, φόρους και διοικητικά τέλη — όλα για να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό. Αυτό δεν είναι σεβασμός στον εθελοντισμό· είναι κοροϊδία».

Τονίζει, με αφορμή την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από τις διακοπές του στα Χανιά ότι «στον δημόσιο διάλογο εισήλθε το ερώτημα γιατί δεν επέστρεψε άμεσα ο πρωθυπουργός από τις διακοπές του. Ακόμα και αν δεν υπήρχε επιχειρησιακή ανάγκη, όφειλε να δώσει το μήνυμα ότι σύσσωμη η πολιτική ηγεσία είναι κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα σε ώρες πρωτοφανούς κρίσης. Με την ένταση της πίεσης, ο πρωθυπουργός επέστρεψε τελικά από τις διακοπές του στην Αθήνα. Σωστά έπραξε — αλλά άργησε πολύ, και φάνηκε ότι αναγκάστηκε να το πράξει».

Παράλληλα, επισημαίνει πως «με δεδομένο ότι οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών άφησαν πίσω τους τεράστιες καταστροφές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ζητήσαμε σαφείς απαντήσεις για το κατά πόσο η χώρα είναι πραγματικά έτοιμη να αντιμετωπίσει την αυξημένη επικινδυνότητα του φετινού καλοκαιριού».