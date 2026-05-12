newspaper
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Πολιτική Γραμματεία 12 Μαΐου 2026, 13:12

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το νοσηλευτικό προσωπικό επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο ο Νίκος Ανδρουλάκης με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποί του», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, είναι η καλύτερη αφορμή για να εξηγήσουμε κάτι απλό:

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ‘ευχαριστώ’.

Αξίζουν:

● Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά

● Προκήρυξη μόνιμων θέσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων

● Μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση

● Δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπως ζητούν εδώ και χρόνια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποι του.

Και για να είναι ισχυρό ένα δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζομένους του τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική».

Δείτε το βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok:

@nikos.androulakisΣήμερα, που Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, είναι η καλύτερη αφορμή για να εξηγήσουμε κάτι απλό: Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα “ευχαριστώ”. Αξίζουν: ● Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά ● Προκήρυξη μόνιμων θέσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων ● Μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση ● Δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπως ζητούν εδώ και χρόνια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποι του. Και για να είναι ισχυρό ένα δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζόμενους του, τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτούργημα τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Στις 12 Μαΐου γιορτάζεται, όπως κάθε χρόνο από το 1965, η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of Nurses). Αυτή η μέρα τιμά την επέτειο της γέννησης της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, της Βρετανίδας πρωτοπόρας νοσηλεύτριας που το έργο της θεωρείται η αρχή μιας νέας εποχής στην ιστορία της Νοσηλευτικής Επιστήμης.

Αυτή τη μέρα η διεθνής υγειονομική κοινότητα αποτίει φόρο τιμής στους επαγγελματίες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της φροντίδας, στηρίζοντας ασθενείς, οικογένειες και συστήματα υγείας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Παραγωγικότητα: Ποιους 2 «χρυσούς κανόνες» να παραβλέψετε;

Κόσμος
Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Κουβέντα για τις υποκλοπές δεν θέλει το Μαξίμου

Δεν κρύβει τη μεγάλη δυσανεξία του στο θέμα των υποκλοπών το Μαξίμου, το οποίο προσπαθεί ακόμα και με τον πιο χοντροκομμένο τρόπο να βάλει μπλόκο στη συζήτηση για το σκάνδαλο, το οποίο φουντώνει.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 11.05.26

«Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία - Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»

Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Σύνταξη
Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;
Διπλωματία 11.05.26

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26 Upd: 21:23

Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Η σπορά έγινε, ώρα να θερίσουμε»

Μήνυμα «νίκης» στις εκλογές, οπότε αυτές γίνουν, στέλνει από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας, με το κοινό να σταματά την ομιλία του παρακινώντας τον να ανακοινώσει το κόμμα. «Η σπορά έγινε τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αναφέρει με νόημα ο πρώην πρωθυπουργός.

Σύνταξη
«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών
Κράτος Δικαίου 11.05.26

«Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν» οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Οργή Γεωργιάδη για τη φωτογραφία με γυναίκα στα social – «Δεν είμαι εγώ, μάλλον είναι AI»

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Σύνταξη
Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους
Επικαιρότητα 11.05.26

Επίκαιρη ερώτηση από τη Μιλένα Αποστολάκη: Όχι στην υποχρεωτική αντιδικία δήμων με εργαζόμενους

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη υπογράμμισε ότι η «τροπολογία Βορίδη», αφαιρεί από τις αιρετές δημοτικές αρχές το δικαίωμα να αποφασίζουν οι ίδιες εάν θα ασκήσουν ή όχι ένδικα μέσα σε αποφάσεις που αφορούν εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ν. Ανδρουλάκης για πόθεν έσχες: Ο λογιστής μου δεν συμπεριέλαβε καταθέσεις στο εξωτερικό που δηλώνονται ανελλιπώς

«Παράλειψη» του λογιστή του, στο φετινό πόθεν έσχες, γνωστοποιεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025

Οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
Πολιτική 11.05.26

Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

Σύνταξη
«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Σύνταξη
Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Σύνταξη
Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Σύνταξη
Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:31

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύνταξη
Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

Σύνταξη
CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Σύνταξη
Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Σύνταξη
Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Αίνιγμα 12.05.26

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Σύνταξη
Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Σύνταξη
Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης 12.05.26

Χιλιάδες επιστήμονες αντιδρούν στην επίθεση Τραμπ κατά του κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος 

H επιστημονική κοινότητα καταδικάζει την απόφαση Τραμπ να καρατομήσει το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστήμης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 12 Μαϊου 2026
Cookies