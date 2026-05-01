Ανδρουλάκης από Καισαριανή: «Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη, για μια κοινωνία πιο δίκαιη»
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «φέτος είναι μια ιδιαίτερη επέτειος»
Στεφάνια και λουλούδια στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής κατέθεσε το πρωί της Πρωτομαγιάς αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.
Αμέσως μετά, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «είμαστε και φέτος εδώ, στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Εδώ που πριν από 82 χρόνια 200 Έλληνες πατριώτες στάθηκαν απέναντι στα όπλα των Ναζί και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας» είπε αρχικά.
«Φέτος είναι μια ιδιαίτερη επέτειος» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «φέτος είναι μια ιδιαίτερη επέτειος. Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας και μαζί με εκείνη τη στιγμή αποτυπώνει τον ηρωισμό στα πρόσωπα των διακοσίων Ελλήνων».
«Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κοινωνία με ελπίδα και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, αλλά και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές» κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
