«Τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή» – Σε εξέλιξη οι συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής οι συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς σε όλη την επικράτεια.

Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας. Συγκεκριμένα, στην πλατεία Κλαυθμώνος η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ), στην πλατεία Κοραή η ΑΔΕΔΥ, στο Σύνταγμα το ΠΑΜΕ και στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Εν τω μεταξύ, με 24ωρη απεργία και στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς , τρένα και προαστιακό σιδηρόδρομο στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Το in καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις: