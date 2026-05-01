newspaper
Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής
Πολιτική Γραμματεία 01 Μαΐου 2026, 10:19

Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής

«Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μήνυμα για την Εργατική Πρωτομαγιά απέστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματος για τη μείωση ωρών εργασίας.

«Καλή Εργατική Πρωτομαγιά σε όλες και όλους. Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται απλώς από τις ώρες εργασίας»

Ακολούθως πρόσθεσε πως «όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται απλώς από τις ώρες εργασίας».

Υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ τολμά να ανοίξει τον διάλογο για τη μείωση του χρόνου εργασίας: για την τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση αποδοχών και για το 35ωρο».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής. Σε μια οικονομία όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα παράγουμε περισσότερο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το ‘περισσότερο’».

Όσα τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς:

Ανδρουλάκης: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας, άνοιξε τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνοντας κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές.

Την ίδια στιγμή εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, με φόντο την εντατικοποίηση και την απορρύθμιση των εργασιακών συνθηκών με την εξαήμερη εργασία και το 13ωρο που θέσπισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης με ανάρτησή του, ανέφερε ότι «καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι μπαίνουν ήδη στους απαιτητικούς ρυθμούς της τουριστικής σεζόν, και με την Εργατική Πρωτομαγιά να πλησιάζει, το ερώτημα γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ: τι αξία δίνουμε σήμερα στην εργασία;

Θα συνεχίσουμε να τη μετράμε με ατέλειωτες εργατοώρες, πίεση και εξάντληση ή θα τη συνδέσουμε με την ποιότητα, την παραγωγικότητα, την προοπτική και την αξιοπρέπεια;».

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, προσέθεσε πως «όταν η καθημερινότητα των εργαζομένων δεν αφήνει χώρο ούτε για τον στοιχειώδη σχεδιασμό ζωής, πώς μπορούμε να μιλάμε για δημογραφική αναγέννηση; Πώς μπορούν οι νέοι να γίνουν κύριοι του μέλλοντός τους;»

«Το υπόδειγμα της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας συνιστά παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας»

Εν συνεχεία ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής.

«Το υπόδειγμα της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας δεν είναι απλώς ξεπερασμένο — συνιστά παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας. Εγκλωβίζει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο: χαμηλές επενδύσεις, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί, περιορισμένη καινοτομία και διαρκής στασιμότητα. Ένας κύκλος που στερεί προοπτική, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά. Ήρθε η ώρα να τον τερματίσουμε».

Γι’ αυτό – συμπλήρωσε- «ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη μείωση των ωρών χωρίς μείωση μισθού και τη βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Προτείνουμε κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Γιατί το 35ωρο δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό μέτρο, μπορεί να γίνει μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας. Όταν η εργασία οργανώνεται καλύτερα, όταν ενισχύονται οι δεξιότητες και αξιοποιείται η τεχνολογία, η απόδοση ανά ώρα αυξάνεται και η οικονομία γίνεται πιο αποτελεσματική συνολικά.

Αυτό θέσαμε ως εθνική προτεραιότητα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας από το 56% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο 75% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Για να το πετύχουμε, χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές: *ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ποιοτικές επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η εκδίκηση της γύρης: Όταν ο καιρός τρελαίνεται, οι αλλεργίες ξεσπούν

Επικαιρότητα
Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Σύνταξη
Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Σύνταξη
Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Πολιτική 01.05.26

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Σύνταξη
Η ΝΔ που επιτίθεται ανοίκεια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κατηγορεί την αντιπολίτευση για «άρρωστο κλίμα»
Πολιτική 01.05.26

«Ναι μεν, αλλά» για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές από την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου. «Πρέπει να το μελετήσει η κοινοβουλευτική ομάδα», λέει

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Πολιτική 01.05.26

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Με τόσα σκάνδαλα και παρακμή η φετινή Πρωτομαγιά γίνεται κραυγή
in Confidential 01.05.26

Οσοι βλέπουν την Πρωτομαγιά ως ρεπό και γιορτή δεν ξέρουν πώς βγαίνει το ψωμί, έλεγε ο γέρος στην πορεία. Ο Ανδρουλάκης ανοίγει το θέμα για 4ημερη εργασία, ο Τσίπρας φωνάζει για αξιοπρέπεια στη δουλειά, του Μητσοτάκη το αυτί δεν ιδρώνει από αυτά

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για εγκληματικό σύστημα, που είχε ως εκτελεστικά όργανα τους αρμοδίους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ και εντολείς – ηθικούς αυτουργούς υπουργούς, βουλευτές, πολιτευτές και στελέχη της ΝΔ.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 30.04.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολιτική 30.04.26 Upd: 21:24

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Σύνταξη
Η Ομάδα Αλήθειας πάει Βρυξέλλες;
Διαδρομές χρήματος 30.04.26

Όταν χρειάζεται πρόσωπα από την Ελλάδα για δουλειές στις Βρυξέλλες, το ΕΛΚ διαλέγει από τους κύκλους που σχετίζονται με την Blue Skies.

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Ηγουμενίτσα: Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI
Στην Ηγουμενίτσα 01.05.26

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Σύνταξη
Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη
Πολιτική Γραμματεία 01.05.26

«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπία» – Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban
Σε βλέπω 01.05.26

«Αν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στον Λευκό Οίκο της Μελάνια Τραμπ έμοιαζαν με δυστοπικό εφιάλτη, τι έχετε να πείτε για τις φωτογραφίες της με τα κατασκοπικά γυαλιά ηλίου;» σχολιάζει η Kathleen Walsh στο The Cut.

Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στοιχεία Eurostat 01.05.26

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests
English edition 01.05.26

The Prime Minister's presence at the inauguration of a private university financed by the CVC fund simply confirms that the only thing this government knows how to do is cater to private interests.

Panagiotis Sotiris
Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)
Euroleague 01.05.26

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Σύνταξη
Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά: «Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας»
Επικαιρότητα 01.05.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Σύνταξη
Μητσοτάκης εκτός τόπου και χρόνου – Μήνυμα για την Πρωτομαγιά με… Akyla και αποθέωση κυβερνητικών μέτρων
Πολιτική 01.05.26

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Σύνταξη
Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Μπούμερανγκ 01.05.26

Η Εσθονία και άλλες χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνά τους, καθώς βασικά όπλα που έχουν παραγγείξει από τις ΗΠΑ θα αργήσουν να παραλειφθούν.

Σύνταξη
Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)
Euroleague 01.05.26

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Σύνταξη
Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό
Interview 01.05.26

Σύνταξη
Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα
Πολιτική 01.05.26

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»
«Χειρότερος από τον Έπσταϊν» 01.05.26

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Διεθνής Οικονομία 01.05.26

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 01 Μαϊου 2026
Cookies