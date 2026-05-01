Τσουκαλάς για Πρωτομαγιά: Η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής

Μήνυμα για την Εργατική Πρωτομαγιά απέστειλε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματος για τη μείωση ωρών εργασίας.

«Καλή Εργατική Πρωτομαγιά σε όλες και όλους. Το μέλλον του κόσμου της εργασίας δεν μπορεί να είναι τα εξοντωτικά ωράρια, η εξαήμερη εργασία, το 13ωρο και η καθηλωμένη αγοραστική δύναμη των μισθωτών», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται απλώς από τις ώρες εργασίας»

Ακολούθως πρόσθεσε πως «όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η παραγωγικότητα δεν εξαρτάται απλώς από τις ώρες εργασίας».

Υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ τολμά να ανοίξει τον διάλογο για τη μείωση του χρόνου εργασίας: για την τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση αποδοχών και για το 35ωρο».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως «η μείωση των ωρών εργασίας μπορεί να γίνει εργαλείο αναδιανομής. Σε μια οικονομία όπου η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν θα παράγουμε περισσότερο, αλλά πώς θα μοιραστεί αυτό το ‘περισσότερο’».

Όσα τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς:

Ανδρουλάκης: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας, άνοιξε τις προηγούμενες μέρες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, προτείνοντας κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές.

Την ίδια στιγμή εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης, με φόντο την εντατικοποίηση και την απορρύθμιση των εργασιακών συνθηκών με την εξαήμερη εργασία και το 13ωρο που θέσπισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης με ανάρτησή του, ανέφερε ότι «καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι μπαίνουν ήδη στους απαιτητικούς ρυθμούς της τουριστικής σεζόν, και με την Εργατική Πρωτομαγιά να πλησιάζει, το ερώτημα γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ: τι αξία δίνουμε σήμερα στην εργασία;

Θα συνεχίσουμε να τη μετράμε με ατέλειωτες εργατοώρες, πίεση και εξάντληση ή θα τη συνδέσουμε με την ποιότητα, την παραγωγικότητα, την προοπτική και την αξιοπρέπεια;».

Μάλιστα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, προσέθεσε πως «όταν η καθημερινότητα των εργαζομένων δεν αφήνει χώρο ούτε για τον στοιχειώδη σχεδιασμό ζωής, πώς μπορούμε να μιλάμε για δημογραφική αναγέννηση; Πώς μπορούν οι νέοι να γίνουν κύριοι του μέλλοντός τους;»

«Το υπόδειγμα της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας συνιστά παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας»

Εν συνεχεία ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ είναι σαφής.

«Το υπόδειγμα της φθηνής και εξαντλητικής εργασίας δεν είναι απλώς ξεπερασμένο — συνιστά παγίδα χαμηλής παραγωγικότητας. Εγκλωβίζει την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο: χαμηλές επενδύσεις, χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλοί μισθοί, περιορισμένη καινοτομία και διαρκής στασιμότητα. Ένας κύκλος που στερεί προοπτική, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά. Ήρθε η ώρα να τον τερματίσουμε».

Γι’ αυτό – συμπλήρωσε- «ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας. Η τετραήμερη εργασία κερδίζει έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη μείωση των ωρών χωρίς μείωση μισθού και τη βελτίωση της ισορροπίας ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή.

Προτείνουμε κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Γιατί το 35ωρο δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό μέτρο, μπορεί να γίνει μοχλός αύξησης της παραγωγικότητας. Όταν η εργασία οργανώνεται καλύτερα, όταν ενισχύονται οι δεξιότητες και αξιοποιείται η τεχνολογία, η απόδοση ανά ώρα αυξάνεται και η οικονομία γίνεται πιο αποτελεσματική συνολικά.

Αυτό θέσαμε ως εθνική προτεραιότητα από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας από το 56% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο 75% έως τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Για να το πετύχουμε, χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές: *ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων, καλύτερη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, ποιοτικές επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία».