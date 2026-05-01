Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες
Ελλάδα 01 Μαΐου 2026, 09:18

Πρωτομαγιά: Ο διπλός συμβολισμός της – Από τη γιορτή της φύσης στους εργατικούς αγώνες

Όλα άλλαξαν στους εορτασμούς για την Πρωτομαγιά τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν η θέσπιση του οκταώρου

Προτού γίνει σύμβολο εργατικών αγώνων, η Πρωτομαγιά ήταν συνδεδεμένη με την έλευση της Άνοιξης, όταν οι άνθρωποι εξορμούσαν στην εξοχή για να γιορτάσουν την αναγέννηση της φύσης. Όλα άλλαξαν τον Μάιο του 1886, όταν βάφτηκαν στο αίμα οι εργατικές διαδηλώσεις του Σικάγου, βασική διεκδίκηση των οποίων ήταν αυτό που σήμερα μοιάζει αυτονόητο: η θέσπιση του οκταώρου.

Ο συμβολισμός της Πρωτομαγιάς έχει αφήσει τα ίχνη του στις εργατικές διεκδικήσεις αλλά και τη λαϊκή παράδοση

Ενώ ο 19ος αιώνας οδεύει προς το τέλος του, σε ένα άκρως βιομηχανοποιημένο Σικάγο δεκάδες χιλιάδες μετανάστες δουλεύουν σε εξαντλητικά ωράρια για μόλις 1,50 δολάριο την ημέρα. Η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας αποφασίζει να αντιδράσει, με το γνωστό σύνθημα: «Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ ώρες ύπνο».

Στη Νέα Υόρκη, στο Ντιτρόιτ, στο Μιλγουόκι θα διοργανωθούν μεγάλες διαδηλώσεις. Ο ξεσηκωμός των εργατών στο Σικάγο θα συνοδευτεί από την κήρυξη γενικής απεργίας, τις συλλήψεις και το αίμα. Ένας από τους διαδηλωτές που συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο, ο Όγκουστ Σπάισις, είχε πει: «Θα έρθει η μέρα που η σιωπή μας θα είναι πιο δυνατή από τις φωνές που σήμερα πνίγετε με τον θάνατο»… Η Εργατική Πρωτομαγιά είχε ήδη γεννηθεί.

Από τότε, η μέρα απέκτησε δεύτερη ψυχή, χωρίς όμως να χάσει την πρώτη. Στην Ελλάδα, ο διπλός αυτός συμβολισμός έχει αφήσει τα ίχνη του εξίσου βαθιά, τόσο στις εργατικές διεκδικήσεις και τη λογοτεχνία όσο και στη λαϊκή παράδοση.

Η Πρωτομαγιά στη Λογοτεχνία

Στο διήγημά του «Πρωτομαγιά» (1941, μετάφραση Γιάννης Λάμψας, στο «Η εποχή των θαυμάτων και άλλα αυτοβιογραφικά», Printa 1993), ο Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ ξετυλίγει την ιστορία μιας ομάδας φοιτητών του Γέιλ στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων ταραχών στο Κλίβελαντ το 1919, με δύο θανάτους, πολλούς τραυματισμούς και σφοδρές ταξικές συγκρούσεις.

Στο μυθιστόρημά του «Σε αμφίβολη μάχη» (1936, μετάφραση Άρης Σφακιανάκης, εκδόσεις Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος 1989), ο Τζον Στάινμπεκ μιλάει για δύο κομμουνιστές που ταξιδεύουν στην κεντρική Καλιφόρνια, σκοπεύοντας να πείσουν μια ομάδα δυσαρεστημένων εργατών σε οπωρώνες μήλου να απεργήσουν.

Το μυθιστόρημα λειτουργεί ως ένας φόρος τιμής στο Σικάγο, πενήντα χρόνια μετά τα γεγονότα. Την εργατική Πρωτομαγιά, εντούτοις, θα προαναγγείλει ήδη από το 1906 ο Άπτον Σίνκλερ με το μυθιστόρημά του «Η ζούγκλα» (μετάφραση Τζένη Μαστοράκη, Γράμματα 1983), καταγγέλλοντας πρωτίστως τις εργασιακές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν στον αρχόμενο 20ό αιώνα γυναίκες και παιδιά.

Η ελληνική ποίηση έχει τιμήσει και αυτή δεόντως την εργατική Πρωτομαγιά με στίχους γραμμένους από ποιητές πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την ηλικία και τη γενιά, αλλά και ως προς τη γλώσσα και την τεχνοτροπία.

Αν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού, οι έλληνες ποιητές βιάζονταν να εξισώσουν την Πρωτομαγιά με τον ερχομό της Άνοιξης και με την ανθοφορία της φύσης, από το 1930 και ύστερα, και ιδίως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εικόνες και οι παραστάσεις τους τείνουν να αλλάξουν ριζικά και το εργατικό πνεύμα της Πρωτομαγιάς έρχεται να εγκατασταθεί με έμμεσο ή με άμεσο τρόπο στα ποιήματά τους.

Ο Κώστας Βάρναλης εξυμνεί τη σημασία και το βάρος των εργατικών αγώνων, επαινεί την εντιμότητα του εργαζόμενου λαού και τονίζει τις θυσίες από τις οποίες θα πηγάσουν «ο καθαρμός κ’ η λεφτεριά του ανθρώπου».

Ο Γιάννης Ρίτσος θα αναδείξει στην πρώτη γραμμή τα παιδιά του λαού καθώς παλεύουν με το γυμνό τους σώμα και δίνουν τα πάντα για την αξία της ελευθερίας. Ο Τάσος Λειβαδίτης μοιρολογεί τους αδικοχαμένους νεκρούς, κάνοντας λόγο για «Μεγάλη Παρασκευή των φτωχών» και για «βράδυ που θα έρθει με δώδεκα καρφιά». Μεγάλη Εβδομάδα, Ανάσταση, Πάσχα και εργατική Πρωτομαγιά βαδίζουν εδώ χέρι-χέρι.

Από τους νεώτερους, σημερινούς ποιητές, ο Τόλης Νικηφόρου δεν διστάζει να αναφερθεί ευθέως στο νόημα της εργατικής γιορτής και της πρωτομαγιάτικης συγκέντρωσης, εξατομικεύοντάς το δεόντως: «Ωραία που ήταν η συγκέντρωση/ στην πιο μεγάλη μας πλατεία/ ωραία τα μάρμαρα/ ωραία τα μέγαρα/ ωραίο και το παλιό εργατικό μας κέντρο οι εργάτες είχαν ήδη φύγει/ να κάνουν την πρωτομαγιά στις γύρω εξοχές/ με τις γυναίκες, τα παιδιά και τα γεμάτα τους καλάθια/ απόμεινες εσύ/ απόμεινα εγώ/ να κοιτάμε ένα απορημένο λάβαρο/ και τα στολισμένα μπαλκόνια/ με τους βραχνούς ομιλητές».

Ακόμα και ποιητές των οποίων η πορεία ταυτίστηκε με καλλιτεχνικά κινήματα όπως ο υπερρεαλισμός, θα κλίνουν αίφνης το γόνυ στο αγωνιστικό ήθος της Πρωτομαγιάς.

Θα γράψει ο Νίκος Γκάτσος: «Παράξενη Πρωτομαγιά, μ’ αγκάθια πλέκουν σήμερα στεφάνια, ηρθ’ ο καιρός του “έχε γεια”, τι να την κάνεις πια την περηφάνια, Πρωτομαγιά με το σουγιά, χαράξαν το φεγγίτη και μια βραδιά σαν τα θεριά σε πήραν απ’ το σπίτι. Κι ένα πρωί σε μια γωνιά στην Κοκκινιά είδα το μπόγια να περνά και το φονιά γύρευα χρόνια μες στον κόσμο να τον βρω μα περπατούσε με το χάρο στο πλευρό».

Όσο για τον πρόωρα χαμένο Γιάννη Βαρβέρη, θα πει με το λεπτά ειρωνικό του ύφος και την προκλητικά σατιρική του φλέβα: «Τ’ αφεντικά τις απεργίες αμείβουνε με υπερωρίες, εμείς κεφάτα τις δουλεύουμε».

Το μαγιάτικο στεφάνι και άλλα λαϊκά έθιμα

Πίσω όμως από τη σύγχρονη εικόνα της Πρωτομαγιάς κρύβεται μια πολυσύνθετη παράδοση, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση, τη γονιμότητα, αλλά και με παλαιότερες αντιλήψεις για τον κόσμο των νεκρών και τις αόρατες δυνάμεις.

«Η Πρωτομαγιά είναι μια ανοιξιάτικη γιορτή, πολύ πριν γίνει εργατική», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, πρώην διευθύντρια και ομότιμη ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Όπως εξηγεί, η χρονική της εγγύτητα με το Πάσχα δεν είναι τυχαία, καθώς «συνδυάζει αρχέγονα λατρευτικά στοιχεία που σχετίζονται με τη λατρεία των νεκρών και την αναγέννηση της φύσης».

Η ίδια αναφέρεται χαρακτηριστικά σε αρχαίες εορτές, όπως τα Λεμούρια και τα Ροζάρια, που φανερώνουν αυτή τη διττή διάσταση της ημέρας: από τη μία πλευρά, τον φόβο και την ανάγκη εξευμενισμού των νεκρών και, από την άλλη, την προσδοκία της αναγέννησης και της ζωής. «Ολόκληρος ο μήνας Μάιος θεωρείται ευνοϊκός για τα μάγια», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η σύνδεση αυτή αποτυπώνεται ακόμη και ετυμολογικά στη σχέση του Μάη με τη «μαγεία».

Στο πλαίσιο αυτό, η «μαγεία» του Μάη δεν αφορά μόνο το υπερφυσικό, αλλά και τη δύναμη της φύσης, την οποία οι άνθρωποι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν, να κατανοήσουν και σε κάποιο βαθμό να επηρεάσουν. Κεντρικό στοιχείο των εθίμων της Πρωτομαγιάς αποτελεί το μαγιάτικο στεφάνι, που κατασκευάζεται την παραμονή της γιορτής. «Είναι το μοναδικό σχεδόν έθιμο που εξακολουθεί να μας δένει με την παραδοσιακή Πρωτομαγιά», τονίζει η ίδια.

Το στεφάνι δεν είχε απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα. Όπως περιγράφει, κατασκευαζόταν από ευλύγιστες βέργες κρανιάς ή κλήματος και στολιζόταν με λουλούδια, αλλά κυρίως με θαλερά κλαδιά από καρποφόρα δέντρα – αμυγδαλιά με αμύγδαλα, συκιά με σύκα, ροδιά με ρόδια – καθώς και με στάχυα από σιτάρι και κριθάρι.

Η επιλογή αυτή είχε συμβολικό χαρακτήρα. Στόχος ήταν η μετάδοση της θαλερότητας και της γονιμότητας της φύσης στον άνθρωπο. Παράλληλα, στο στεφάνι προστίθενταν και στοιχεία με αποτρεπτική λειτουργία, όπως σκόρδο και κρεμμύδι, «για το μάτι», αλλά και αγκάθια ή άλλα φυτά που θεωρούνταν ότι απομακρύνουν το κακό.

Ωστόσο, η περίοδος αυτή δεν ήταν απαλλαγμένη από ανησυχίες. Οι αγροτικοί πληθυσμοί αντιμετώπιζαν τον Μάιο ως έναν μήνα κρίσιμο για την παραγωγή, αλλά και επικίνδυνο, καθώς οι απότομες χαλαζοπτώσεις μπορούσαν να καταστρέψουν τα αμπέλια με τα τρυφερά φύλλα, ενώ οι βροχές δυσχέραιναν την καρπόδεση των δέντρων.

Την ίδια στιγμή, υπήρχε και «ο διάχυτος φόβος εξαιτίας των νεκρών που ‘κυκλοφορούν’ κατά τις λαϊκές αντιλήψεις πάνω στη γη», μέχρι την επιστροφή τους στον κάτω κόσμο την Κυριακή της Πεντηκοστής ή της Γονυκλισιάς. Αυτή η πίστη ενίσχυε την ανάγκη για τελετουργίες προστασίας και εξευμενισμού.

Στη σύγχρονη εποχή, η Πρωτομαγιά για τους περισσότερους, αποτελεί ημέρα αργίας των εργαζομένων αλλά και ευκαιρία για εξορμήσεις στη φύση. «Ελάχιστα συνδέεται πλέον με τις προσπάθειες των αγροτικών πληθυσμών να επηρεάσουν τις δυνάμεις της φύσης και να προστατεύσουν την παραγωγή τους», σημειώνει η Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη.

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία παραμένουν ζωντανά, όπως το μαγιάτικο στεφάνι και οι ανοιξιάτικες εξορμήσεις, σε συνδυασμό με τις βαθιές πολιτισμικές ρίζες της ελληνικής παράδοσης.

Μεσοπρόθεσμο 2026: Ανάπτυξη με όριο, πληθωρισμός σε άνοδο και δημοσιονομικός χώρος στο κόκκινο

Ιράν: Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες

Η κρίση πριν τα πρώτα «άντα»

Όλοι ξέρουμε την κρίση μέσης ηλικίας, αλλά τα πράγματα δεν είναι καλύτερα όταν πλησιάζουμε τα πρώτα «άντα»

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Πέρυσι το καλοκαίρι προκάλεσαν πλήγμα στον τουρισμό της πολύπαθης Βόρειας Εύβοιας ενώ στις 27 Απριλίου εκατοντάδες μωβ μέδουσες εντοπίστηκαν στον Βόρειο Ευβοϊκό - Η Στερεά Ελλάδα είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας που οργανώνεται απέναντι στο φαινόμενο- Τι είναι τα πλωτά φράγματα για τις μωβ μέδουσες και γιατί αναμένεται έξαρση φέτος

Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Ανάμικτη είναι η εικόνα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Είμαστε ξεφτέρια στη χρήση ΑΙ στην ιδιωτική μας ζωή, όμως είμαστε ουραγοί στην ψηφιακή ένταση των επιχειρήσεων.

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Σειρά συγκεντρώσεων έχουν προγραμματιστεί σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας και του Πειραιά, με τη συμμετοχή των βασικών συνδικαλιστικών φορέων της χώρας για την εργατική Πρωτομαγιά

Σκιάθος: Το σεισμικό παρελθόν προβληματίζει τους σεισμολόγους
Τα 4,7 και 4,9 ρίχτερ μέσα σε διάστημα δύο ωρών την περασμένη Τετάρτη συνεχίζουν να απασχολούν τους επιστήμονες - Η ακτινογραφία του σεισμού στη Σκιάθο από τέσσερις σεισμολόγους

Καταιγιστική κριτική για «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές – Τα «σκάγια» ακουμπούν και την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Σε μία συγκυρία κατά την οποία η γενικευμένη καταρράκωση θεσμών και κανόνων έχει ήδη αποκτήσει τον χαρακτήρα ισχυρής πολιτειακής δοκιμασίας η δημόσια κριτική από τον επιστημονικό κόσμο της χώρας παίρνει μορφή χιονοστιβάδας μετά το «θάψιμο» του φακέλου που αφορά τις υποκλοπές. Στο μεταξύ, ο πολιτικός κόσμος αξιοποιεί όλα τα θεσμικά εργαλεία για να μην επιτρέψει την περαιτέρω θεσμική παρακμή.

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Εκλογές στο Περού: Υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς ο πιθανότερος αντίπαλος της Δεξιάς στον δεύτερο γύρο
Οι εκλογικές αρχές του Περού εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος διεξήχθη στις 12 Απριλίου, δεν θα γίνουν γνωστά πριν από τη 15η Μαΐου

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων
Ο ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης μίλησε για την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζοντας ότι βλέπει στο κόμμα έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα που μπορεί να «χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Μέριλ Στριπ, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κι ένα «μυστικό»
Η Μέριλ Στριπ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχουν συνεργαστεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια σε ταινίες όπως «Ο Ελαφοκυνηγός» (1978), «Μια αγάπη γεννιέται» (1984) και «Σταγόνες Αγάπης» (1996).

Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει στο Μουντιάλ»
Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ξεκάθαρα πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με τη συμμετοχή του Ιράν στο καλοκαιρινό Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Η Βόρεια Εύβοια απλώνει θαλάσσιο τείχος μήκους 10 χιλιομέτρων για τις μωβ μέδουσες – Αναμένεται έξαρση
Ψηφιοποίηση στην Ελλάδα: Στο σπίτι το τερματίζουμε, στις επιχειρήσεις διστάζουμε
Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν
Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες

Η προοπτική σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές τσουρουφλίζει το Μαξίμου
Τα διλήμματα, οι φόβοι και η στάση του Μαξίμου εν όψει της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Γιατί αν επιχειρήσει να μπλοκάρει την εξεταστική κινδυνεύει να του γυρίσει μπούμερανγκ.

Η θρησκεία ως εργαλείο πολέμου – Πώς το MAGA κίνημα συγχωνεύει τον χριστιανισμό με τη βία
Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν γίνεται με όρους θρησκευτικού πολέμου. Ο πολιτικός λόγος της MAGA αμερικανικής κυβέρνησης είναι γεμάτος αναφορές στον Θεό και τη θρησκεία, από την κρίση στη Μέση Ανατολή έως τις εσωτερικές υποθέσεις.

Μη ρεαλιστικό να υπάρξουν γρήγορα αποτελέσματα από συνομιλίες, λέει το Ιράν ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πώς θα «πιέσουν»
Με τις συνομιλίες να έχουν βαλτώσει ο Τραμπ εξετάζει τις επιλογές των ΗΠΑ και δεν αποκλείει την επανέναρξη των επιθέσεων - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να απαντήσει σε κάθε επίθεση - Δείτε live στο in

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

