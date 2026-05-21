Πτώση τουρίστριας από ύψος στη Σκιάθο – Νοσηλεύεται με κατάγματα στον θώρακα
Με σοβαρά κατάγματα στον θώρακα νοσηλεύεται μία 60χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία, μετά από πτώση από ύψος κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου στη Σκιάθο.
Επείγουσα διακομιδή Βρετανίδας από τη Σκιάθο – Νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στο Νοσοκομείο Βόλου
Άσχημη τροπή πήραν οι διακοπές για μία 60χρονη Βρετανίδα τουρίστρια στη Σκιάθο. Τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της τουρίστριας στο νησί. Η 60χρονη φέρεται να διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Κάποια στιγμή επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι, ωστόσο έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου δύο μέτρων.
Από την πτώση υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα. Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθος και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η επείγουσα διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.
