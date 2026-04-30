Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπουν κανόνες για την εύρυθμη λειτουργία των τραπεζών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για το τραπεζικό σύστημα διατύπωσε κατά τη σημερινή συνάντηση που πραγματοποίησε με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εμείς είμαστε ένα κόμμα λογικό, που προτείνει, συζητά τα δεδομένα και τις ιδέες που έχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα δείτε διαρροές, όπως έκανε στο παρελθόν η κυβέρνηση, -κυρίως απαξιωτικές-, αλλά ζητάμε και από τη δική σας πλευρά μια ανάλογη αντιμετώπιση στις θέσεις και τις απόψεις που έχει η παράταξή μας», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του.

Ακολούθως επισήμανε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, που βασίζεται σε τρεις πυλώνες, προσθέτοντας πως «θέλω να γνωρίζετε ότι οι προτάσεις μας δεν είναι προτάσεις για να κλείσουν οι τράπεζες. Εμείς θέλουμε ανοιχτές τράπεζες. Και θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στον βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία».

Τέλος, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως «περάσαμε πολλά, περάσαμε δύσκολα χρόνια, ζήσαμε capital controls, ζήσαμε μεγάλες περιπέτειες, διχόνοιας, λαϊκισμού, υπανάπτυξης, ανεργίας με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό. Κανείς δεν θέλει να τα ξαναζήσει. Γι’ αυτό τώρα που υπάρχει το περιθώριο, πρέπει να μπουν οι κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Και αυτό μας αφορά όλους και κυρίως τους πολύ μεγάλους παίκτες, όπως είναι οι τράπεζες».

Όσα ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης:

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είδατε την πρωτοβουλία, που πήραμε στη Βουλή. Διαβάσαμε και εμείς την επιστολή που μας στείλατε και ζητήσαμε να γίνει αυτή η συνάντηση για να συζητήσουμε διεξοδικά ένα ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία: την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Εμείς είμαστε ένα κόμμα λογικό, που προτείνει, συζητά τα δεδομένα και τις ιδέες που έχουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα δείτε διαρροές, όπως έκανε στο παρελθόν η κυβέρνηση, -κυρίως απαξιωτικές-, αλλά ζητάμε και από τη δική σας πλευρά μια ανάλογη αντιμετώπιση στις θέσεις και τις απόψεις που έχει η παράταξή μας.

Η πρωτοβουλία που πήραμε έχει να κάνει με την άποψη ότι στη χώρα λειτουργούν τέσσερα μεγάλα ολιγοπώλια. Αυτή η άποψη δεν είναι μόνο δική μας, αλλά αποτυπώνεται κάθε χρόνο και στις ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ποια είναι αυτά τα τέσσερα ολιγοπώλια; Υγεία, ενέργεια, εμπόριο τροφίμων, τράπεζες.Εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για κάθε περίπτωση. Για τα ασφάλιστρα υγείας πέρυσι, στο θέμα των τραπεζών τον Δεκέμβριο του 2024, σε θέματα που αφορούν την εμπορία τροφίμων και βέβαια την ενέργεια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η ενεργειακή κρίση έχει αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές στο τιμολόγιο, στην παραγωγή και στην καθημερινή ζωή. Άρα, έχουμε μια συνολική προσέγγιση του ζητήματος των ολιγοπωλίων και των κανόνων που πρέπει να μπουν στην αγορά, που εμείς από τη δική μας πλευρά θεωρούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια ασυδοσία.

Η τωρινή μας πρωτοβουλία ουσιαστικά έχει τρεις πυλώνες.

1ος πυλώνας: η κερδοφορία των 4,6 δισεκατομμυρίων που θα αποφέρει 2,8 δισεκατομμύρια μερίσματα με φορολόγηση 5%, θεωρούμε ότι δημιουργεί μια κοινωνική αδικία.Η φορολόγηση -που παλαιότερα ήταν 15%, επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε 10% και η Νέα Δημοκρατία το πήγε στο 5%-. Γι’ αυτό, μιλάμε για ένα επιπρόσθετο 8% που θα αποφέρει στα ταμεία 370 εκατομμύρια ευρώ.

Η απάντηση στην προηγούμενη ανάλογη πρωτοβουλία μας, ήταν η κυβέρνηση να δώσει 100 εκατομμύρια στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Εμείς θεωρούμε ότι τα θέματα φορολόγησης φυσικών προσώπων ή εταιρειών δεν είναι ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ούτε φιλανθρωπίας, ούτε συμφωνίας κυρίων. Είναι θεσμικά ζητήματα που πρέπει να λύνονται νομοθετικά. Γι’ αυτό παραμένουμε σταθεροί στην άποψη αυτή που καταθέσαμε και το Δεκέμβριο του 2024 και πριν από μερικές ημέρες.

2ος πυλώνας: Το δεύτερο ζήτημα αφορά τον αναβαλλόμενο φόρο. Απ’ ό,τι κατάλαβα από την επιστολή σας, υπάρχει περιθώριο να βρούμε μια συμφωνία ή μια σύμπτωση στο θέμα αυτό. Γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό; Διότι αφορά τη λειτουργία των τραπεζών. Εάν υπάρχει επιτάχυνση του αναβαλλόμενου φόρου, δίνονται μεγαλύτερες δυνατότητες για το μέλλον. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει μετά από κάποια χρόνια. Και δημιουργεί και μια αίσθηση στην κοινωνία ότι στο μέλλον δεν θα βρεθούν προ μιας δυσάρεστης έκπληξης, να επωμιστούν ένα κόστος όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια με τις συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις.

Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντικό το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Διότι, επί της ουσίας, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης τα χειρίστηκαν οι τράπεζες και θα θέλαμε την άποψή σας για το τι θα συμβεί μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης. Διότι σήμερα μιλάμε για μια οικονομία και μια κερδοφορία των τραπεζών σε μια “Belle Époque” πακτωλού ευρωπαϊκών πόρων, που όμως ο κύκλος τους κλείνει. Τα στοιχεία ακόμη και στο μεσοπρόθεσμο δείχνουν ότι μετά από κάποια χρόνια, νομίζω το 2029, οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται, σχεδόν μηδενίζεται η αύξηση της ανάπτυξης. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης;

Και κλείνω, διότι και το ζήτημα του αναβαλλόμενου φόρου που είναι 8% πάνω στο 5% των μερισμάτων δημιουργεί την αίσθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Διότι τα μερίσματα κανονικά θα έπρεπε να έχουν παραπάνω φορολόγηση. Δεν τα παίρνουμε εμείς τα χρήματα αυτά, δεν τα παίρνει το κράτος, εσείς τα κρατάτε. Άρα, με μια φορολόγηση που θα υπήρχε σε μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης, εσείς επιταχύνετε την αποπληρωμή του αναβαλλόμενου φόρου. Το ποσό που μένει στις τράπεζες είναι περίπου στα 224 εκατομμύρια ευρώ.

3ος πυλώνας: αφορά τις τραπεζικές χρεώσεις και κυρίως την προστασία της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Για εμάς, δεν νοούνται μια σειρά από καταχρηστικές χρεώσεις: χρεώσεις διαχείρισης λογαριασμών, μονομερείς επιβαρύνσεις για πακέτα υπηρεσιών, έξοδα για κάρτες, για αιτήσεις δανείων ή για απλές βεβαιώσεις, όταν η κοινωνία ήδη πληρώνει πολύ υψηλό κόστος ακρίβειας.

Και επειδή η απάντηση είναι ότι το ποσό που εισπράττουν οι τράπεζες από αυτές τις χρεώσεις και τις προμήθειες ως προς το κέρδος είναι μικρότερο από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών, κατά την άποψή μου αυτό συμβαίνει διότι υπάρχει μεγάλη απόκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Θέλω να γνωρίζετε ότι οι προτάσεις μας δεν είναι προτάσεις για να κλείσουν οι τράπεζες. Εμείς θέλουμε ανοιχτές τράπεζες. Και θέλουμε πραγματικά να στηρίξουμε τον τραπεζικό τομέα στον βαθμό που υπάρχει ανταπόδοση στην κοινωνία. Διότι τα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δίκαιης και ανθεκτικής ανάπτυξης, είναι πολύ κρίσιμα στο να σταθεί όρθια η χώρα και η κοινωνία. Περάσαμε πολλά, περάσαμε δύσκολα χρόνια, ζήσαμε capital controls, ζήσαμε μεγάλες περιπέτειες, διχόνοιας, λαϊκισμού, υπανάπτυξης, ανεργίας με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό. Κανείς δεν θέλει να τα ξαναζήσει. Γι’ αυτό τώρα που υπάρχει το περιθώριο, πρέπει να μπουν οι κανόνες εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Και αυτό μας αφορά όλους και κυρίως τους πολύ μεγάλους παίκτες, όπως είναι οι τράπεζες.