newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 30 Απριλίου 2026, 11:25

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Συνάντηση μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη και του ευρωβουλευτή Νίκου Φαραντούρη θα σημειωθεί το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Απριλίου.

Ειδικότερα, οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με τη Χαριλάου Τρικούπη. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, θα συναντηθεί με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενώ ακολούθως θα απευθύνει ομιλία στο κοινοβούλιο.

«Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος»

Νωρίτερα, ο κ. Φαραντούρης σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1», επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Όπως είπε, απάντησε θετικά στο «προσκλητήριο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ για πολιτική αλλαγή, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι ενώνει τη φωνή του για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή. «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε.

Ο κ. Φαραντούρης έκανε λόγο για αποκαρδιωτική κατάσταση, η οποία επικρατεί στη χώρα. Γίνονται, όπως ανέφερε, προσπάθειες για εξτρά βοήθεια, τονίζοντας ότι οι υποκλοπές κλπ. επηρεάζουν το κλίμα, καθώς υπάρχει η «σκιά της αδιαφάνειας» και η προσπάθεια απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. «Κάποιοι έχουμε προτεραιότητα να βοηθήσουμε την πατρίδα, ωστόσο όλα φτάνουν και εδώ. Οι “ύβρεις” για ζητήματα που αφορούν θεσμούς, έχουν φτάσει εδώ. Η μάχη συνεχίζεται».

Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι δε παραμείνει για πολύ είναι ανεξάρτητος, καθώς όπως είπε: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή». Σε επισήμανση των δημοσιογράφων, επιβεβαίωσε ότι υιοθετεί το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη, αφού όπως ανέφερε: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο – Το μήνυμα Μεγάλου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Κόσμος
Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

Ιράν: Καταδικασμένος να αποτύχει ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Σύνταξη
Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Οι Γραμματείς του ΠΑΣΟΚ – Η «επιστροφή» της παλιάς φρουράς, οι εντός και οι εκτός

«Παρόντες» με δικαίωμα ψήφου θα είναι στις διαδικασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ οι πρώην γραμματείς του κόμματος, που παραμένουν μέλη του Κινήματος

Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση - Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Σύνταξη
Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: «Πρόβα» κυβερνησιμότητας από την Κρήτη – Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά
Επιστροφή 29.04.26 Upd: 21:40

«Πρόβα» κυβερνησιμότητας από τον Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη - Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά

Ο τελευταίος σταθμός της «Ιθάκης», πρώτος σταθμός μιας νέας πορείας. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σύνθημα της επόμενης μέρας από την Κρήτη. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, τη φορολογία, τη λειτουργία του κράτους και άσκησε δριμεία επίθεση στην «επικίνδυνη», «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που «κυβερνά με όρους μαφίας».

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Κλυδωνισμοί 29.04.26

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»

Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Ναι» από το ΚΚΕ στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα
Πολιτική 29.04.26

Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα

Δυστυχώς, η διάταξη του κ. Τζαβέλα δεν είναι η μοναδική που επιχειρεί να θάψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το επιχείρησαν με διάφορους τρόπους και άλλοι εισαγγελείς του Άρειου Πάγου.

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Σύνταξη
Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας
Πολιτική 29.04.26

Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Ταυτόχρονα εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι προχώρησε σε περαιτέρω εντατικοποίηση και απορρύθμιση με την θέσπιση της εξαήμερης εργασίας και του 13ωρου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Ανοιχτά της Κρήτης 30.04.26

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Σύνταξη
Ο Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τον Μάικλ Τζάκσον
Μαύρο, άσπρο 30.04.26

«Με έκανε να νιώσω άσχημα» - Ο σκηνοθέτης Νταν Ριντ έχει μερικά πράγματα να πει για το Michael και τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον

Ο Νταν Ριντ, ο σκηνοθέτης πίσω από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», τόνισε ότι η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον παραβλέπει τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση

Σύνταξη
«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» – Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε
Στην Πάτρα 30.04.26

«Θα είμαι σε όλα τα δελτία ειδήσεων» - Όσα είπε ο 89χρονος πιστολέρο στον αστυνομικό που τον συνέλαβε

Ο 89χρονος είχε γεμάτο 38άρι σε ειδική επιχειρησιακή θήκη μασχάλης - «Είχαμε την πληροφορία ότι μπορεί να είναι οπλισμένος, οπότε περιμέναμε να κατέβει στο λόμπι για να έχουμε μεγαλύτερο οπτικό πεδίο»

Σύνταξη
Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία

Ο θρύλος της Τσέλσι, Τζον Τέρι στηρίζει σκληρή γραμμή για τα επιδόματα και τις απελάσεις – Έντονες αντιδράσεις για τη δημόσια τοποθέτησή του

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
Στο παρόν 30.04.26

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν, οπότε αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες

«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies